РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11662 посетителя онлайн
Новости
2 266 7

Блинкен впервые встретился с новым спикером Палаты представителей Джонсоном. Говорили об Украине

джонсон,майк,блинкен,энтони

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первую личную встречу с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Они говорили о необходимости продолжения поддержки Украины и Израиля.

Об этом сообщил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это была ознакомительная встреча, когда у госсекретаря была возможность впервые встретиться со спикером. Он говорил с ним о ряде вопросов, прежде всего - о запросе президента о дополнительной помощи для поддержки Украины и поддержки Израиля, а также поставки гуманитарной помощи в Газу и другие районы", - отметил представитель ведомства.

Также читайте: Помощь для Украины и Израиля разделят, - спикер Палаты представителей Джонсон

Кроме того, по его словам, у госсекретаря США была возможность обсудить со спикером последние дипломатические усилия в регионе Ближнего Востока, а также первоочередные цели по освобождению заложников, эвакуации американских граждан и предотвращению расширения конфликта.

Читайте также: Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь. США должны помогать обеим странам, - Блинкен

Автор: 

помощь (7866) США (27101) Блинкен Энтони (937) Джонсон Майк (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапы столько уже наговорили на амеров...столько уже грязи вылито на саму Америку...что кто бы там не был у власти(республиканцы или демократы, трамписты или либертарианцы) русским все равно несдобровать...

Все теперь ЦРУ/ФБР/Пентагон записывает, все мониторится....каждое слово и высказывание Пуйла, Шойгу, Соловьева, Симоньян, Скобеевых...
Так что не ссыте...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!
показать весь комментарий
01.11.2023 09:41 Ответить
блинкен идиот, иди лучше с салливаном ответы пиши на тот список из 12ти вопросов который республиканцы подали что бы вы, вообще, всей никчемной администрацией объяснили что вообще происходит с помощью для Украины и какой у вас есть план, если он вообще есть. С каждым месяцем помощи всё меньше и меньше.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:59 Ответить
Все эти вопросы вроде верные, но выглядит как попытка затянуть выделение помощи.

Чего раньше не задавали?
показать весь комментарий
01.11.2023 11:27 Ответить
Так они и задавали, но просто накипело уже, имитация помощи вместо помощи, война не заканчивается, контрнаступление провалилось, по совокупности факторов-результатов и сформировался ряд вопросов, да и спикер новый оказался абсолютно адекватный чел, они просто хотят прозрачности, а байден ловит рыбку в мутной воде. В связи с этим помощи всё меньше, последний пакет - 140млн, россия тратит примерно 8млрд. на оборонку и войну в месяц!!!
показать весь комментарий
01.11.2023 11:36 Ответить
Як-не-як Май Джонсон - тепер, як кажуть, 3-а людина у США...
показать весь комментарий
01.11.2023 10:00 Ответить
Дядько схоже твердий, суперрелігійний.
Так себе поставив
показать весь комментарий
01.11.2023 12:19 Ответить
 
 