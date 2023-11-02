В течение 1 ноября авиация и артиллерия ВСУ поразили 9 районов сосредоточения россиян, 6 комплексов ЗРК, 11 артиллерийских средств, 5 станций РЛС и 2 пункта управления, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 1 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника".

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