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Новости Агрессия России против Украины
2 025 15

Минобороны РФ заявило о сбивании 6 беспилотников над Крымом и Черным морем

український,безпілотник,мугін

Минобороны России заявило, что ночью над Крымом и Черным морем были сбиты шесть дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"В ночь на четверг над Черным морем был сбит один украинский дрон, и еще пять были перехвачены над Крымом"

Ночью сообщений о воздушной тревоге или стрельбе ПВО из Крыма и окрестностей не поступало.

Смотрите: В оккупированном Крыму объявлена тревога, над Керченским мостом виден дым. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3765) Крым (26425) Минобороны рф (938)


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Топ комментарии
+8
"Уночі повідомлень про повітряну тривогу або стрілянину ППО з Криму та околиць не надходило". Джерело:
"Українські дрони" збивалися рогатками та стрілами з луків - а вони стріляють безшумно!
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02.11.2023 07:32 Ответить
+3
Так кацапня ж все збила ще 24.02.2022.
Говношенков по тєлєвізіру казав.
Це якась хєрня...
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02.11.2023 07:34 Ответить
+3
...а найбільш продвінуті лаптєлапі войени вміють збивати "бобрів" влучним метанням кірзового сапога.
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02.11.2023 08:00 Ответить
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"Уночі повідомлень про повітряну тривогу або стрілянину ППО з Криму та околиць не надходило". Джерело:
"Українські дрони" збивалися рогатками та стрілами з луків - а вони стріляють безшумно!
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02.11.2023 07:32 Ответить
...а найбільш продвінуті лаптєлапі войени вміють збивати "бобрів" влучним метанням кірзового сапога.
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02.11.2023 08:00 Ответить
Так кацапня ж все збила ще 24.02.2022.
Говношенков по тєлєвізіру казав.
Це якась хєрня...
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02.11.2023 07:34 Ответить
Тілівізарвратьнєможет! (с)
Хіба Ви того не знаєте?
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02.11.2023 08:03 Ответить
вы все врёти!1!1
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02.11.2023 07:37 Ответить
Не , а пусть докажут... Хотя им не до этого, заняты пыней. Бальзамация продлится 3 месяца, опосля тока начнется официоз... Так шо мои вангования про октябрь-ноябрь считаю успешно завершенными. МЫ ПОБЕДИМ ! АМИНЬ !!!
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02.11.2023 07:46 Ответить
Ох і подобається, Вам пане Шамов, кремлівські наративи цитувати
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02.11.2023 07:51 Ответить
Это мои вангования... При чем здесь кремлядская каазламордия... ХМЫ... ща пойду... давно не занимался личкой...ЗЫ.... кста мои вангования, про пыне отведено тока до октябрь-ноябрь, были еСтЧьо в марте... Мож кремлядь мою заванговку рекламирует.
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02.11.2023 11:08 Ответить
могу вам подлить исчьо(копипасту)...



пыня замолчал со своими ядерными страшилками... Знамо перец, шо замолчал, бо скопытился. Ща проходит 3-х месячную процедуру бальзамирования. Ну , а потом, от пуза "Лебединое озеро" по всем парашинским секель-TV.

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По этому случаю , тау-кХитайцы срочно запросили встречу с дядей Сэмом.

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Тенденция на сворачивание войны заработала -кацапы забрали свое чмобырье из Беларуси. На очереди - жест доброй воли в Крыму и т.д.

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лука ************ навіть пукнути боїться про наявність ЯЗ

Відповісти Керування спамом Мені подобається 1
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02.11.2023 11:13 Ответить
Керченський міст потрібно рушить. По мосту ідуть військові грузи , якими кожен день вбивають українських військових. Я розумію , що це складно. Але захист моста постійно зміцнюется. І це погано .
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02.11.2023 07:49 Ответить
А чим збивали на цей раз .? Складами , нафтобазами , чи штабами . ?
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02.11.2023 08:00 Ответить
Як варіант - мухобойками та брудними портянками.
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02.11.2023 08:53 Ответить
мух вони їдять
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02.11.2023 09:04 Ответить
Это они над морем с С-300 по маленьким беспилотникам лупят?
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02.11.2023 08:35 Ответить
а також 2 авіаносці США, 3 Абрамси та 25 Леопардів збили в небі над Чорним морем
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02.11.2023 08:59 Ответить
 
 