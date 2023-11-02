Рашисты ночью и утром совершили 6 обстрелов приграничных территорий Сумщины, зафиксировано 16 взрывов

Российские захватчики ночью и с утра обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов – из минометов и артиллерии. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Середино-Будской громаде оккупанты били из минометов (4 взрыва) и артиллерии (11 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован 1 взрыв из артиллерии.

Также читайте: За сутки россияне обстреляли Сумщину 19 раз