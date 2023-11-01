Когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – его примут в обеих палатах Конгресса, - Госдепартамент США

Запрос на финансирование Украины будет принят Конгрессом США, когда он будет выдвинут на голосование.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – он пройдет в обеих палатах Конгресса", – подчеркнул Миллер.

Спикер Госдепа подчеркнул, что поддержка Украины Соединенными Штатами продолжает быть по-прежнему важна: "Соединенные Штаты помогут Украине защититься от ужасных атак, которые россия осуществляла и продолжает осуществлять против украинцев".

Миллер отметил, что США "ни в коем случае не потеряли внимания к необходимости поддерживать Украину".

"Вот почему вы видели, как президент в Овальном кабинете произнес речь о нашей поддержке Украины. Мы будем и дальше оставаться сосредоточены на этом", - добавил спикер Госдепа.

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Напомним, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом более 105$ миллиардов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования помощи Украине. Новый спикер палаты представителей республиканец Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом по отдельности.