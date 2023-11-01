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Новости
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Пьяный иностранец в Одессе позвонил в полицию о минировании дома. Может сесть на 6 лет

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Полицейские задержали в Одессе псевдоминера, сообщившего, что в жилом доме заложена взрывчатка. Ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина позвонил на "102" и сказал, что в одной из пятиэтажек по улице Промышленной заложена взрывчатка. На место выехали следователи, кинологи и взрывотехники, но взрывчатки не нашли.

Через несколько часов они выяснили личность звонившего.

"Им оказался иностранец, временно проживающий в этом же доме. ... Свой поступок правонарушитель оправдывал алкогольным опьянением", - говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли у мужчины телефон. Ему сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 259). Наказание по этой статье – от 2 до 6 лет лишения свободы.

Следователи будут ходатайствовать о том, чтобы на время суда мужчину отправили в СИЗО.

Автор: 

минирование (1446) Одесса (7918) Нацполиция (16553)


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З якої країни він?
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01.11.2023 09:26 Ответить
"Виявилося, що будинок «замінував» громадянин однієї з країн Закавказзя, який живе там" /Думська/
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01.11.2023 09:28 Ответить
А той ''іноземець'' часом не з кацапським паспортом?
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01.11.2023 09:27 Ответить
А чому б просто не відбити йому нирки, щоб сцяв кров'ю до кінця свого паскудного життя... тижнів десь зо два🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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01.11.2023 09:58 Ответить
Чому не писати країну? россія?
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01.11.2023 10:20 Ответить
Справді, чому не напишуть - п'яний кацап, або білорус?
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01.11.2023 12:14 Ответить
Клята українська толерантність, або совок в головеарістовчскій не дозволяє ..
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01.11.2023 12:16 Ответить
 
 