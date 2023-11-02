В этом году количество уголовных правонарушений в Украине снизилось на 15%, - Клименко
Общий криминал по стране в этом году снизился на 15%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Українським Новинам.
"Мы говорим, что общий криминал снизился примерно на 15%. Но если говорить по видам уголовных правонарушений, то мы можем выделить триггерные преступления, которые влияют на криминогенную ситуацию сегодня и будут влиять завтра", - отметил он.
По словам министра, прежде всего, это мошенничество и домашнее насилие.
"Здесь подразумеваются и административные, и уголовные правонарушения. Мы говорим и о кибермошенничестве", - отметил Клименко.
Глава МВД добавил, что также фиксируется увеличение сообщений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
"Если до войны это были достаточно дорогие наркотики, недоступные для большого количества населения, то сегодня у нас есть проблема с дешевыми наркотиками, влияющими на жизнь и здоровье. Это связано с тем, что если раньше достаточно дорогие наркотики пытались провезти через все границы нашего государства, и в этом были задействованы силы криминала, то на сегодняшний день границы с рф и Беларусью перекрыты. Поэтому мы преимущественно сталкиваемся с бытовым изготовлением наркотиков", - отметил Клименко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цілий день, буде нас завалювати афігенними історіями з процентами.
На чолі з Тишлеком.
Чи "органи" хочуть сказати, що то вони так борються чи правопорушники стали законослухняними?
"Кількість кримінальних правопорушень знизилася на 15%" - досягнення нацполіцїї чи Зєвлади? - Ніт! - кількість населення зменшилась на 30%.
мусора - це ї є основний "порох" для злочинів
не буде злочинів- не буде мусорів
не буде мусорів- не буде злочинів.
ПреZEденту повернули його літак. Тож допомога у вигляді "речовин рослинного та штучного походження" від азійських та південноамериканських партнерів рвонула в Україну потужним потоком, значно підсиливши надходження коштів на його рахунки.
Доки користувався літаками Дуди чи Павла, це було неможливо. Тільки те, що в кишенях на борт протягнув, тому наполеончік костюми й не преферує-кишені мілкі.
Все логічно.