Представитель Китая Чжан о поставках оружия из КНДР в Россию: Мы не вмешиваемся в сотрудничество других стран
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал направить все усилия на восстановление мира в Украине, но добавил, комментируя поставки оружия из КНДР в Россию, что Китай не вмешивается в двустороннее сотрудничество других государств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу подчеркнуть: все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь остановить огонь и восстановить мир в Украине. Но мы не вмешиваемся в двустороннее сотрудничество других стран", - сказал Чжан.
Он подчеркнул, что позиция Китая состоит в том, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность государств, принципы Устава ООН.
"А также интересы безопасности должны быть учтены всеми сторонами", – добавил он.
Чжан заверил, что Китай во время председательства в Совбезе в ноябре будет "открыт для любых дальнейших дискуссий в СБ. Это то, что также беспокоит многие страны". Поддержание мира и безопасности Украины – в повестке дня Совета Безопасности ООН, напомнил он.
Представляя журналистам программу работы Совбеза во время председательства Китая в ноябре, Чжан Цзюнь, отметил, что Совет Безопасности ООН будет продолжать следить за ситуацией в Украине.
Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила России более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.
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Як наслідок, у 1990-х роках у КНДР настав голод. Потім почав з'являтися чорний ринок, почав з'являтися «сірий сектор» економіки, його або визнали, або потім закрутили гайки, що якось дозволило їм утримати економіку на плаву до 2020 року. Потім стався коронавірус, і північнокорейці відреагували у звичній для них манері: закрили країну.
КНДР може дозволити собі нехтувати волею Китаю, вони впевнені, що китайці все одно нададуть їм допоможуть і нікуди не дінуться, тому що Китаю потрібна КНДР як буферна країна. Так само вони прийшли на допомогу під час Корейської війни, хоча Мао погодився в останній момент.
Так би й харкнув.
Згадаємо історію як саме Китай вступився за КНДР, коли її майже втоптали в землю війська ООН і Південної Кореї в Корейській війні.
А еще лучше и в другие страньі
Forwarded from https://t.me/dossiercenter/305 Центр «Досье»
Флот специального назначения
В ночь на 8 октября был поврежден газопровод Balticconector между Финляндией и Эстонией. Первоначальные версии о возможном российском следе полиция Финляндии отвергла: по ее данным, трубопровод повредило китайское судно Newnew Polar Bear.
Кажется, финские власти поторопились. Центр «Досье» обнаружил собственника этого судна - это китайский бизнесмен Фань Юйсинь, который с 2016 года работает в России. Newnew Polar Bear он купил незадолго до аварии - летом 2023 года.
Это далеко не единственный подозрительный инцидент у берегов Скандинавии с российским следом. В январе 2022 года у берегов Шпицбергена был поврежден подводный оптоволоконный кабель. В день аварии там заметили российский траулер «Мелькарт 5». Как выяснил « Досье», он принадлежит фирме, тесно связанной с мурманским спецназом ФСБ. Среди прочего, подразделение отвечает за подводные диверсии.
Центр «Досье» обнаружил еще несколько гражданских судов с российскими корнями, которые поучаствовали в подозрительных операциях в северных морях. Например, рыбный рефрижиратор, который регулярно появляется на военных объектах и принимал участие в прокладке военного кабеля.
Из-за участившихся подводных инцидентов на Западе вспоминают про «красный хук справа» - гипотетическую ситуацию, при которой российский военный флот зайдет в Атлантику, перерезав кабели между Европой и США. Поверить в такой прогноз трудно, но похоже, российская разведка действительно прорабатывает этот сценарий.
Как Россия может использовать гражданские суда для диверсий и разведки - в расследовании «Досье».
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