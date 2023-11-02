Общие боевые потери рф с начала войны – около 302 420 человек (+930 в сутки), 5241 танк, 7292 артсистемы, 9877 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 302 420 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 302 420 (+930) человек,
– танков - 5 241 (+18) единица,
– боевых бронированных машин - 9 877 (+43) единиц,
– артиллерийских систем - 7 292 (+42) единицы,
– РСЗО - 850 (+4) единиц,
– средств ПВО - 566 (+3) единиц,
– самолетов - 322 (+1) единицы,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 488 (+20) единиц,
– крылатых ракет - 1549 (+2) единиц,
– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,
– подлодок / submarines - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 9 658 (+34) единиц,
– специальной техники – 1032 (+13) единицы.
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а віримо генералу Залужному і все буде Украіна 🙂
УАЗ-452 роки випуску 1965 по сьогодення.
каналізація йок....
шайга де труби?
157!!! одиниць техніки та 930!!! чумардосів.
Арта 46!!!, броня 61!!!, логістика 34!!.
Рахунок ППО спецтехніка розгромний )) 3 - 13.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 302 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...