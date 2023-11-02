В течение 1 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 9 районов сосредоточения россиян, 6 комплексов ЗРК, 11 артиллерийских средств, 5 станций РЛС и 2 пункта управления, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 1 ноября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника".
Топ комментарии
+10 Urs
показать весь комментарий02.11.2023 01:56 Ответить Ссылка
+3 Яр Холодний
показать весь комментарий02.11.2023 06:22 Ответить Ссылка
+1 три - пятнадцать
показать весь комментарий02.11.2023 03:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
посвариилися дві дівчяткі...
все одно ідіота чи переізберете чи арестовичя виберете...
а може бамбас лисий послухати, військо відвести і всім зеленим кагалом на шашлишню?
майські он з 22го року з носа не спадають...