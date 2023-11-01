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Новости Агрессия России против Украины Война
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Представитель Китая Чжан о поставках оружия из КНДР в Россию: Мы не вмешиваемся в сотрудничество других стран

цзюнь,чжан

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал направить все усилия на восстановление мира в Украине, но добавил, комментируя поставки оружия из КНДР в Россию, что Китай не вмешивается в двустороннее сотрудничество других государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу подчеркнуть: все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь остановить огонь и восстановить мир в Украине. Но мы не вмешиваемся в двустороннее сотрудничество других стран", - сказал Чжан.

Он подчеркнул, что позиция Китая состоит в том, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность государств, принципы Устава ООН.

"А также интересы безопасности должны быть учтены всеми сторонами", – добавил он.

Чжан заверил, что Китай во время председательства в Совбезе в ноябре будет "открыт для любых дальнейших дискуссий в СБ. Это то, что также беспокоит многие страны". Поддержание мира и безопасности Украины – в повестке дня Совета Безопасности ООН, напомнил он.

Представляя журналистам программу работы Совбеза во время председательства Китая в ноябре, Чжан Цзюнь, отметил, что Совет Безопасности ООН будет продолжать следить за ситуацией в Украине.

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Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила России более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.

Автор: 

Китай (3042) КНДР (1226) оружие (10264) россия (96184)


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Топ комментарии
+15
Китайці були та залишаються лицемірними покидьками...
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01.11.2023 22:00 Ответить
+8
Той, хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі...
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01.11.2023 22:04 Ответить
+7
Мені здається, що вони брешуть.

Згадаємо історію як саме Китай вступився за КНДР, коли її майже втоптали в землю війська ООН і Південної Кореї в Корейській війні.
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01.11.2023 22:20 Ответить
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КНР!
Не чую, не бачу, мовчу вже не пройде.
Часи змінилися, насамперед для вас
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01.11.2023 22:00 Ответить
Кого ви дурите, коммуняки ?!?
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02.11.2023 00:38 Ответить
Китайці були та залишаються лицемірними покидьками...
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01.11.2023 22:00 Ответить
Китайські комуняки самі чесні та порядні на Землі )))
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01.11.2023 22:03 Ответить
Той, хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі...
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01.11.2023 22:04 Ответить
Економіка КНДР більш-менш існувала лише тоді, коли їх спонсорували зовнішні країни. Насамперед СРСР та Китай. Міністерство закордонних справ КНДР навчилося доїти їх обох під час китайсько-радянського розколу: Москві сказали, що вони підуть до Пекіна, а китайцям погрожували, що вони підуть до Радянського Союзу. Так допомога хлинула в Північну Корею. Вона закінчилася після холодної війни. Тоді в СРСР заявили, що більше нічого не дадуть північнокорейцям, а КНДР посварилaся з Китаєм, коли він визнав Південну Корею.

Як наслідок, у 1990-х роках у КНДР настав голод. Потім почав з'являтися чорний ринок, почав з'являтися «сірий сектор» економіки, його або визнали, або потім закрутили гайки, що якось дозволило їм утримати економіку на плаву до 2020 року. Потім стався коронавірус, і північнокорейці відреагували у звичній для них манері: закрили країну.

КНДР може дозволити собі нехтувати волею Китаю, вони впевнені, що китайці все одно нададуть їм допоможуть і нікуди не дінуться, тому що Китаю потрібна КНДР як буферна країна. Так само вони прийшли на допомогу під час Корейської війни, хоча Мао погодився в останній момент.
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01.11.2023 22:13 Ответить
Та шо ви кажете? Так якого ... ви через північню Корею свій мотлох срашке віддаєте, знайшли можливість допомогти х..лу ?Кітай така велика держава,з золотою культурою але страшною історію вбивств , свого народу, на сьогоднішній день ,перетворилась на червону потвору ********* світу
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01.11.2023 22:16 Ответить
А личко таке добре, таке мудре, таке жовте.
Так би й харкнув.
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01.11.2023 22:17 Ответить
Мені здається, що вони брешуть.

Згадаємо історію як саме Китай вступився за КНДР, коли її майже втоптали в землю війська ООН і Південної Кореї в Корейській війні.
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01.11.2023 22:20 Ответить
і не тільки вам так здається. КНДР вже поставила за підрахунками різних аналітиків і журналістів уже близько 1 млн снарядів кацапам. Маючи сусіда Республіку Корею, з якими вони перебувають у замороженій війні, розкидатися ************ дуже тупо, бо може собі бракнути в разі чого... Тому дуже високоймовірно, що це саме китайські снаряди їдуть на кацапію через КНДР, бо в самого Китаю тих снарядів совковго зразка, як гною. До того ж Китай зараз масово переходить на натівський калібр снарядів 155 мм.
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01.11.2023 23:25 Ответить
Вам не здається. Вони брешуть.
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02.11.2023 10:27 Ответить
кенедере існує завдяки Китаю та робить для нього брудні справи, надіслані кацапам ********** Китай вже компенсував і велика вірогідність що ця схема буде дальше працювати.
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01.11.2023 22:34 Ответить
Китайцям на все і на всх класти вони грають в своюгру що їм віигідно.Наразі москалі для них це вже не проблема вони міцно їх тримають за яйця вперше за останні 300 років.І вони бачать що москалі це придаток росхідник.
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01.11.2023 22:49 Ответить
Ну и торгуйте с фашистами. Тогда вам нечего поставлять свой хлам в Украину.
А еще лучше и в другие страньі
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02.11.2023 02:29 Ответить
Хитрожопі суки
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02.11.2023 09:17 Ответить
https://t.me/vchkogpu ВЧК-ОГПУ

Forwarded from https://t.me/dossiercenter/305 Центр «Досье»

Флот специального назначения

В ночь на 8 октября был поврежден газопровод Balticconector между Финляндией и Эстонией. Первоначальные версии о возможном российском следе полиция Финляндии отвергла: по ее данным, трубопровод повредило китайское судно Newnew Polar Bear.

Кажется, финские власти поторопились. Центр «Досье» обнаружил собственника этого судна - это китайский бизнесмен Фань Юйсинь, который с 2016 года работает в России. Newnew Polar Bear он купил незадолго до аварии - летом 2023 года.

Это далеко не единственный подозрительный инцидент у берегов Скандинавии с российским следом. В январе 2022 года у берегов Шпицбергена был поврежден подводный оптоволоконный кабель. В день аварии там заметили российский траулер «Мелькарт 5». Как выяснил « Досье», он принадлежит фирме, тесно связанной с мурманским спецназом ФСБ. Среди прочего, подразделение отвечает за подводные диверсии.

Центр «Досье» обнаружил еще несколько гражданских судов с российскими корнями, которые поучаствовали в подозрительных операциях в северных морях. Например, рыбный рефрижиратор, который регулярно появляется на военных объектах и принимал участие в прокладке военного кабеля.

Из-за участившихся подводных инцидентов на Западе вспоминают про «красный хук справа» - гипотетическую ситуацию, при которой российский военный флот зайдет в Атлантику, перерезав кабели между Европой и США. Поверить в такой прогноз трудно, но похоже, российская разведка действительно прорабатывает этот сценарий.

Как Россия может использовать гражданские суда для диверсий и разведки - в расследовании «Досье».

https://dossier.center/red-hook/ (c VPN)
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02.11.2023 10:12 Ответить
Підар підару очі не виклює.
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05.04.2024 10:59 Ответить
 
 