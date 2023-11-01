Пьяный иностранец в Одессе позвонил в полицию о минировании дома. Может сесть на 6 лет
Полицейские задержали в Одессе псевдоминера, сообщившего, что в жилом доме заложена взрывчатка. Ему грозит тюремный срок.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина позвонил на "102" и сказал, что в одной из пятиэтажек по улице Промышленной заложена взрывчатка. На место выехали следователи, кинологи и взрывотехники, но взрывчатки не нашли.
Через несколько часов они выяснили личность звонившего.
"Им оказался иностранец, временно проживающий в этом же доме. ... Свой поступок правонарушитель оправдывал алкогольным опьянением", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли у мужчины телефон. Ему сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 259). Наказание по этой статье – от 2 до 6 лет лишения свободы.
Следователи будут ходатайствовать о том, чтобы на время суда мужчину отправили в СИЗО.
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