Блинкен впервые встретился с новым спикером Палаты представителей Джонсоном. Говорили об Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первую личную встречу с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Они говорили о необходимости продолжения поддержки Украины и Израиля.
Об этом сообщил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это была ознакомительная встреча, когда у госсекретаря была возможность впервые встретиться со спикером. Он говорил с ним о ряде вопросов, прежде всего - о запросе президента о дополнительной помощи для поддержки Украины и поддержки Израиля, а также поставки гуманитарной помощи в Газу и другие районы", - отметил представитель ведомства.
Кроме того, по его словам, у госсекретаря США была возможность обсудить со спикером последние дипломатические усилия в регионе Ближнего Востока, а также первоочередные цели по освобождению заложников, эвакуации американских граждан и предотвращению расширения конфликта.
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Все теперь ЦРУ/ФБР/Пентагон записывает, все мониторится....каждое слово и высказывание Пуйла, Шойгу, Соловьева, Симоньян, Скобеевых...
Так что не ссыте...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!
Чего раньше не задавали?
Так себе поставив