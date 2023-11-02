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Армия Израиля прорвала передовую линию обороны ХАМАС в Секторе Газа

даниэль,хагари

Израильские войска прорвали передовую линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорит, что сухопутные силы прорвали передовую линию обороны ХАМАС в северной части Сектора Газа.

По его словам, наземная операция продвигается по плану.

Хагари отметил: "Благодаря предварительному планированию, точным данным разведки и совместным атакам [с земли, воздуха и моря] наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере Сектора Газа".

Также смотрите: Израиль начал бой с ХАМАСом в подземных тоннелях Сектора Газа. ВИДЕО

Автор: 

Израиль (1940) Сектор Газа (180)


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Топ комментарии
+54
Позаторік, коли пішов масовий потік біженців з Ближнього Сходу до Європи, цю картинку сприймали як гіперболізовану карикатуру. Тепер, в нових реаліях, шото не смішно
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02.11.2023 01:14 Ответить
+21
якщо стисло і конспективно спробувати змалювати ситуацію навкруги війни у Ізраїлі та сектору Газа, то ситуація виглядає приблизно так:
Хусити, яких підтримують шиїти, що воюють з сунітами, яких підтримують ваххабіти, оголосили війну Ізраїлю разом з Юдеєю, на підтримку палестинців сектору Гази, яких підтримують ЛГБТ, БДСМ, феміністки, соціалісти і комуністи.
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02.11.2023 01:37 Ответить
+18
не встиг радуцький взяти участь у прориві передової лінії оборони хамасу. Який жаль((((
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02.11.2023 01:09 Ответить
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не встиг радуцький взяти участь у прориві передової лінії оборони хамасу. Який жаль((((
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02.11.2023 01:09 Ответить
Ось чому депутати Верховної Ради і Президент і його офіс поспішають прийняти закон про двойне громадянство. Таке враження, що там майже кожен має ізраїдьський, російський чи угорський паспорт. І що ж вони доброго зроблять для України, якщо давали присягу добро робити Ізраїлю, росії і Угорщині?
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02.11.2023 07:00 Ответить
Позаторік, коли пішов масовий потік біженців з Ближнього Сходу до Європи, цю картинку сприймали як гіперболізовану карикатуру. Тепер, в нових реаліях, шото не смішно
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02.11.2023 01:14 Ответить
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02.11.2023 01:17 Ответить
ХАМАС вторая самая богатая террористическая организация в мире с годовым оборотом в 1 млрд долларов, а её лидеры богаче чем бывший президент США Трамп.

Состояние лидеров ХАМАС:

Абу Марзук - 3 млрд долларов
Халед Машал - 4 млрд долларов
Исмаил Хания - 4 млрд долларов
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02.11.2023 01:14 Ответить
Зеленський багатше
україніці хто живе в Україні бідніше палестинці
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02.11.2023 03:57 Ответить
Шо ты мелешь? Типо сарказм? Ты себе можешь представить бои в туннелях на десятки км в длинну и 2 в ширину или в городе,с улицами в 2-3 м из-за плотности застройки,где в сотнях домов подвалы и входы в те же туннели? Я могу. Ты нет. Иногда лучше жевать... Я из-ща тебе подрбных,иногда стесняюсь сказать,что украинец.
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02.11.2023 02:37 Ответить
вчи українську, якщо хочеш на цензорі писати свої перлини, манкурт
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02.11.2023 07:07 Ответить
"Гоша"! А ти сам гарно знаєш українську? Бо слово "перлина", написане без "лапок" - означає лише "коштовне природне утворення молюска-перлівниці" В "лапках" воно набуває саркастичного чи іронічного забарвлення і означає якийсь мовний вислів, що не має серйозного значення та підлягає критиці чи зневазі Крім того, "перлина" - це чисто українське слово і з"явилося в мові відносно недавно Ще два століття тому використовувалося лише слово "перл" Саме тоді воно стало застосовуваться в "переносному сенсі" - тобто з іронією, та стало "ідіомою" Застосовувать її стали саме в середовищі релігійних діячів, що користувалися в переписці церковнослов"янською мовою А "ідіоми" навіть не перекладаються - не те що видозмінюються
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02.11.2023 08:02 Ответить
молодець-вікіпедія тобі зайшла добре
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02.11.2023 08:24 Ответить
Ти мені нагадуєш двох "знавців української мови з Луганська Поїхав я у 1992 році туди у відрядження Їду в автобусі і чую діалог за спиною:
- Вібачьтє! А какая січас "астанівка"?
- Нє "астанівка", а "зупинівка"! Знать трєба украинский язик!"
Так що перед тим, як когось "вчить української мови" - варто самому її добре знать!
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02.11.2023 08:37 Ответить
тобі ганьба, таку дурню писати
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02.11.2023 03:07 Ответить
Проста річ, але в тебе питання!
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02.11.2023 03:16 Ответить
а деж перша армiя свiту?
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02.11.2023 01:23 Ответить
Головним буде удар по Ірану.
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02.11.2023 01:30 Ответить
діду не може вдарити по Ірану бо це підвищить ціни на пальне в Штатах на 20-25% і знешкодить шанси демократів бути переобраними наступного року
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02.11.2023 04:01 Ответить
У Штатах своєї нафти завались, тому ціни не підвищаться.
А Байден буде робити, що йому скажуть євреї.
А ті вже бачать Іран з готовою бомбою та засобами доставки.
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02.11.2023 04:30 Ответить
у вас добрий assessment подій
сподівємося що так і буде
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02.11.2023 04:38 Ответить
якщо стисло і конспективно спробувати змалювати ситуацію навкруги війни у Ізраїлі та сектору Газа, то ситуація виглядає приблизно так:
Хусити, яких підтримують шиїти, що воюють з сунітами, яких підтримують ваххабіти, оголосили війну Ізраїлю разом з Юдеєю, на підтримку палестинців сектору Гази, яких підтримують ЛГБТ, БДСМ, феміністки, соціалісти і комуністи.
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02.11.2023 01:37 Ответить
Якщо стисло - Росія рознюхала плани Ірану по нових озброєннях і поділилася ними з Ізраілем.
Потім Росія натаскала хамасівських терористів, а Ізраіль затіяв фестиваль біля кордону
(бо інших місць не знайшлося), і араби, що прийшли, потрапили до лап терористів.
Але у них ізраільські паспорти, тому Ізраіль має право на військову відповідь.
І вона має бути такою непропорційно жорстокою, щоб Іран не втримався і втрутився.
І одержав те, заради чого все це було затіяно.
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02.11.2023 02:17 Ответить
Ага, всі ці фаші фольгошапочні сценарії припиняються на тому місці, де діюча влада Ізраїдю підписує собі в кращому випадку ганебну відставку/ політичну смерть, а в більш реальному варіанті - прописку на зоні.
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02.11.2023 06:41 Ответить
Переможців не судять
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02.11.2023 08:26 Ответить
Израиль, Воины Света, должны победить Зло
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02.11.2023 01:54 Ответить
Мені цікаво , всі кажуть шо ізраельтяни чужі землі відібрали ...скажіть на милість, народ Ізраеля, він шо з неба впав у Єгіпет , може з початку забрали землі у них,та зробили їх рабами ? Друга справа шо Ізраель за остані 40 років зробив зі своєї держави відстойник для крадіїв та аферістів...ну це таке...але у тому арабскому анклаві , Ізраель сама демократична Держава
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02.11.2023 08:19 Ответить
Невже вони справді палають воювати роками чи це така гіперболізація від Бібі, щоб вороги розчинились у повітрі?)
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02.11.2023 01:59 Ответить
Хочете знищити керівництво "хамас" - їб*ште по кремлю!
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02.11.2023 02:06 Ответить
Якщо Ізраіль хоче знищити хамас, то нехай розбереться з Хабадом, який орудує в кремлі.
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02.11.2023 02:19 Ответить
https://twitter.com/i/status/1719783760139329847 Всьо, їжте заспокійливе і лягайте спати
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02.11.2023 02:39 Ответить
😁😂👍
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02.11.2023 17:25 Ответить
передова лінія хамас - це жінкі і діти
все по кацапні - ми поставимо жінок і дітей поперед - і нехай вони спробують
стріляти!
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02.11.2023 03:38 Ответить
Террористов хамас надо всех добить. А население перевоспитать что работать надо и жить в мире. Забыть слово Палестина. Есть Израиль и прочие арабские страны. Торговать и жить в мире, а всех радикалов в тюрьмы
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02.11.2023 05:05 Ответить
А це "нічого" що "Палестина" - це "штучна" назва? Її греки придумали і використовували для іменування тієї території своєю мовою (як ми "Німеччиною" "Дойчланд" іменуємо) І що в тій "Палестині" кілька тисячоліть жили люди, які були предками саме "юдеїв" - "арамеї", "філістимляни", "фінікійці" та інші? А предки тих "арабів палестинських" до 5 століття нашої ери ганяли ящірок у пісках Аравії?
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02.11.2023 08:29 Ответить
Де українці говорять, що Молдови нема? Що за маніпуляція?
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02.11.2023 09:44 Ответить
я навпаки відстоюю (хоча це взагалі не наша справа) окремішність Молдови. Бо у нас були спільні сторінки історії.
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02.11.2023 10:00 Ответить
Все правильно, це не наша справа, у нас своїх проблем хватає. ООН признана, значить існує у визначених кордонах. Захочуть об'єднатись з ким захочуть - це їх право. Але на даний час говорити, ніби українці говорять що Молдови не існує - це маячня.
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02.11.2023 10:34 Ответить
Це стверджує те саме бидло , що пише назву країни з маленької букви .
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02.11.2023 10:41 Ответить
Ваня, попрощайся з усіма тут. Бикуватимеш серед собі подібних лаптєлапих істот.
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02.11.2023 22:41 Ответить
Ваня, ти б закушував чи що...
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02.11.2023 12:01 Ответить
зверніть увагу - прапорці міняє як рукавички. а значить кацапський бот. У спам падлюку.
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02.11.2023 21:40 Ответить
. Хто, крім кацапа, спроможний перманентно нести п'яну маячню? Хіба що кацапка.
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02.11.2023 22:39 Ответить
Який пафос. Ряд колючої проволоки прорвали.
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02.11.2023 05:35 Ответить
а z весни до осені - 50 метрів тудом сюдом - це тактичний успіх?
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02.11.2023 05:47 Ответить
А можна якось виразніше? Бо я підозрюю що хтось хоче прирівняти х@й до трамвайної ручки.
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02.11.2023 06:00 Ответить
не можна..
або розумійте, що вам дописують або чекайте далі...
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02.11.2023 06:04 Ответить
Яке горе
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02.11.2023 06:26 Ответить
Не звертай уваги! Людина буває "трохи "втомлена" і приходить сюди, часом, під "креном в 40 градусів" Тому і язик заплітається і думки плутаються
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02.11.2023 08:05 Ответить
, знищуйте всіх террористів, включно з московськими
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02.11.2023 06:36 Ответить
виправдовувати тих хто на тебе напав, хто вбивав твоїх дітей на очах їхніх мамок і гвалтував їх і вбивав їх після.
це так по людські, це так гуманно, по оонівські...
русня = хамас.
хотів би я, що б Україна мала таку перевагу над ворогом як Ізраїль над хамаснею,
але в нас русня - биковата, вузкозьглаза, їбанута і довга....
різні війни у Ізраїлю і України, хоча мета одна.
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02.11.2023 06:46 Ответить
чуваші, і якись інші нелюде, які прийшли зі зброєю в Україну і
були вбиті українцями в Україні? - то є діло богоугодне...
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02.11.2023 07:10 Ответить
Один раз усього? У нас генерал Тарнавській раз 7-8 першу лінію проривав.А скільки разів Подоляк, взагалі порахувати важко.
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02.11.2023 06:49 Ответить
Как будто у этих бедуинов был шанс удержать Меркавы и выдержать 300 авиударов,они только в бандитских налетах сильны.
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02.11.2023 07:04 Ответить
в афганських лапотніков також не було шансів проти шуравяцьких,
але вони розвалили совок.
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02.11.2023 07:14 Ответить
Афганистан это большая страна а Сектор Газа просто анклав живущий на помощи ООН,перекрой им дороги и поступление продовольствия и все.
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02.11.2023 07:19 Ответить
маленький їбанутий наглухо Сектор Газа - бойовикі, їхні мамки, їхні діти просто з *****, з пустого місця взяли і вирізали 1000 + дітей і жінок.
Цахал спав - **** суббота...
проснувся і має всі права і засоби на відповідь.
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02.11.2023 07:28 Ответить
Дело не только в бедуинах и в этом проблема, у других бедуинов уже есть иранские ракеты которыми пуляют на 1700 км и уже были приветы в Израиле, сколько таких ракет передали неизвестно
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02.11.2023 07:21 Ответить
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02.11.2023 08:15 Ответить
Напевне Нетаньяху подзвонив, і наказав атакувати там і там. Як наш Палководєц через голову Залужного.
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02.11.2023 13:05 Ответить
 
 