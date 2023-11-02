За сутки на 5 направлениях ВСУ отразили более 50 атак врага, - Генштаб

Враг не оставляет попыток вернуть утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки, окружить Авдеевку. ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили 10 атак противника.

Также читайте: В течение 1 ноября ВСУ отразили атаки россиян на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника. В то же время, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны были отражены 7 атак врага.

Также читайте: Важнейшим компонентом для победы над россиянами должна стать современная авиация, - Залужный в статье для The Economist

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия около Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Читайте также: ВСУ уничтожают позиции россиян на Херсонщине и создают давление на них на Запорожском направлении, - ОК "Південь"

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.