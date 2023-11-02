Утром 2 ноября россияне обстреляли Станислав на Херсонщине, погибла женщина (обновлено). ФОТО
Около 4:00 утра 2 ноября российские военные обстреляли поселок Станислав Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую обласную прокуратуру
В результате обстрела Станислава во дворе домовладения погибла 81-летняя женщина.
По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, в селе зафиксировано более 40 прилетов.
В Станиславе также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.
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