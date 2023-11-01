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Новости Агрессия России против Украины Война
6 834 96

РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников, - Залужный в статье для The Economist

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.

Говоря о втором после авиации приоритете модернизации ВСУ, Залужный заявил: "Наш второй приоритет - радиоэлектронная борьба (РЭБ), такая как глушение сигналов связи и навигации. РЭБ — ключ к победе в войне беспилотников. За последнее десятилетие россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род армии и создав 60 новых видов техники. В этом она превосходит нас: 65% наших платформ постановки препятствий в начале войны были произведены еще в советское время".

Он продолжил: ""Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но мы также нуждаемся в большем доступе к радиоэлектронной разведке от наших союзников, включая данные от средств, которые собирают разведывательные сигналы, и расширение производственных линий для наших систем РЭБ в Украине и за рубежом. Нам нужно совершенствоваться в ведении радиоэлектронной борьбы с наших беспилотников в более широком диапазоне радиочастотного спектра, избегая при этом случайного подавления наших собственных беспилотников".

Читайте также: Важнейшим компонентом для победы над россиянами должна стать современная авиация, - Залужный в интервью The Economist

Залужный продолжил: "Третья задача – контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерия, ракетный и реактивный огонь составляют 60-80% всех военных задач. Когда в прошлом году мы впервые получили западное оружие, мы довольно успешно обнаружили российскую артиллерию и поразили ее, но эффективность такого оружия, как "Экскалибур", американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российской электронной борьбы.

Между тем собственный контрбатарейный огонь россии улучшился. Это в значительной степени связано с использованием боеприпасов "Ланцет", которые работают вместе с разведывательными дронами, и увеличением производства высокоточных снарядов, которые могут быть наведены наземными корректировщиками. Несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, мы не можем преуменьшать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении".

Читайте также: Залужный: От моего имени посылают сообщения провокационного характера

"Пока что нам удалось достичь паритета с россией за счет меньшего количества более точных огневых средств. Но это не может продолжаться долго. Нам нужно развивать наши локальные GPS-поля, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать наши высокоточные снаряды более точными в условиях российского глушения. Нам нужно шире использовать беспилотники-камикадзе для поражения российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры прислали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определить местонахождение российских орудий", - резюмировал Залужный.

Автор: 

боеприпасы (2361) ВСУ (6694) Залужный Валерий (659) РЭБ (134)


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Топ комментарии
+10
слухайте Головнокомандуючого.
ні опу, ні шмарклю, ні єрмачню, ні шмигалів безуглих.
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01.11.2023 21:28 Ответить
+7
Нажаль, прогрес не стоїть на місці і у той час, як ми тільки думаємо за РЕБ, кацапи вже встановили на свої Ланцети модуль захоплення цілі, що робить їх нечутливим до РЕБу на підльоті до цілі...
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01.11.2023 21:26 Ответить
+7
Головнокомандувач як завжди говорить правду, але є Верховний головнокомандувач, якого вибрав нарід 73% та віддав йому булаву і він замість РЕБ і безпілотників всі гроші кинув на асфальт, телемарафони, відоси і кінофільми для своїх друєків. Все те, що він вміє. Але і це робив не з метою укріплення України і її розвитку, а тільки виключено для свого піару, а також віками перевіреної схеми крадівництва на такому будівництві.
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01.11.2023 21:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нажаль, прогрес не стоїть на місці і у той час, як ми тільки думаємо за РЕБ, кацапи вже встановили на свої Ланцети модуль захоплення цілі, що робить їх нечутливим до РЕБу на підльоті до цілі...
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01.11.2023 21:26 Ответить
Залужный перечислил, что ему нужно, чтобы «вырваться из позиционной войны»:

Больше авиации: Обеспечение контроля над воздушным пространством, чтобы поддержать крупномасштабные наземные операции.

Радиоэлектронная борьба: Развитие средств РЭБ для подавления коммуникаций и навигации российских дронов, а также улучшение радиоэлектронных систем защиты.

Контрбатарейный огонь: Подавление артиллерии и ракет противника, так как это составляет большую часть боевых операций.

Минно-разрывная техника: Разработка новых технологий и методов для разминирования и обхода российских минных полей, которые представляют серьезную угрозу.

Наращивание резервов: Подготовка большего числа военных резервов и устранение проблем в системе мобилизации и подготовки к военной службе.

Украина должна расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию, - Залужный

«РФ понесла большие потери и израсходовала много боеприпасов. Но она будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время. Ее оборонная промышленность наращивает выпуск продукции, несмотря на беспрецедентные санкции».

По его словам, именно технологии - ключ к успеху, а инновационные подходы могут снова превратить позиционную войну в маневренную.
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01.11.2023 21:38 Ответить
Странно, что в списке нет дронов.
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01.11.2023 21:45 Ответить
Тут на ЦН текст не повний
-------------------------------------
Новая программная статья Залужного в https://www.economist.com/by-invitation/2023/11/01/the-commander-in-chief-of-ukraines-armed-forces-on-what-he-needs-to-beat-russia The Economist о текущем положении дел.

1. Воздух. Контроль неба незаменим для широкомасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 самолётов. Но только треть из них могла летать. ВКС РФ также понесли большие потери. Мы уничтожили 550 российских систем ПВО. И всё ещё Россия имеет значительное преимущество над нами, при этом формируя новые эскадрильи.

Часть функций авиации взяли на себя российские дроны - разведка и удары. Дроны должны быть и нашим ответом тоже. Множество дронов для массированных ударов, включая обманки, чтобы перегружать ПВО. Мы должны охотиться на российские дроны с помощью оборудования, которое использует сети. Использовать обманки-эмиттеры сигналов, которые будут привлекать российские крылатые бомбы. И мы должны ослеплять термальные камеры российских дронов, используя стробоскопы.

2. Электронная борьба. Это ключ к победе в войне дронов. Россия модернизировала свои средства РЭБ на протяжении последнего десятилетия. Она опережает нас в этой области. 65% наших систем РЭБ были произведены во времена СССР. Мы построили много собственных систем РЭБ. Но нам также нужно больше доступа к электронной разведке союзников, включая информацию от сигнальной разведки. Нужно расширять производство систем РЭБ за границей.
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01.11.2023 22:16 Ответить
эта война или будет длиться десятками лет или неизбежно подойдет к применению ядерного оружия
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01.11.2023 21:54 Ответить
до ЯО не дойдет. Тут нет и не будет, прямого противостояния ядерных держав.
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01.11.2023 21:57 Ответить
Смішно , це захоплення цілей лише у мультиках поки з'явилось

Але нащі "корисні" і цапіки під українським проксі - вже розводять зраду.
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01.11.2023 21:42 Ответить
ЗВідки тобі, ухилянту з Польші, це відомо? Ланцети є величезною проблемою для ЗСУ по факту.
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01.11.2023 21:44 Ответить
"Цей "ухилянт" підтримав військо більш ніж ти"

Ні, цей ухилянт бреше, що нібито підтримав військо більше за мене. Бо цей ухилянт не знає, скільки саме я підтримав ЗСУ. Він просто стверджує, що "підтримав більше" - тому словам цього ухилянта ніякої довіри немає. Крім того - цей ухилянт постійно підтримує антиукраїнські наративи, спростовуючи реальні проблеми, які ми маємо.
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01.11.2023 23:19 Ответить
Я знаю , породу таких істот як ти.

Дуже добре знаю.

Доречі ти такий самий "ухилянт" , як і я. Різниця лише в тому , що ще й лох.

Бо повірив у шашлики , а я -ні

Про підтримку ЗСУ можемо позмагатися пруфами , якщо не зассиш звісно.

Подивимось у кого більше.

Але якщо кишка тонка то злийся по тихому
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01.11.2023 23:37 Ответить
Нічого ти не знаєш. Ти брехун, сцикун та хвалько. З приводу пруфів - смішно - ти мені рух за своїм банківським рахунком відкриєш, чи які ще можуть бути пруфи, хвалько понтовите?
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01.11.2023 23:40 Ответить
На який ще стрім, ссикло брехливе?
У тебе банківські переклади через якийсь стрім йдуть? Чи ти записуєш у якийсь стрім кожен раз, коли робиш переклад?

"Cумління не мучає"
Сумління перед якимось брехливим сцикливим покидьком, який з Польші шапками кацапів закидує і у якого кацапські ланцети - це не проблема, а "мультікі"?
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02.11.2023 01:01 Ответить
Ой, як ти скавчиш файно і скаржешся на мої коментарі

Одразу видно , що засцяв.

А стрім зі сбором коштів на ЗСУ

Вмій програвати гідно

А тепер підняв дупу з дивану , жалюгідне, і пішов працювати

Бо на таких "ухилянтах" як я тримається ЗСУ і ти живеш у відносній беспеці

Ать-два
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02.11.2023 08:23 Ответить
"видно , що засцяв"

Засцяв чого, "хоробрий" ти нас сцикунчику? Чого тут можна засцяти?

"трім зі сбором коштів на ЗСУ"
Ааа...тобто ти тут брешеш навіть не за свої власні кошти??
Тобто ти, хвалько, тут розпинаєшся за гроші, які перевели на ЗСУ ІНШІ ЛЮДИ, а не ти?! Ну ти взагалі мудак.

"Вмій програвати гідно"
З тобою тут ніхто не грав, дитинко сцикливе.

"Ать-два"
В армію йди - там тобі буде "ать-два", сцикливий брехливий мудак.
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02.11.2023 10:38 Ответить
Ну чого як Ze-скот , так одразу йолуп

Хоча з тих жалюгідних 20% підтримки , що залишилося у Ze-шапіто інших і не знайдеш

Тупий і сцикливий.

Тупий , бо не зрозумів , що я буду наводити не свій стрім , а стрім де будуть мої донати

Сцикливий , бо розуміє , що не віддав жодної копійчини на ЗСУ , а тому істерить на тих у кого є докази

Але , продовжує гризти руку яка його годує і допомагає тим , хто його захищає

А потім дивується чого міжнародна підтримка слабшає.

Бо рагулі бидлуваті , як ти - не поважають ані українців , ані будь-кого хто говорить їм сувору правду у вічі
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02.11.2023 11:57 Ответить
"стрім де будуть мої донати"

Ти записував стрім, як ти робиш донати? Ну ти й замозакохане чмо.

"що не віддав жодної копійчини на ЗСУ"
Та ні, я якраз знаю, що я майже щоденно переводжу по кілька тисяч. Але ж я не самозакоханий нікчемний чмошник як ти і стрімів не пишу про те "який я класний". Але, звісно, всі транзакції є у моєму Приват24, якщо що.
У тебе, чмошника і ухилянта, явно таракани в голові. Скільки тобі років, дитятко? Бо емоційно ти десь на рівні 7-10 річної дитини - десь у такому віці люди себе ведуть так як ти.
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02.11.2023 12:05 Ответить
Яке ж тупорили

Стрім записував не я , а стрімер

Доведи , що ти переводиш хоча б декілька тисяч на місяць і можемо продовжувати розмову

А поки ти - балабол і сцикло , і звати тебе - ніяк
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02.11.2023 15:29 Ответить
Ти що - справді вважаєш себе, чмошника, цікавим співрозмовником?

"Стрім записував не я , а стрімер"
А, тобто ти ОДИН раз під запис зробив переказ якомусь стрімеру спеціально для того, щоб цим тикати? І ще й пишаєшся цим??!
Нормальні відеоблогери, які роблять збори, просто залишають ранунки, куда можна переводити кошти, а не озвучують на стрімі суми, які хтось там перевів - якщо б ти це робив регулярно, а не 1 раз, ти б це знав.

"Доведи , що ти переводиш"
Цікаво, як я це маю зробити на твою думку? Зняти спеціально для тебе відосик з рухом по своєму рахунку? Не забагато честі для такого гімнюка як ти?

"поки ти - балабол і сцикло , і звати тебе - ніяк"
Це ти прям себе описав, ухилянте.
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02.11.2023 16:36 Ответить
Балаболе , поки не буде пруфів твоїх донатів ти - ніхто і звати тебе - ніяк

А отже твої полотна залиш для 5грн від Подоляка
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02.11.2023 19:03 Ответить
Балаболе, твоя думка не важлива ні для кого, бо саме ти й є ніхто і звати тебе ніяк.
Але з тобою все зрозуміло, ти вже зізнався, що донатив один раз за півтора роки спеціально під запис стріму.
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02.11.2023 20:05 Ответить
Знаєш , ти мене задобав

Я зроблю як наші західні партнери

Доки ти бидло не навчишся себе поводити - я урізаю підтримку на цей квартал вам удвічі

Караю $

Бо таких рагулей ,як ти , Ze-скот , інакше не навчиш

Доречі, ти ж не зассиш і кинеш мені свою адресу. Хочу ,щоб хлопці з 0 знали кому дякувати
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02.11.2023 20:58 Ответить
Сцикун, який втік з країни і постійно бреше, чимось там погрожує. Та всім пофиг на тебе, сцикуне брехливе.
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02.11.2023 21:03 Ответить
Що там по адресі, сцикуне
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02.11.2023 21:25 Ответить
Ну давай скидай свої паспортні дані і всі свої адреси для початку, а потім вже я.
Ти ж себе сцикуном не вважаєш, вірно? Ну то починай.
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02.11.2023 22:50 Ответить
Я з тобою закінчив.

Що там по адресі, сцикуне

Чи засцяв хлопця який тик далек. Сикунчик
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03.11.2023 09:17 Ответить
Так це ж ти засцяв, сцикунчику. Я тобі запропонував ченж - ти викладуєш свої дані, я у відповідь свої. Так чесно? Чесно.
Але ж ти, брехунцю, чесно не вмієш і ссиш сам свої дані викласти, вимагаючи "на слабо" мене розвести. "Сикунчик" - молодець, самокритика - це перший крок. І таких кроків тобі потрібно ще зробити дуже багато, доки станеш чоловіком, а не ссикуном з розвитком 7річної дитини.
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03.11.2023 13:49 Ответить
технологии корреляционно-экстремальных методов наведения разработаны и реализованы ещё в 20-м веке и уже давно применяются в коммерческих камерах наружного слежения. внедрение их в оружие было делом времени.
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01.11.2023 22:05 Ответить
Cонечко, та я ж не це запитав. Слідкуйте за діалогом

Мова про конкретну зброю і про те , що мультики на росії файні

От тільки це все лише мультики.

Такі справи
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01.11.2023 22:13 Ответить
твоє зешепіто навіть не думає про якесь там РЕБ
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01.11.2023 21:50 Ответить
слухайте Головнокомандуючого.
ні опу, ні шмарклю, ні єрмачню, ні шмигалів безуглих.
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01.11.2023 21:28 Ответить
Це ви до чого???Тут интерьвью,по кускам выдают....Люди кому интересно,давно прочитали.Все эксперты пришли к выводу,это интервью это помощь Зе от Залужного.Так люди думают.Залужный=Зеленский теперь стало ясно и это хорошо.Так что Ваши пост...пук в муку!)))
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01.11.2023 21:35 Ответить
По перше,не плюйся.По друге,не переводь,не читай.Ну ...саме головне,я за Порошенко.Будь здоров!
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01.11.2023 21:54 Ответить
Йолупе , я за руку тебе не тримав коли робили помилку 2019 - тому не знаю

По-друге , якщо тобі десь здалося , що Залужний підтримав тут Ze -наведи , інакше ти балабол такий самий як і увесь твій Ze-скот
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01.11.2023 21:56 Ответить
Шо я,маю такому хамлу як ти доводити?З тобою говорити,себе не поважати.Я Порошенка знаю ще до 2004 року...на ЦВК помагав нам.Поля його там де я жив...завод сахарний.Шо вам казати.....А ти Зе....А по цьому факту,то почитай що пишуть на ресурсах...
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01.11.2023 22:04 Ответить
Ну ну , не зливайся так швидко.

Не стрибай з теми на тему ,як зелене жабеня.

А наводь конкретні факти де Залужний , на твою думку захистив тут Ze - бо нормальні люди цього не бачать.

То може ти "балуєшся" в оченятнка.

P.S. Не ображайся , що я називаю добре - красотою , а погане - лайном .Добре
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01.11.2023 22:15 Ответить
Та ти маньяк... .Так замолажуеш...Не опер часом?Друг?Не грузи мене своею красотою.Де ти вчився я преподавав.Добре дам один аргумент,партнери душат...дайте результат!!!Пока не виходить...кацапи норм зарились.Тут Залужний всьо розложив...Може поймут.Так пайдьот???Це один аргумент....ше маю.Але...робота.Писать вже не можу.Ти тоже не ображайся...Будь здоров!!!
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01.11.2023 22:30 Ответить
Головнокомандувач як завжди говорить правду, але є Верховний головнокомандувач, якого вибрав нарід 73% та віддав йому булаву і він замість РЕБ і безпілотників всі гроші кинув на асфальт, телемарафони, відоси і кінофільми для своїх друєків. Все те, що він вміє. Але і це робив не з метою укріплення України і її розвитку, а тільки виключено для свого піару, а також віками перевіреної схеми крадівництва на такому будівництві.
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01.11.2023 21:36 Ответить
ви спіймали тему - так, на жаль,
"є Верховний головнокомандувачь-клован"
от саме на нйого і його командУ і не потрібно звертати увагу...
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01.11.2023 21:45 Ответить
А як не звертати увагу на Верховного, коли у його руках вся влада і гроші. У нього монобільшість у Верховній Раді, яка вже в кінця жовтня мала б закінчити свою роботу. В його руках уряд, який виділяє кошти та формує державну політику. В його руках і міністр оборони і на жаль - Головнокомандувач і бюджет.
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01.11.2023 21:58 Ответить
не знаю я, шановний...
може до Ізраєлю придивитися де під час війни, армія тільки докладає,
шо вона зробила політичному керівництву?
не знаю як кращє, але знаю - клован Верховний?
це як півню курей від лисиць довірити обороняти, прив'язавши собак на цеп.
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01.11.2023 22:08 Ответить
Під час війни пізно знінювати щось в Конституції, а потрібно її виконувати і там прописано все, що має робити посадовець. Але це працює, коли посадовець реальний українець і партіот своєї країни.
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02.11.2023 07:22 Ответить
саме тут і проблема - зелення не шо не читала Констітуцію України - вона нею підтерлася, всіма фотографами і клованами, в перший же день прийшовши до влади..
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02.11.2023 07:34 Ответить
- пора з тебе робити леді..
- анал табу.
і десь в кутку тихо хтось шось случайно мнйоть..
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02.11.2023 07:40 Ответить
і кого б ви думали з ради вигнали? - пральна журналюг,
а "леді і анал табу" там осталися...
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02.11.2023 07:47 Ответить
15.12.22
"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно" генерал Залужний...
Війна така штука що не знаєш, як воно повернеться, але танки не помогли...
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01.11.2023 21:31 Ответить
а было 300 танков?
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01.11.2023 21:38 Ответить
І танки і літаки і ********** потрібні були ще рік тому. Ще й досі багато чого з обіцяного недопоставлено. А через тиждень, через місяць будуть нові потреби.
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01.11.2023 21:45 Ответить
Було 300 танків? А от іншого точно не було

І навіть при цьому чомусь залишки ЧФ тікають до Новоросійська , а літачки і геликоптери - у Таганрог
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01.11.2023 21:46 Ответить
🤣
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01.11.2023 21:45 Ответить
А клован розуміє про що каже Залужний?
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01.11.2023 21:34 Ответить
чтобы удовлетворить все эти запросы нужна развитая система технического образования, прикладная наука, оборонная промышленность и кадры, управленческие и инженерные. откуда они возьмутся в Украине?
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01.11.2023 21:34 Ответить
Бонапарта надо срочно менять на кого то - он уже свою функцию -не убегуна уже выполнил - сейчас он создает для Украины отрицательный имидж - вечными кляузами -попрошайством и воровством
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01.11.2023 21:55 Ответить
Наконец-то приходит понимание что войны выигрывают инженеры а не военные. Только всегда военным зарплаты, пайки, все генералов содержали и полностью уничтожали инженеров, из промышленной страны сделали аграрную разорив предприятия, учебные заведения где учили инженеров превратили в экономистов, дизайнеров и прочую требуху. А теперь приходит понимание что нужны технологии. Да неужели??? А первую мировую выиграли инженеры, и вторую и не доходило. Может сейчас дойдет, но проще ходить и просить чем свое делать. Грустно.
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01.11.2023 21:57 Ответить
оно то пришло, но уже поздно.
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01.11.2023 22:09 Ответить
Чесно,я не знаю,як ставитися до такої статті(Чи писав це саме Залужний?Можливо,щоб збити з пантелику ворогів?Але,якби це було все так,то любий дурний ворого взявся б одразу аналізувати та робити відповідні кроки ((
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01.11.2023 21:39 Ответить
Давно не було ні одної операції. Давно. Писати можна,але без своєї військової техніки, можливостей, виробництва загроза позиційної війни так і залишиться. А також мобілізація яка немпроводиться і вороги в оп
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01.11.2023 21:40 Ответить
Брехунець , а це що ж тоді

⚡️В ORYX підрахували втрати армії Росії на аеродромах у Бердянську та Луганську: загалом мінус 24 борти

Так, ЗСУ знищили 7 вертольотів Ка-52 Алігатор та 2 вертольоти Мі-8. Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 та сім Мі-8 - отримали пошкодження.

А "тріумфи" , що вибухають один за 1 у Криму.

Усе проспав , ледарь
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01.11.2023 21:47 Ответить
Ось ще одна операція якої "давно нема"

"Атал-устал "

https://www.youtube.com/watch?v=KV5It4LAHlE
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01.11.2023 21:59 Ответить
поки ми це розробимо і поки отримаемо від Заходу обіцяну зброю то у нас не буде кому на нії воювати! ось що потрібно знати
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01.11.2023 21:44 Ответить
Переїджай к нам на Захід. ...втілюєшь Україні всі наші обіцянки-цяцянки -- персонально!
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01.11.2023 21:48 Ответить
це до кого до ВАС на Захід? ти втікач якому манія величі зірвала дах
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01.11.2023 23:33 Ответить
орки кидають у бій під авдіївкою в тому числі лугандонців, тому їм срати на втрати в живій силі, і якщо вони візьмуть коксохім, то фортеця авдіївка впаде і станеться це нажаль вже зимою.
Зе шепіто не тягне вола за яйця, воно робить все щоб вгробити ВПК країни
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01.11.2023 22:01 Ответить
Проблема в том, что НАТО сам сильно отстает от кацапов по РЭБ.
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01.11.2023 21:45 Ответить
аналогов.нет ?
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01.11.2023 21:52 Ответить
Тот случай когда анало-говнет в самом деле анало-говнет.
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01.11.2023 21:57 Ответить
самі військові нати це визнають. У кацапів цілі зоопарки різних ребів, у нати в основному тільки на літаках, для прикриття винищувачів-бомбардувальників.
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01.11.2023 22:05 Ответить
военные НАТО у нас не в авторитете.
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01.11.2023 22:13 Ответить
канешна отстает - ведь у США самый большой в мире воздушно-военный флот - больше чем у всех остальных стран вместе взятых и они ни чего не знают о радио-электронной защите
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01.11.2023 22:05 Ответить
есть разный рэб, авиационный рэб, это далеко не всё. есть связь, навигация и много чего ещё.
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01.11.2023 22:11 Ответить
дело в том -что США последние лет 100 воюют в основном авиацией - и только авиацией - а потом на руины заходит морская пехота и добивает оставшихся - проблема тут такая - мы завтра получаем 500 атамксов с радиусом 650 км - они сверхзвуковые и им по хер РЭБ - и через 2 недели рашка вся рассыпается -как карточный домик - а у рашки 40 ТЫСЯЧ ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК и пускай половина вышла из строя - и что с этим всем делать - эти ракеты начнут летать внутри рашки - выесняя отношения -кто кому и чего должен
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01.11.2023 22:22 Ответить
то что в раше есть то чего нет в сша - это провал их технической разведки.
бить на 650 км при желании можно и без атакамсов.
отсутствие понимания в сша, что делать с проигравшей рашей - не красит само сша. отсутствие у них сценария победы Украины - главный тормоз на пути к завершению войны. или есть вариант, что сша решили поизображать помощь Украине, а реально все сведется к коридору в Крым и ЛДНР в границах областей в их составе.
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01.11.2023 22:28 Ответить
прежде чем что-то делать с рашей нужно в первую очередь работать с ее населением как это было в эпоху холодной войны через "вражеские голоса". нужно, чтобы у населения раши было осознания некоторого альтернативного будущего. сейчас этой картины нет в массовом сознании большинства россиян. полная безнадёга сформированная за последние 30 лет.
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01.11.2023 23:02 Ответить
в 1993 ельцин задавил их майдан выстрелами по парламенту, больше они не могли подняться. в их стране это слишком сложная задача.
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01.11.2023 23:22 Ответить
в том то всё и дело, что одной готовности умереть недостаточно, как впрочем и принципов. вот умерли за свои принципы палестинцы газы, и что?
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01.11.2023 23:27 Ответить
поверьте, деньги с людьми и не такое способны сделать.
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01.11.2023 23:32 Ответить
кстати если мысленно поменять отряды пригожина на экспедиционный корпус НАТО, то результат будет тот же.
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01.11.2023 23:04 Ответить
Скільки нам всього треба. А де його взяти. Кацапи кліпають цілодобово. А ми всі надії поклали на західну допомогу. Але ж влада міняється і політика також.
Чому свого і досі нема. Яка стратегія нашої перемоги ? От що
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01.11.2023 21:57 Ответить
аграрная сверхдержава.
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01.11.2023 22:12 Ответить
Не пройшло і року....Час і знову час який втрачено.А коли всі кричали не чули...
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01.11.2023 22:51 Ответить
Коли я тут писав, що у кацапів більш вдосконалені реб та саперні підрозділи. мене тут банили. Зараз про це каже сам Залужний.
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01.11.2023 23:51 Ответить
ДА? Офуеть! Залужный, чуть моложе меня, но думаю это ему еще рассказывали когда он был курсантом, а не только в академии! А теперь все умные! И рассказывают колхозникам, почему все Фуево!
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02.11.2023 01:29 Ответить
Так чим тоді ЗСУ бореться і тримає фронт, завдаючи істотні втрати росіякам?
Вже не секрет, що Південь ми втратили через зраду у вищих ешелонах влади, а не "немочі" ЗСУ.Реформувати армію вже пізно, необхідно і далі спіпрацювати з союзниками з придбання та освоєння їх озброєння та техніки.Свою, винаходитимемо і випускатимемо вже після перемоги і заодно реформуватимемо армію
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02.11.2023 10:12 Ответить
Якої перемоги... Ну солома в макітрі ж..
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05.11.2023 13:01 Ответить
 
 