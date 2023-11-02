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Россияне открывали огонь 118 раз по территории Херсонщины, 3 человека погибли

херсонщина

За минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов Херсонской области, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано 34 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение в Бериславе", - говорится в сообщении.

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Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

Автор: 

обстрел (27860) Херсон (2895) Херсонская область (4891)


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02.11.2023 10:07 Ответить
 
 