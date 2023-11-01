Представитель Китая Чжан о поставках оружия из КНДР в Россию: Мы не вмешиваемся в сотрудничество других стран

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал направить все усилия на восстановление мира в Украине, но добавил, комментируя поставки оружия из КНДР в Россию, что Китай не вмешивается в двустороннее сотрудничество других государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу подчеркнуть: все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь остановить огонь и восстановить мир в Украине. Но мы не вмешиваемся в двустороннее сотрудничество других стран", - сказал Чжан.

Он подчеркнул, что позиция Китая состоит в том, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность государств, принципы Устава ООН.

"А также интересы безопасности должны быть учтены всеми сторонами", – добавил он.

Чжан заверил, что Китай во время председательства в Совбезе в ноябре будет "открыт для любых дальнейших дискуссий в СБ. Это то, что также беспокоит многие страны". Поддержание мира и безопасности Украины – в повестке дня Совета Безопасности ООН, напомнил он.

Представляя журналистам программу работы Совбеза во время председательства Китая в ноябре, Чжан Цзюнь, отметил, что Совет Безопасности ООН будет продолжать следить за ситуацией в Украине.

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Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила России более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.