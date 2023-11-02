Оккупанты в течение суток обстреляли Очаков, Куцурубскую и Галициновскую громады, без пострадавших

Российские захватчики за прошедшие сутки трижды нанесли удары по Куцурубской громаде, под вражеским огнем оказались акватория и территория Очакова, Галициновская громада.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября в 10:47, 11:50 и сегодня утром, 2 ноября, в 03:58 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Дмитровка Куцурубской громады", - говорится в сообщении.

Около 4 утра 2 ноября вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и территории г. Очаков Очаковской громады. В результате повреждены многоэтажные жилые и частные дома, электросеть и газопровод. Произошла утечка газа, которая оперативно перекрыта.

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"Кроме того, сегодня утром, 2 ноября, в 5:00 утра в результате вражеского обстрела населенного пункта Лиманы Галициновской громады повреждена электросеть. Пострадавших нет", - добавил Ким.