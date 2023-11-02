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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 1 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 9 районов сосредоточения россиян, 6 комплексов ЗРК, 11 артиллерийских средств, 5 станций РЛС и 2 пункта управления, - Генштаб

миг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 1 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника".

Также читайте: В течение 31 октября авиация и артиллерия ВСУ поразили 15 районов сосредоточения оккупантов, 8 артиллерийских средств, 3 РЛС, 2 ЗРК и пункт управления, - Генштаб

Автор: 

авиация (2852) Генштаб ВС (6475) артиллерия (648)


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Топ комментарии
+10
я тут вам приніс справжнього живого російського ізика. Ось тому ********* не пелмес, але головне зрозуміло, що чуваш батальон пулна унта хаймертсемпе *******, тепер савсем мьортвий.
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02.11.2023 01:56 Ответить
+3
Чуваші вирішили своєю "секретною мовою" писать - щоб ФСБ на запідозрило в "дискредитации рассийскай армии"? А я думав - вони вже повністю "обрусіли" Виявляється - білоруси їх "переплюнули" у "добровільній русифікації"
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02.11.2023 06:22 Ответить
+1
аресровичь заздристь бубі - буба заздрись арестовічу
посвариилися дві дівчяткі...
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02.11.2023 03:13 Ответить
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я тут вам приніс справжнього живого російського ізика. Ось тому ********* не пелмес, але головне зрозуміло, що чуваш батальон пулна унта хаймертсемпе *******, тепер савсем мьортвий.
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02.11.2023 01:56 Ответить
Чуваші вирішили своєю "секретною мовою" писать - щоб ФСБ на запідозрило в "дискредитации рассийскай армии"? А я думав - вони вже повністю "обрусіли" Виявляється - білоруси їх "переплюнули" у "добровільній русифікації"
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02.11.2023 06:22 Ответить
Кажись я чувашский розуміти почав(
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02.11.2023 02:25 Ответить
та я сам, блдь, злякався на якусь мить...
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02.11.2023 02:55 Ответить
коли буба нанюханий в обморок? - оборону тримає ЗСУ!
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02.11.2023 02:43 Ответить
аресровичь заздристь бубі - буба заздрись арестовічу
посвариилися дві дівчяткі...
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02.11.2023 03:13 Ответить
3 конных сотни кужухетовичей из целого тумена выбило катапультой - окуеть
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02.11.2023 04:14 Ответить
ну і ***** нам Ф-16?
все одно ідіота чи переізберете чи арестовичя виберете...
а може бамбас лисий послухати, військо відвести і всім зеленим кагалом на шашлишню?
майські он з 22го року з носа не спадають...
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02.11.2023 05:37 Ответить
З генштабу кожен день про звіти якихось "перемог" на фронті, знищення купи всього...тільки де це воно відбувається? На фронті зовсім інша ситуація, не на нашу користь.
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02.11.2023 06:59 Ответить
Це просто статистика яка не змінює правду війни. Україна в стані сну,поки кращі з кращих гинуть на фронті, але їх усе менше і менше. Де мобілізація?
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02.11.2023 07:04 Ответить
 
 