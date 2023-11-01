РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников, - Залужный в статье для The Economist
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.
Говоря о втором после авиации приоритете модернизации ВСУ, Залужный заявил: "Наш второй приоритет - радиоэлектронная борьба (РЭБ), такая как глушение сигналов связи и навигации. РЭБ — ключ к победе в войне беспилотников. За последнее десятилетие россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род армии и создав 60 новых видов техники. В этом она превосходит нас: 65% наших платформ постановки препятствий в начале войны были произведены еще в советское время".
Он продолжил: ""Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но мы также нуждаемся в большем доступе к радиоэлектронной разведке от наших союзников, включая данные от средств, которые собирают разведывательные сигналы, и расширение производственных линий для наших систем РЭБ в Украине и за рубежом. Нам нужно совершенствоваться в ведении радиоэлектронной борьбы с наших беспилотников в более широком диапазоне радиочастотного спектра, избегая при этом случайного подавления наших собственных беспилотников".
Залужный продолжил: "Третья задача – контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерия, ракетный и реактивный огонь составляют 60-80% всех военных задач. Когда в прошлом году мы впервые получили западное оружие, мы довольно успешно обнаружили российскую артиллерию и поразили ее, но эффективность такого оружия, как "Экскалибур", американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российской электронной борьбы.
Между тем собственный контрбатарейный огонь россии улучшился. Это в значительной степени связано с использованием боеприпасов "Ланцет", которые работают вместе с разведывательными дронами, и увеличением производства высокоточных снарядов, которые могут быть наведены наземными корректировщиками. Несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, мы не можем преуменьшать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении".
"Пока что нам удалось достичь паритета с россией за счет меньшего количества более точных огневых средств. Но это не может продолжаться долго. Нам нужно развивать наши локальные GPS-поля, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать наши высокоточные снаряды более точными в условиях российского глушения. Нам нужно шире использовать беспилотники-камикадзе для поражения российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры прислали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определить местонахождение российских орудий", - резюмировал Залужный.
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Больше авиации: Обеспечение контроля над воздушным пространством, чтобы поддержать крупномасштабные наземные операции.
Радиоэлектронная борьба: Развитие средств РЭБ для подавления коммуникаций и навигации российских дронов, а также улучшение радиоэлектронных систем защиты.
Контрбатарейный огонь: Подавление артиллерии и ракет противника, так как это составляет большую часть боевых операций.
Минно-разрывная техника: Разработка новых технологий и методов для разминирования и обхода российских минных полей, которые представляют серьезную угрозу.
Наращивание резервов: Подготовка большего числа военных резервов и устранение проблем в системе мобилизации и подготовки к военной службе.
Украина должна расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию, - Залужный
«РФ понесла большие потери и израсходовала много боеприпасов. Но она будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время. Ее оборонная промышленность наращивает выпуск продукции, несмотря на беспрецедентные санкции».
По его словам, именно технологии - ключ к успеху, а инновационные подходы могут снова превратить позиционную войну в маневренную.
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Новая программная статья Залужного в https://www.economist.com/by-invitation/2023/11/01/the-commander-in-chief-of-ukraines-armed-forces-on-what-he-needs-to-beat-russia The Economist о текущем положении дел.
1. Воздух. Контроль неба незаменим для широкомасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 самолётов. Но только треть из них могла летать. ВКС РФ также понесли большие потери. Мы уничтожили 550 российских систем ПВО. И всё ещё Россия имеет значительное преимущество над нами, при этом формируя новые эскадрильи.
Часть функций авиации взяли на себя российские дроны - разведка и удары. Дроны должны быть и нашим ответом тоже. Множество дронов для массированных ударов, включая обманки, чтобы перегружать ПВО. Мы должны охотиться на российские дроны с помощью оборудования, которое использует сети. Использовать обманки-эмиттеры сигналов, которые будут привлекать российские крылатые бомбы. И мы должны ослеплять термальные камеры российских дронов, используя стробоскопы.
2. Электронная борьба. Это ключ к победе в войне дронов. Россия модернизировала свои средства РЭБ на протяжении последнего десятилетия. Она опережает нас в этой области. 65% наших систем РЭБ были произведены во времена СССР. Мы построили много собственных систем РЭБ. Но нам также нужно больше доступа к электронной разведке союзников, включая информацию от сигнальной разведки. Нужно расширять производство систем РЭБ за границей.
Але нащі "корисні" і цапіки під українським проксі - вже розводять зраду.
Ні, цей ухилянт бреше, що нібито підтримав військо більше за мене. Бо цей ухилянт не знає, скільки саме я підтримав ЗСУ. Він просто стверджує, що "підтримав більше" - тому словам цього ухилянта ніякої довіри немає. Крім того - цей ухилянт постійно підтримує антиукраїнські наративи, спростовуючи реальні проблеми, які ми маємо.
Дуже добре знаю.
Доречі ти такий самий "ухилянт" , як і я. Різниця лише в тому , що ще й лох.
Бо повірив у шашлики , а я -ні
Про підтримку ЗСУ можемо позмагатися пруфами , якщо не зассиш звісно.
Подивимось у кого більше.
Але якщо кишка тонка то злийся по тихому
У тебе банківські переклади через якийсь стрім йдуть? Чи ти записуєш у якийсь стрім кожен раз, коли робиш переклад?
"Cумління не мучає"
Сумління перед якимось брехливим сцикливим покидьком, який з Польші шапками кацапів закидує і у якого кацапські ланцети - це не проблема, а "мультікі"?
Одразу видно , що засцяв.
А стрім зі сбором коштів на ЗСУ
Вмій програвати гідно
А тепер підняв дупу з дивану , жалюгідне, і пішов працювати
Бо на таких "ухилянтах" як я тримається ЗСУ і ти живеш у відносній беспеці
Ать-два
Засцяв чого, "хоробрий" ти нас сцикунчику? Чого тут можна засцяти?
"трім зі сбором коштів на ЗСУ"
Ааа...тобто ти тут брешеш навіть не за свої власні кошти??
Тобто ти, хвалько, тут розпинаєшся за гроші, які перевели на ЗСУ ІНШІ ЛЮДИ, а не ти?! Ну ти взагалі мудак.
"Вмій програвати гідно"
З тобою тут ніхто не грав, дитинко сцикливе.
"Ать-два"
В армію йди - там тобі буде "ать-два", сцикливий брехливий мудак.
Хоча з тих жалюгідних 20% підтримки , що залишилося у Ze-шапіто інших і не знайдеш
Тупий і сцикливий.
Тупий , бо не зрозумів , що я буду наводити не свій стрім , а стрім де будуть мої донати
Сцикливий , бо розуміє , що не віддав жодної копійчини на ЗСУ , а тому істерить на тих у кого є докази
Але , продовжує гризти руку яка його годує і допомагає тим , хто його захищає
А потім дивується чого міжнародна підтримка слабшає.
Бо рагулі бидлуваті , як ти - не поважають ані українців , ані будь-кого хто говорить їм сувору правду у вічі
Ти записував стрім, як ти робиш донати? Ну ти й замозакохане чмо.
"що не віддав жодної копійчини на ЗСУ"
Та ні, я якраз знаю, що я майже щоденно переводжу по кілька тисяч. Але ж я не самозакоханий нікчемний чмошник як ти і стрімів не пишу про те "який я класний". Але, звісно, всі транзакції є у моєму Приват24, якщо що.
У тебе, чмошника і ухилянта, явно таракани в голові. Скільки тобі років, дитятко? Бо емоційно ти десь на рівні 7-10 річної дитини - десь у такому віці люди себе ведуть так як ти.
Стрім записував не я , а стрімер
Доведи , що ти переводиш хоча б декілька тисяч на місяць і можемо продовжувати розмову
А поки ти - балабол і сцикло , і звати тебе - ніяк
"Стрім записував не я , а стрімер"
А, тобто ти ОДИН раз під запис зробив переказ якомусь стрімеру спеціально для того, щоб цим тикати? І ще й пишаєшся цим??!
Нормальні відеоблогери, які роблять збори, просто залишають ранунки, куда можна переводити кошти, а не озвучують на стрімі суми, які хтось там перевів - якщо б ти це робив регулярно, а не 1 раз, ти б це знав.
"Доведи , що ти переводиш"
Цікаво, як я це маю зробити на твою думку? Зняти спеціально для тебе відосик з рухом по своєму рахунку? Не забагато честі для такого гімнюка як ти?
"поки ти - балабол і сцикло , і звати тебе - ніяк"
Це ти прям себе описав, ухилянте.
А отже твої полотна залиш для 5грн від Подоляка
Але з тобою все зрозуміло, ти вже зізнався, що донатив один раз за півтора роки спеціально під запис стріму.
Я зроблю як наші західні партнери
Доки ти бидло не навчишся себе поводити - я урізаю підтримку на цей квартал вам удвічі
Караю $
Бо таких рагулей ,як ти , Ze-скот , інакше не навчиш
Доречі, ти ж не зассиш і кинеш мені свою адресу. Хочу ,щоб хлопці з 0 знали кому дякувати
Ти ж себе сцикуном не вважаєш, вірно? Ну то починай.
Що там по адресі, сцикуне
Чи засцяв хлопця який тик далек. Сикунчик
Але ж ти, брехунцю, чесно не вмієш і ссиш сам свої дані викласти, вимагаючи "на слабо" мене розвести. "Сикунчик" - молодець, самокритика - це перший крок. І таких кроків тобі потрібно ще зробити дуже багато, доки станеш чоловіком, а не ссикуном з розвитком 7річної дитини.
Мова про конкретну зброю і про те , що мультики на росії файні
От тільки це все лише мультики.
Такі справи
ні опу, ні шмарклю, ні єрмачню, ні шмигалів безуглих.
По-друге , якщо тобі десь здалося , що Залужний підтримав тут Ze -наведи , інакше ти балабол такий самий як і увесь твій Ze-скот
Не стрибай з теми на тему ,як зелене жабеня.
А наводь конкретні факти де Залужний , на твою думку захистив тут Ze - бо нормальні люди цього не бачать.
То може ти "балуєшся" в оченятнка.
P.S. Не ображайся , що я називаю добре - красотою , а погане - лайном .Добре
"є Верховний головнокомандувачь-клован"
от саме на нйого і його командУ і не потрібно звертати увагу...
може до Ізраєлю придивитися де під час війни, армія тільки докладає,
шо вона зробила політичному керівництву?
не знаю як кращє, але знаю - клован Верховний?
це як півню курей від лисиць довірити обороняти, прив'язавши собак на цеп.
- анал табу.
і десь в кутку тихо хтось шось случайно мнйоть..
а "леді і анал табу" там осталися...
"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно" генерал Залужний...
Війна така штука що не знаєш, як воно повернеться, але танки не помогли...
І навіть при цьому чомусь залишки ЧФ тікають до Новоросійська , а літачки і геликоптери - у Таганрог
⚡️В ORYX підрахували втрати армії Росії на аеродромах у Бердянську та Луганську: загалом мінус 24 борти
Так, ЗСУ знищили 7 вертольотів Ка-52 Алігатор та 2 вертольоти Мі-8. Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 та сім Мі-8 - отримали пошкодження.
А "тріумфи" , що вибухають один за 1 у Криму.
Усе проспав , ледарь
"Атал-устал "
https://www.youtube.com/watch?v=KV5It4LAHlE
Зе шепіто не тягне вола за яйця, воно робить все щоб вгробити ВПК країни
бить на 650 км при желании можно и без атакамсов.
отсутствие понимания в сша, что делать с проигравшей рашей - не красит само сша. отсутствие у них сценария победы Украины - главный тормоз на пути к завершению войны. или есть вариант, что сша решили поизображать помощь Украине, а реально все сведется к коридору в Крым и ЛДНР в границах областей в их составе.
Чому свого і досі нема. Яка стратегія нашої перемоги ? От що
Вже не секрет, що Південь ми втратили через зраду у вищих ешелонах влади, а не "немочі" ЗСУ.Реформувати армію вже пізно, необхідно і далі спіпрацювати з союзниками з придбання та освоєння їх озброєння та техніки.Свою, винаходитимемо і випускатимемо вже після перемоги і заодно реформуватимемо армію