Утром 2 ноября россияне обстреляли Станислав на Херсонщине, погибла женщина (обновлено). ФОТО

Около 4:00 утра 2 ноября российские военные обстреляли поселок Станислав Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую обласную прокуратуру

В результате обстрела Станислава во дворе домовладения погибла 81-летняя женщина.

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По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, в селе зафиксировано более 40 прилетов.

В Станиславе также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.





