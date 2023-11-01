ВСУ уничтожают позиции россиян на Херсонщине и создают давление на них на Запорожском направлении, - ОК "Південь"

Украинские защитники уничтожают позиции, где оккупанты расположили свои огневые точки.

Об этом спикер Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк заявила в эфире "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что россияне в течение длительного времени накапливали силы и сейчас продолжают маневры этими силами и средствами, Силы обороны продолжают мощно уничтожать потенциал врага. Мы продолжаем контрбатарейную борьбу и другие методы ведения борьбы, которые пока не стоит раскрывать. Враг должен постоянно ощущать "сезон сюрпризов", - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, слабая система ПВО противника способствует тому, что он перемещает свои накопленные ресурсы подальше.

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"Россияне настроили системы ПВО и оборонные мощности, которые тоже несут потери. На материковой части левого берега враг пытается определиться, какой участок местности для него будет более благоприятным для закрепления", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что ВСУ продолжают уничтожать позиции, на которых россияне разместили свои огневые точки. Кроме того, их существенно продавливают на Запорожском направлении.