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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери рф с начала войны – около 302 420 человек (+930 в сутки), 5241 танк, 7292 артсистемы, 9877 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 302 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 302 420 (+930) человек,

– танков - 5 241 (+18) единица,

– боевых бронированных машин - 9 877 (+43) единиц,

– артиллерийских систем - 7 292 (+42) единицы,

– РСЗО - 850 (+4) единиц,

– средств ПВО - 566 (+3) единиц,

– самолетов - 322 (+1) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 488 (+20) единиц,

– крылатых ракет - 1549 (+2) единиц,

– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

– подлодок / submarines - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 9 658 (+34) единиц,

– специальной техники – 1032 (+13) единицы.

Также читайте: Великобритания в ОБСЕ: Россия потеряла 5 тысяч танков в войне против Украины

Общие боевые потери рф с начала войны – около 302 420 человек (+930 в сутки), 5241 танк, 7292 артсистемы, 9877 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) уничтожение (7249) техника (1750)


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Топ комментарии
+22
Віра тільки ЗСУ і Генерала Залужного. Україна, почуй нарешті справжнього Генерала. Єднайтеся на полі бою, а не в ресторанах, концертах і в смі.
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02.11.2023 08:02 Ответить
+21
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02.11.2023 08:02 Ответить
+19
Нормально! Видно що "Хаймерси" з "топорами" не нудьгують! Судячи з ситуації - кацапи почали терміново підтягувать з тилів, до лінії фронту, свіжі військові формування, а ЗСУ їх молотять на марші! А це - найуразливіше для військ Укритись нема де Техніка кацапська зосереджена на дорогах, бо обабіч можуть буть власні мінні поля Та й засоби РЕБ важко розвернуть - бо основна маса може працювать лише на позиції - а не на марші!
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02.11.2023 08:15 Ответить
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О!-йо-йой!!!
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02.11.2023 08:02 Ответить
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02.11.2023 08:02 Ответить
Віра тільки ЗСУ і Генерала Залужного. Україна, почуй нарешті справжнього Генерала. Єднайтеся на полі бою, а не в ресторанах, концертах і в смі.
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02.11.2023 08:02 Ответить
Я реально дивлюся на речі і свою думку відносно усього пишу там, можете прочитати. Як написав один з Цензор, навіть маленький голос може принести більше там чим гучний пост тут.
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02.11.2023 08:12 Ответить
Не звертайте уваги на людину , у якого один кумир із стада зелених ,
а віримо генералу Залужному і все буде Украіна 🙂
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02.11.2023 09:07 Ответить
Інших варіантів просто нема.Довіри козлу сбирачу ставок ніякої нема.Його місце за решіткою пожиттєво
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02.11.2023 08:18 Ответить
ББМи впевнено наближаються до 10000. Ще трохи, і "буханка" стане основною ББМ кацапні...
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02.11.2023 08:09 Ответить
буханка это точная копия Форд 1956 года
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02.11.2023 08:14 Ответить
Шо знову - так це вже було і от знову.
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02.11.2023 08:17 Ответить
Буханка є запозиченням з Jeep FC-150 (1956-1965 р.в.)
УАЗ-452 роки випуску 1965 по сьогодення.
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02.11.2023 08:39 Ответить
А танкетка стане основним танком.
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02.11.2023 09:25 Ответить
про самолет можна подробнее ?
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02.11.2023 08:13 Ответить
Про Су-25 ще позавчора казали, був здивований що його вчора не врахували, мабуть чекали підтвердження.
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02.11.2023 08:18 Ответить
Літаки не хочуть бути аутсайдерами. Спецтехніка 13 од, рекорд з початку війни. Броня і загалом техніка дуже потужно. Чумардоси не зупиняйтесь, краще швидше закінчуйтесь.
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02.11.2023 08:14 Ответить
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02.11.2023 08:15 Ответить
Нормально! Видно що "Хаймерси" з "топорами" не нудьгують! Судячи з ситуації - кацапи почали терміново підтягувать з тилів, до лінії фронту, свіжі військові формування, а ЗСУ їх молотять на марші! А це - найуразливіше для військ Укритись нема де Техніка кацапська зосереджена на дорогах, бо обабіч можуть буть власні мінні поля Та й засоби РЕБ важко розвернуть - бо основна маса може працювать лише на позиції - а не на марші!
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02.11.2023 08:15 Ответить
На усіх напрямках нове м'ясо, багато, тому ЗСУ доводиться навіть на Бердянському напрямку робити крок назад ,щоб стабілізувати ситуацію. Південь має інформацію, але потрібно підтвердження
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02.11.2023 08:23 Ответить
Дуже добрий показник. Слава ЗСУ !
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02.11.2023 08:20 Ответить
Схоже на те. Як ту колону з чувашів...
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02.11.2023 08:21 Ответить
іран затребував з кацапні взад всі не використані чурками проти України шахеди - шось не так в чалматих пішло...
каналізація йок....
шайга де труби?
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02.11.2023 08:23 Ответить
Я думаю москалі з Шахедами вже налагодили масове виробництво що вже здатні допомогти братньому Ірану. Але не задарма. Іран в свою чергу поставить до рашки щось інше, можливо балістику ...
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02.11.2023 09:09 Ответить
Ірану це все скоро може і самому знадобитись для Ізраїлю.
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02.11.2023 11:57 Ответить
Ми довго можемо гадати чим вони обмінюються, але вже точно відомо, що вони союзники на даний час, тому і допомагають друг другу про величезній лінійці товарів та послуг.
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02.11.2023 12:57 Ответить
тож так. світова вісь зла і терору. разом з ином. по суті ланцюгові пси в руках китайських комуняк. недарма ж вчора комуняки опублікували якусь свою карту де територія Ізраїлю на цій карті просто позначена як територія без назви. не думаю, що це якась тупа очепятка.
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02.11.2023 13:08 Ответить
і не треба мені на жалелку давити лагерями біженців - зламалася в 02/22/2022... - нема вже...
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02.11.2023 08:29 Ответить
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02.11.2023 08:34 Ответить
Ого, 930 кацапських жмуриків! У них там що, знову якесь загострення під якусь дату почалося!
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02.11.2023 08:34 Ответить
Скоро день більшовітського перевороту 1917 року. Пуйлу потрібні переможні новини з фронту. Усе просто.
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02.11.2023 09:30 Ответить
Я би поаплодувала, якби не розуміла якою ціною даються ті жмури.
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02.11.2023 08:36 Ответить
Минув 3539 день москальсько-української війни.
157!!! одиниць техніки та 930!!! чумардосів.
Арта 46!!!, броня 61!!!, логістика 34!!.
Рахунок ППО спецтехніка розгромний )) 3 - 13.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 302 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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02.11.2023 08:59 Ответить
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02.11.2023 09:00 Ответить
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02.11.2023 09:26 Ответить
 
 