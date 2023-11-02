Армия Израиля прорвала передовую линию обороны ХАМАС в Секторе Газа
Израильские войска прорвали передовую линию обороны ХАМАС на севере Сектора Газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel
Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорит, что сухопутные силы прорвали передовую линию обороны ХАМАС в северной части Сектора Газа.
По его словам, наземная операция продвигается по плану.
Хагари отметил: "Благодаря предварительному планированию, точным данным разведки и совместным атакам [с земли, воздуха и моря] наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере Сектора Газа".
Топ комментарии
+54 Urs
показать весь комментарий02.11.2023 01:14 Ответить Ссылка
+21 Urs
показать весь комментарий02.11.2023 01:37 Ответить Ссылка
+18 Urs
показать весь комментарий02.11.2023 01:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Состояние лидеров ХАМАС:
Абу Марзук - 3 млрд долларов
Халед Машал - 4 млрд долларов
Исмаил Хания - 4 млрд долларов
україніці хто живе в Україні бідніше палестинці
- Вібачьтє! А какая січас "астанівка"?
- Нє "астанівка", а "зупинівка"! Знать трєба украинский язик!"
Так що перед тим, як когось "вчить української мови" - варто самому її добре знать!
А Байден буде робити, що йому скажуть євреї.
А ті вже бачать Іран з готовою бомбою та засобами доставки.
сподівємося що так і буде
Хусити, яких підтримують шиїти, що воюють з сунітами, яких підтримують ваххабіти, оголосили війну Ізраїлю разом з Юдеєю, на підтримку палестинців сектору Гази, яких підтримують ЛГБТ, БДСМ, феміністки, соціалісти і комуністи.
Потім Росія натаскала хамасівських терористів, а Ізраіль затіяв фестиваль біля кордону
(бо інших місць не знайшлося), і араби, що прийшли, потрапили до лап терористів.
Але у них ізраільські паспорти, тому Ізраіль має право на військову відповідь.
І вона має бути такою непропорційно жорстокою, щоб Іран не втримався і втрутився.
І одержав те, заради чого все це було затіяно.
все по кацапні - ми поставимо жінок і дітей поперед - і нехай вони спробують
стріляти!
або розумійте, що вам дописують або чекайте далі...
це так по людські, це так гуманно, по оонівські...
русня = хамас.
хотів би я, що б Україна мала таку перевагу над ворогом як Ізраїль над хамаснею,
але в нас русня - биковата, вузкозьглаза, їбанута і довга....
різні війни у Ізраїлю і України, хоча мета одна.
були вбиті українцями в Україні? - то є діло богоугодне...
але вони розвалили совок.
Цахал спав - **** суббота...
проснувся і має всі права і засоби на відповідь.