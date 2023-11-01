Как пишет Financial Times, прошлой осенью США, Великобритания и Франция предупредили россию о последствиях применения ядерного оружия в ее полномасштабной войне против Украины, что на длительное время устранило ядерную угрозу из российской риторики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент РФ владимир Ппутин впервые намекнул на возможность нанести ограниченный ядерный удар по Украине в речи накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А после аннексии четырех украинских областей – пообещал "использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении" для защиты этих завоеваний.

"Эти угрозы побудили США, Великобританию и Францию пообещать ответ с помощью конвенционных вооружений", – пишет глава московского бюро FT Макс Седдон, ссылаясь на неназванных действующих нынешних и бывших чиновников. По словам собеседников FT, свою роль сыграл и лидер Китая Си Цзиньпин, который лично предостерег путина от использования ядерного оружия, в частности во время визита в москву в марте 2023 года.

В конце концов, уже прошлой осенью путин признал, что использование тактического ядерного оружия не имеет "ни политического, ни военного смысла", и практически перестал говорить о ядерных угрозах.

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Сейчас же россия прибегает к теме ядерного оружия, пытаясь сдерживать дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада, пишет Седдон, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Среди прочего, путин распорядился дислоцировать ядерные заряды в соседней Беларуси, а также инициировал отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что может проложить путь к возобновлению атомных испытаний впервые после распада СССР. На прошлой неделе российская военная верхушка доложила владимиру путину об учениях Стратегических ядерных сил рф, в ходе которых те отработали "нанесение массированного ядерного удара" в ответ на удар противника.