РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников, - Залужный в статье для The Economist

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, в которой обозначил направления модернизации ВСУ, благодаря которым Украина сможет победить агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, статья опубликована в издании The Economist.

Говоря о втором после авиации приоритете модернизации ВСУ, Залужный заявил: "Наш второй приоритет - радиоэлектронная борьба (РЭБ), такая как глушение сигналов связи и навигации. РЭБ — ключ к победе в войне беспилотников. За последнее десятилетие россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род армии и создав 60 новых видов техники. В этом она превосходит нас: 65% наших платформ постановки препятствий в начале войны были произведены еще в советское время".

Он продолжил: ""Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Но мы также нуждаемся в большем доступе к радиоэлектронной разведке от наших союзников, включая данные от средств, которые собирают разведывательные сигналы, и расширение производственных линий для наших систем РЭБ в Украине и за рубежом. Нам нужно совершенствоваться в ведении радиоэлектронной борьбы с наших беспилотников в более широком диапазоне радиочастотного спектра, избегая при этом случайного подавления наших собственных беспилотников".

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Залужный продолжил: "Третья задача – контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника. В этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерия, ракетный и реактивный огонь составляют 60-80% всех военных задач. Когда в прошлом году мы впервые получили западное оружие, мы довольно успешно обнаружили российскую артиллерию и поразили ее, но эффективность такого оружия, как "Экскалибур", американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российской электронной борьбы.

Между тем собственный контрбатарейный огонь россии улучшился. Это в значительной степени связано с использованием боеприпасов "Ланцет", которые работают вместе с разведывательными дронами, и увеличением производства высокоточных снарядов, которые могут быть наведены наземными корректировщиками. Несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, мы не можем преуменьшать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении".

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"Пока что нам удалось достичь паритета с россией за счет меньшего количества более точных огневых средств. Но это не может продолжаться долго. Нам нужно развивать наши локальные GPS-поля, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать наши высокоточные снаряды более точными в условиях российского глушения. Нам нужно шире использовать беспилотники-камикадзе для поражения российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры прислали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определить местонахождение российских орудий", - резюмировал Залужный.