За сутки под вражеским огнем оказался 21 населенный пункт Запорожской области

Российские захватчики за минувшие сутки нанесли 163 удара по прифронтовым городам и селам Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг совершил 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Червоному, Малым Щербакам и Пятихаткам, 4 РСЗО-обстрела Магдалиновки, Работино и Зализнычного, а также бил из авиации по Орехову, Работино и Новодаровке" .

136 артобстрелов пришлись по территории Малой Токмачки, Приютного, Чаривного, Белогорья, Полтавки, Лукьяновского, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

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