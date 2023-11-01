Блинкен впервые встретился с новым спикером Палаты представителей Джонсоном. Говорили об Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первую личную встречу с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Они говорили о необходимости продолжения поддержки Украины и Израиля.

Об этом сообщил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это была ознакомительная встреча, когда у госсекретаря была возможность впервые встретиться со спикером. Он говорил с ним о ряде вопросов, прежде всего - о запросе президента о дополнительной помощи для поддержки Украины и поддержки Израиля, а также поставки гуманитарной помощи в Газу и другие районы", - отметил представитель ведомства.

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Кроме того, по его словам, у госсекретаря США была возможность обсудить со спикером последние дипломатические усилия в регионе Ближнего Востока, а также первоочередные цели по освобождению заложников, эвакуации американских граждан и предотвращению расширения конфликта.

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