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Новости Война
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После предупреждений Запада путин убрали ядерные угрозы со своей риторики, - Financial Times

тополь

Как пишет Financial Times, прошлой осенью США, Великобритания и Франция предупредили россию о последствиях применения ядерного оружия в ее полномасштабной войне против Украины, что на длительное время устранило ядерную угрозу из российской риторики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент РФ владимир Ппутин впервые намекнул на возможность нанести ограниченный ядерный удар по Украине в речи накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А после аннексии четырех украинских областей – пообещал "использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении" для защиты этих завоеваний.

"Эти угрозы побудили США, Великобританию и Францию пообещать ответ с помощью конвенционных вооружений", – пишет глава московского бюро FT Макс Седдон, ссылаясь на неназванных действующих нынешних и бывших чиновников. По словам собеседников FT, свою роль сыграл и лидер Китая Си Цзиньпин, который лично предостерег путина от использования ядерного оружия, в частности во время визита в москву в марте 2023 года.

В конце концов, уже прошлой осенью путин признал, что использование тактического ядерного оружия не имеет "ни политического, ни военного смысла", и практически перестал говорить о ядерных угрозах.

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Сейчас же россия прибегает к теме ядерного оружия, пытаясь сдерживать дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада, пишет Седдон, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Среди прочего, путин распорядился дислоцировать ядерные заряды в соседней Беларуси, а также инициировал отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что может проложить путь к возобновлению атомных испытаний впервые после распада СССР. На прошлой неделе российская военная верхушка доложила владимиру путину об учениях Стратегических ядерных сил рф, в ходе которых те отработали "нанесение массированного ядерного удара" в ответ на удар противника.

Автор: 

россия (96184) ядерное оружие (1353)


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Топ комментарии
+4
мабуть важко з холдильника ЯО погрожувати
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01.11.2023 21:31 Ответить
+2
пыня замолчал со своими ядерными страшилками... Знамо перец, шо замолчал, бо скопытился. Ща проходит 3-х месячную процедуру бальзамирования. Ну , а потом, от пуза "Лебединое озеро" по всем парашинским секель-TV.
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01.11.2023 21:35 Ответить
+2
По этому случаю , тау-кХитайцы срочно запросили встречу с дядей Сэмом.
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01.11.2023 21:38 Ответить
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Давно пора було поставити на мысце а то бояться " принизити"
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01.11.2023 21:24 Ответить
После непродолжительной гражданской панихиды, толпа спокойно разошлась.
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01.11.2023 21:25 Ответить
мабуть важко з холдильника ЯО погрожувати
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01.11.2023 21:31 Ответить
пыня замолчал со своими ядерными страшилками... Знамо перец, шо замолчал, бо скопытился. Ща проходит 3-х месячную процедуру бальзамирования. Ну , а потом, от пуза "Лебединое озеро" по всем парашинским секель-TV.
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01.11.2023 21:35 Ответить
По этому случаю , тау-кХитайцы срочно запросили встречу с дядей Сэмом.
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01.11.2023 21:38 Ответить
Тенденция на сворачивание войны заработала -кацапы забрали свое чмобырье из Беларуси. На очереди - жест доброй воли в Крыму и т.д.
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01.11.2023 21:40 Ответить
лука ************ навіть пукнути боїться про наявність ЯЗ
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01.11.2023 22:04 Ответить
Ага,а в лютому 2022 виводив війська з навчань в білоруських степах(
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01.11.2023 21:37 Ответить
С холодильника его не слышно
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02.11.2023 01:03 Ответить
Покладуть біля леніна в мавзолеї, і кацапня буде скопом туди ходить дрочить, бо вони й@бнуті. Врешті для одного урода життєва мета досягнута. Я ще пам'ятаю, як радянських діячив ховали, то була бидломаса що ридала біля трун.
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02.11.2023 09:25 Ответить
 
 