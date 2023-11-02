Минобороны РФ заявило о сбивании 6 беспилотников над Крымом и Черным морем
Минобороны России заявило, что ночью над Крымом и Черным морем были сбиты шесть дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
"В ночь на четверг над Черным морем был сбит один украинский дрон, и еще пять были перехвачены над Крымом"
Ночью сообщений о воздушной тревоге или стрельбе ПВО из Крыма и окрестностей не поступало.
Топ комментарии
+8 Яр Холодний
показать весь комментарий02.11.2023 07:32 Ответить Ссылка
+3 Валерий Коломиец #502756
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+3 Michal Woronowsky
показать весь комментарий02.11.2023 08:00 Ответить Ссылка
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"Українські дрони" збивалися рогатками та стрілами з луків - а вони стріляють безшумно!
Говношенков по тєлєвізіру казав.
Це якась хєрня...
Хіба Ви того не знаєте?
пыня замолчал со своими ядерными страшилками... Знамо перец, шо замолчал, бо скопытился. Ща проходит 3-х месячную процедуру бальзамирования. Ну , а потом, от пуза "Лебединое озеро" по всем парашинским секель-TV.
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По этому случаю , тау-кХитайцы срочно запросили встречу с дядей Сэмом.
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Тенденция на сворачивание войны заработала -кацапы забрали свое чмобырье из Беларуси. На очереди - жест доброй воли в Крыму и т.д.
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лука ************ навіть пукнути боїться про наявність ЯЗ
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