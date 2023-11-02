Общие боевые потери рф с начала войны – около 302 420 человек (+930 в сутки), 5241 танк, 7292 артсистемы, 9877 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 302 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 302 420 (+930) человек,

– танков - 5 241 (+18) единица,

– боевых бронированных машин - 9 877 (+43) единиц,

– артиллерийских систем - 7 292 (+42) единицы,

– РСЗО - 850 (+4) единиц,

– средств ПВО - 566 (+3) единиц,

– самолетов - 322 (+1) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 488 (+20) единиц,

– крылатых ракет - 1549 (+2) единиц,

– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

– подлодок / submarines - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 9 658 (+34) единиц,

– специальной техники – 1032 (+13) единицы.

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