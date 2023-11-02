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Утром 2 ноября россияне обстреляли Станислав на Херсонщине, погибла женщина (обновлено). ФОТО

херсонщина

Около 4:00 утра 2 ноября российские военные обстреляли поселок Станислав Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую обласную прокуратуру

В результате обстрела Станислава во дворе домовладения погибла 81-летняя женщина.

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По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, в селе зафиксировано более 40 прилетов.

В Станиславе также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.

Утром 2 ноября россияне обстреляли Станислав на Херсонщине, погибла женщина (обновлено) 01
Утром 2 ноября россияне обстреляли Станислав на Херсонщине, погибла женщина (обновлено) 02
Утром 2 ноября россияне обстреляли Станислав на Херсонщине, погибла женщина (обновлено) 03

Автор: 

обстрел (27860) Херсонская область (4891)


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