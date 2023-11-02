В этом году количество уголовных правонарушений в Украине снизилось на 15%, - Клименко

Общий криминал по стране в этом году снизился на 15%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Українським Новинам.

"Мы говорим, что общий криминал снизился примерно на 15%. Но если говорить по видам уголовных правонарушений, то мы можем выделить триггерные преступления, которые влияют на криминогенную ситуацию сегодня и будут влиять завтра", - отметил он.

По словам министра, прежде всего, это мошенничество и домашнее насилие.

"Здесь подразумеваются и административные, и уголовные правонарушения. Мы говорим и о кибермошенничестве", - отметил Клименко.

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Глава МВД добавил, что также фиксируется увеличение сообщений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"Если до войны это были достаточно дорогие наркотики, недоступные для большого количества населения, то сегодня у нас есть проблема с дешевыми наркотиками, влияющими на жизнь и здоровье. Это связано с тем, что если раньше достаточно дорогие наркотики пытались провезти через все границы нашего государства, и в этом были задействованы силы криминала, то на сегодняшний день границы с рф и Беларусью перекрыты. Поэтому мы преимущественно сталкиваемся с бытовым изготовлением наркотиков", - отметил Клименко.