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Новости
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В этом году количество уголовных правонарушений в Украине снизилось на 15%, - Клименко

клименко,игорь

Общий криминал по стране в этом году снизился на 15%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Українським Новинам.

"Мы говорим, что общий криминал снизился примерно на 15%. Но если говорить по видам уголовных правонарушений, то мы можем выделить триггерные преступления, которые влияют на криминогенную ситуацию сегодня и будут влиять завтра", - отметил он.

По словам министра, прежде всего, это мошенничество и домашнее насилие.

"Здесь подразумеваются и административные, и уголовные правонарушения. Мы говорим и о кибермошенничестве", - отметил Клименко.

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Глава МВД добавил, что также фиксируется увеличение сообщений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"Если до войны это были достаточно дорогие наркотики, недоступные для большого количества населения, то сегодня у нас есть проблема с дешевыми наркотиками, влияющими на жизнь и здоровье. Это связано с тем, что если раньше достаточно дорогие наркотики пытались провезти через все границы нашего государства, и в этом были задействованы силы криминала, то на сегодняшний день границы с рф и Беларусью перекрыты. Поэтому мы преимущественно сталкиваемся с бытовым изготовлением наркотиков", - отметил Клименко.

Автор: 

МВД (9327) правонарушение (39) Клименко Игорь (403)


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Топ комментарии
+6
сьогодні, на посту від 95 кварталу, головний мєнт.
цілий день, буде нас завалювати афігенними історіями з процентами.
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02.11.2023 09:16 Ответить
+5
Шо правопорушників на фронт забрали та за кордон випустили?

Чи "органи" хочуть сказати, що то вони так борються чи правопорушники стали законослухняними?
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02.11.2023 09:22 Ответить
+2
Отже, 15% поліцаїв можна сміливо відправити на фронт.
На чолі з Тишлеком.
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02.11.2023 09:27 Ответить
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сьогодні, на посту від 95 кварталу, головний мєнт.
цілий день, буде нас завалювати афігенними історіями з процентами.
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02.11.2023 09:16 Ответить
Отже, 15% поліцаїв можна сміливо відправити на фронт.
На чолі з Тишлеком.
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02.11.2023 09:27 Ответить
«Наявність будь-якого паспорту, в тому числі і російського, не є підставою для звільнення», - міністр внутрішніх справ Ігор Клименко - Юридичний вісник України
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02.11.2023 09:30 Ответить
Хто б сумнівався.
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02.11.2023 09:31 Ответить
Пропоную ще й гогілашвілі повернути на посаду.
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02.11.2023 09:32 Ответить
Шо правопорушників на фронт забрали та за кордон випустили?

Чи "органи" хочуть сказати, що то вони так борються чи правопорушники стали законослухняними?
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02.11.2023 09:22 Ответить
так в країні і народу менш стало.. при чому тут менти??
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02.11.2023 09:24 Ответить
"Якщо до війни це були досить дорогі наркотики, недоступні для великої кількості населення, то сьогодні ми маємо проблему з дешевими наркотиками, які впливають на життя і здоров'я." - Клименко, якби, натякає: "Споживайте дорогі тільки наркотики, щоб не було проблем зі здоров'ям".

"Кількість кримінальних правопорушень знизилася на 15%" - досягнення нацполіцїї чи Зєвлади? - Ніт! - кількість населення зменшилась на 30%.
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02.11.2023 09:28 Ответить
МВД може 50% свого складу відправии на фронт.
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02.11.2023 09:34 Ответить
мусорам чим більше правопорушень - тим краще.
мусора - це ї є основний "порох" для злочинів
не буде злочинів- не буде мусорів
не буде мусорів- не буде злочинів.
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02.11.2023 09:40 Ответить
Удивил. Понятное дело, что все что выше 85% крышует НАБУ, ДБР, СБУ и ОП
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02.11.2023 09:49 Ответить
чем хуже народ живет, тем меньше преступлений? а может откупились, ведь у кагала кругом бизнес
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02.11.2023 09:56 Ответить
"...фіксується збільшення повідомлень, повʼязаних із незаконним обігом наркотиків..."
ПреZEденту повернули його літак. Тож допомога у вигляді "речовин рослинного та штучного походження" від азійських та південноамериканських партнерів рвонула в Україну потужним потоком, значно підсиливши надходження коштів на його рахунки.
Доки користувався літаками Дуди чи Павла, це було неможливо. Тільки те, що в кишенях на борт протягнув, тому наполеончік костюми й не преферує-кишені мілкі.
Все логічно.
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02.11.2023 10:03 Ответить
Зменшення кількості правопорушень - це результат потужної рехворми! Поліцаї знахабніли вкрай, не проводять слідчих дій навіть після написання заяви, навіть після написання скарги, нажаль я це відчув на власному досвіді.
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02.11.2023 10:30 Ответить
Бляха муха, корупція це не кримінал? - Я ****!!! АРХ М
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02.11.2023 12:55 Ответить
Е один дуже доступний спосіб перевиховання криміналу, й навіть місце таке в УкраЇні існує, має назву Жовті Води. АРХ М
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02.11.2023 13:01 Ответить
 
 