Минобороны РФ заявило о сбивании 6 беспилотников над Крымом и Черным морем

Минобороны России заявило, что ночью над Крымом и Черным морем были сбиты шесть дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"В ночь на четверг над Черным морем был сбит один украинский дрон, и еще пять были перехвачены над Крымом"

Ночью сообщений о воздушной тревоге или стрельбе ПВО из Крыма и окрестностей не поступало.

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