Когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – его примут в обеих палатах Конгресса, - Госдепартамент США
Запрос на финансирование Украины будет принят Конгрессом США, когда он будет выдвинут на голосование.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование – он пройдет в обеих палатах Конгресса", – подчеркнул Миллер.
Спикер Госдепа подчеркнул, что поддержка Украины Соединенными Штатами продолжает быть по-прежнему важна: "Соединенные Штаты помогут Украине защититься от ужасных атак, которые россия осуществляла и продолжает осуществлять против украинцев".
Миллер отметил, что США "ни в коем случае не потеряли внимания к необходимости поддерживать Украину".
"Вот почему вы видели, как президент в Овальном кабинете произнес речь о нашей поддержке Украины. Мы будем и дальше оставаться сосредоточены на этом", - добавил спикер Госдепа.
Напомним, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом более 105$ миллиардов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования помощи Украине. Новый спикер палаты представителей республиканец Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом по отдельности.
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добре Клімкен своїх дітей вдяг на Халловін!
пацан в ваєнному кітелі, аля чегеваро, з котомкою за плечями,
за ним смирно йде дівчина... - мо дасте щось і мені?
я не знаю як вони це роблять, але мо до цьго треба придивитися?
Миллион снарядов от Северной Кореи, разнос генералам от Шойгу. ВС РФ, похоже, начинают готовиться к наступлению летом 2024 года
Журналисты https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-01/north-korea-sent-1-million-rounds-to-russia-spy-agency-says?srnd=politics-vp&embedded-checkout=true#xj4y7vzkg Bloomberg , сославшись на источника в разведке, сообщили, что Северная Корея с августа поставила РФ 1 млн артиллерийских снарядов, а в скором времени в российскую группировку прибудут северокорейские военные инструкторы, в том числе пехотные и артиллерийские офицеры.
По нашей https://t.me/volyamedia/594 информации , поставки боеприпасов, инженерных и инструкторских кадров для артиллерии из Северной Кореи начались с конца зимы 2023 года, но были не массовыми. В какой-то момент всерьез обсуждалось использование «добровольцев» из КНДР в качестве штурмовой пехоты. Подтвержденных фактов боевого применения корейской пехоты в Украине нет, а вот артиллерийских, инженерных и пехотных инструкторов в зоне боевых действий видели и в группировке «Юг» (Донецкое направление), и в группировке «Запад» (Запорожское направление). Нехватка офицеров-инструкторов во всех родах войск - одна из самых острых проблем российской армии, решение которой пока так и не найдено.
Нехватка снарядов проблема едва ли меньшая и 1 млн таких снарядов из КНДР позволит ВС РФ применить единственную тактику, которая с начала войны приносила им успех - огневой вал на узком участке фронта - именно так россияне смогли захватить Северодонецк и населенные пункты вокруг него.
О масштабных поставках в конце июля в Пхеньян https://t.me/volyamedia/731 ездил договариваться Шойгу и, судя по всему, договорился. В МО до сих пор ходят разговоры, что было валютой для расчетов: продовольствие или деньги. Вероятно, и то, и другое.
«Миллион снарядов - это одна крупная наступательная операция в масштабе фронта, длительностью от двух до четырех недель, в которой будут задействованы 150-200 тысяч человек и нескольких тысяч единиц бронетехники. При такой огневой поддержке, которая нивелирует недостаток точности плотностью огня и его интенсивностью, можно в теории решить задачи по прорыву обороны не на отдельном участке, а на фронте целиком. На фоне накопления резервов бронетехники и танков, артиллерии и РСЗО внутри РФ идет и накопление БК», - поясняет высокопоставленный офицер ВС РФ.
Поставки снарядов из КНДР не ограничатся миллионом штук и будут продолжены. До мая 2024 года общий объем поставок может составить втрое-четверо больше, чем передано РФ к сегодняшнему дню.
Помимо накопления техники и орудий, внутри РФ идет и накопление людских резервов. Как минимум 150 тысяч мобилизованных и добровольцев уже сейчас находятся в лагерях подготовки от Беларуси до Омска и Оренбурга. По словам источников в Главном организационно-мобилизационном управлении генштаба, на весну готовятся планы по массовому набору на военную службу. Речь не про срочников, а про мобилизацию, масштабы которой пока обсуждаются.
«Подготовка к большой наступательной операции мая-июня 2024 года начата. Операция по окружению Авдеевки, на которую сейчас бросили около 40 тысяч человек из 52-тысячного корпуса, выведенного на Донецкое направление из резерва - часть отработки действий крупных соединений пехоты, артиллерии, бронетехники и авиации. В прошлом году под Северодонецком и Лисичанском было задействовано меньше войск в моменте, нужно нарабатывать опыт», - говорит офицер из штаба группировки ВС РФ в Украине.
О начале подготовки, которая займет полгода-семь месяцев можно судить и по поведению Сергея Шойгу, который, по сообщениям российских СМИ «основательно встряхнул военное руководство страны».
«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов и поставил ряд конкретных задач», - гордо сообщал РИА Новостям их источник в минобороны.
Раздача тумаков и «встряхивание» - традиционные для ВС РФ методы подготовки к любым действиям от подметания плаца до учений или наступательных операций.
Ждем других подтверждений больших планов российских военных на следующее лето. К сожалению, мы уверены, что они будут.