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Бизнес жалуется на давление, которого не было даже при Януковиче, - Железняк

железняк

Бюро экономической безопасности является важным органом, но его необходимо реформировать.

Об этом в эфири Радио NV заявил нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Странно, когда выходит бизнес с заявлением: "уважаемый президент, премьер-министр, народные депутаты... как-то правоохранители совсем уж потеряли землю и давят на бизнес так, как никогда, даже при Януковиче". Реакция - президент собирает бизнес и хочет поговорить с ними и обещает: "уважаемый бизнес, все поняли, ситуация, в которой к вам приходит одновременно ДБР, СБУ, Нацпол, прокуроры и БЭБ, как-то не должно быть, поэтому сделаем один орган для бизнеса – это будет БЭБ", - объяснил нардеп.

По словам Железняка, некоторые нардепы от "Слуги народа" регистрируют проект, которым эти дела передаются снова в Нацполицию, ДБР и СБУ. Парламентарий отметил, что БЭБ должен быть полностью перезагружен.

Также читайте: ВР усилила финмониторинг политически значимых лиц - это последний шаг к переговорам о членстве в ЕС, - Железняк

"Выбрать, наконец, руководителя, потому что смотрящий и руководитель меняются... а выбрать на прозрачном конкурсе, как это было в НАБУ, САП и НАПК. С международниками, без влияния офиса, без спецэффектов, когда заранее, что экспредседатель налоговой милиции Мельник выиграет.

Пункт 2. Полностью переаттестовать и поувольнять всех, кого там набрали без конкурса. Там набирали и набирают… не конкурс, а профанацию.

Пункт 3. Политическая независимость. Как в НАБУ, в будущем САП и НАПК", - добавил он.

Железняк привел фразу представителя НАБУ: "БЭБ настолько слабы, что их нет даже в раскладках контрабандистов, кому давать взятки".

Нардеп подчеркнул, что БЭБ это важный орган, и он должен быть.

"Не должны к предпринимателям приходить эти дбровцы, сбушники, нацполивцы, прокуроры, кто там пасутся на таможне или на предприятии. Должен быть БЭБ, орган, который будет и должен отвечать за контроль международных денег, которые придут в Украину. Поэтому международные партнеры не спустят это вопрос", - добавил Железняк.

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Автор: 

Железняк Ярослав (431) Бюро экономической безопасности (211)


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Топ комментарии
+16
А для чого приходила ція влада ? Щоб красти.
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02.11.2023 09:36 Ответить
+13
А чому ми не в НАТО?
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02.11.2023 09:39 Ответить
+10
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02.11.2023 10:04 Ответить
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А для чого приходила ція влада ? Щоб красти.
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02.11.2023 09:36 Ответить
Наразі читаю що поліція і СБУ знешкодили канал ухилянтів. Гналися за машиною карети швидкої допомоги з 3 чоловіками. Це заслуговує "поваги",бо більше ні тим ні іншим не має чим зайнятися на трасі Одеса Рені
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02.11.2023 10:17 Ответить
Нахуа цей пізд...ж про часи яника, всі їх пам'ятають, і порівняти з теперішній часом, а би щось ляпнути
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02.11.2023 09:39 Ответить
Часи яника це звісно недосяжна величина в плані корупції але для розуміння чому б і не зрівняти.
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02.11.2023 09:41 Ответить
Я можу відповісти тільки за себе. Однаково. При тому що зараз війна.
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02.11.2023 10:06 Ответить
Ну... можна ще порівняти із 1913-м роком, як то "совки" *********.
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02.11.2023 10:08 Ответить
А чому ми не в НАТО?
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02.11.2023 09:39 Ответить
Так а де ж оті нероби-нахлібники харчєвацца будут-бо бізнес це і є їх корито...
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02.11.2023 09:46 Ответить
О святий Голобородько! Да будєт ласка твоя, да будєт воля твоя, ізбавь нас от марадьоров і бариґ !!! Амінь. 🙏
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02.11.2023 09:48 Ответить
"Я вам нічєго нє должен!"
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02.11.2023 12:57 Ответить
Хотели как лучше - получилось наоборот.
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02.11.2023 09:48 Ответить
"Благими намірами вистелена дорога в пекло."
Думати, аналізувати потрібно, а не хотітиКакЛучше, швидкої шари поПріколуХужеНеБудет.
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02.11.2023 10:01 Ответить
Менше слухай власників "Криївки" та "П'яної вишні". Вони тебе тупо дурять. Бо три чверті зарплати "у конверті", це зовсім не те, що ти приймав, як законодавець.
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02.11.2023 09:48 Ответить
😁
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02.11.2023 09:50 Ответить
Один молодик в селі моєї мами має довідки на усі випадки життя. Від психіатра до дозвіл на зброю і посвідченням водія. Дякуючи куму з СБУ, може цілком свідомо убивати тварин,ніхто нічого. Бо знову ж кум в СБУ. Написала в організації по захисту тварин. Перше,що вони запропонували це внесок,але до обговорення проблеми так і не дійшли.
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02.11.2023 09:49 Ответить
Не погоджусь повністю з тезою, про безпрецедентний тиск на бізнес. Тиск є, але він направлений в 95% випадків на тих, хто нормально працює та сплачує податки. Лише десь 5% це справжні порушники (та і ті лише частково порушують). І от разом з тим, ті хто "крутить схеми", не сплачує податки, веде справи "в чорну" і т.п., вони займаються цим спокійно, ніякого тиску на них немає. А враховуючи скільки зараз таких....., то загалом по економіці не так і помітні дії силовиків/податківців.
Ви чули про обшуки в фірмах, що постачають продукти МОУ? А у фірмах, що відмивають кошти на ремонтах доріг (привіт Дніпропетровській ОВА)? А у фірмах брата Шурми? А всю вертикаль бізнесу міняйл, хтось чіпає? Контори по обналу? Аграріїв, що крутять махінації з ПДВ/експортом? Зернотрейдерів? і т.п. От де тут тиск на бізнес?
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02.11.2023 09:51 Ответить
Зелёная шобла понимает что им скоро торба , при смене власти к ним будет очень много вопросов , вот и воруют как перед смертью.
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02.11.2023 09:58 Ответить
Зещура грошей замало - американські закінчились.
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02.11.2023 09:59 Ответить
Західні красти не можна, бо Захід цього НІКОЛИ не пробачить і буде переслідувати. Тому, крідуть українські.
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02.11.2023 10:02 Ответить
Сьогодні у рази гірше, ніж за Януковича. Шашликович всі ці роки краде з депресії, а не зі зростання, як Янукович (за 4 роки якого не було мінусових показників ВВП). Шашликович - це мародер, падальник, а Янукович був "стаціонарним бандитом", який побудував систему за принципом "Техас граюують техасці", стабільний відсоток, один телефон, єдина база, тощо. Чимало кого така система влаштовувала. Коли він зажерся, спробував встановити монополію і продати нас кацапам - ми його знесли. А зелений Шашликович - це гундоса гієна, краде всюди, де є можливість, при тому, що за його жалюгідного урядування країна збідніла та занепала. Середня зарплатня у червні 2019 року - 423 долари, зараз - 450 доларів, зростання - 6%, а ціни за цей період виросли на 300%. Ганьба - за податковим і іншим тиском, інвесткліматом, захистом права власності - Україна опинилася на 4-му місці в світі - з кінця. Між Аргентиною і Венесуелою.
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02.11.2023 10:02 Ответить
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02.11.2023 10:04 Ответить
Шо за шнурок з посмішкою до ушов?
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02.11.2023 10:11 Ответить
Шістка ворога України сівковича, тіньовий міністр економіки, провідний фахівець зі знищення малого та середнього бузнесу, колаборант-корупціонер, "слуга урода" - даня гетМанцев.
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02.11.2023 10:18 Ответить
Гетьманов...
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02.11.2023 10:32 Ответить
Гундосик-відосик.
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02.11.2023 11:54 Ответить
карлик і Карло
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02.11.2023 10:40 Ответить
Тобто створили "орган із трьох букв" для того, щоб його тут же реФФормувати?

Геніально! Ліберал-реФФорматор з бігаючими оченятами видав перл дня!
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02.11.2023 10:06 Ответить
Так ти ж сам разом із Гетманцевим пресуєте бізнес!!!! Забув про блокування розрахунків і штрафи за невчасні розрахунки???
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02.11.2023 10:09 Ответить
Увесь бізнес голосував за найвеличнішого і слуг урода. Радуйтесь, нащо скиглити.
Отримали що хотіли.
Чомусь думала, що в бізнесі люди, які мають мізки . Але ніт
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02.11.2023 10:14 Ответить
НЕ БРЕШИ!!!!! Не весь бізнес. З мого оточення тільки один зє-довбень голосував, а я і мої друзі, як підтримували, так і підтримуємо Порошенка і постіно, яуєш БРЕХЛО постійно донатимо через "Справу Громад", "Фонд Порошенка" на ЗСУ. Як можна так брехати?!
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02.11.2023 12:57 Ответить
*чуєш
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02.11.2023 12:58 Ответить
ПреЗЕдент пусте і тупе місце, воно нічого не розуміє і від його імені країну знищує московська кротівня!
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02.11.2023 10:30 Ответить
Железняк мало знає про часи Януковича і Азірова .
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02.11.2023 10:33 Ответить
зелене гетьман-цо робить свою справу
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02.11.2023 10:38 Ответить
ЗЕлена потолоч це і є нащадки януковича та його промоскальської бандицької влади. Подивіться, хто зараз насправді рулить країною? Це все ставленики януковича - Портнов, Татаров, Гетьманцев, Ростислав Шурма (заступник ОП) синок ригіанала Шурми... Фронтменом "слугі народа" зеленського, напередодні президентських виборів 2019 був Діма Разумков з молодих регіонів. Тож нічого дивного, що зе-шобла перейняла всі ті повадки поводження з бізнесом, які були притаманні їхнім старшим таваріщам з партії регіонів. Нврод під обгорткою "нових ліц" фактично у 2019 наобирав собі на голову "нових регіоналів" таких самих і по суті і по менталітету, лише змінивши форму, щоб піплу краще зашло.
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02.11.2023 10:41 Ответить
Знищити бізнес -- це складова завдання знищити Україну. І ці завдання зелені підари виконують старанно.
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02.11.2023 10:44 Ответить
Покажіть хоч трохи прибутку!
Так, компанія вже півтора року не працює, і не може згорнути діяльність, так як на балансі нерухомість і договори про водо і електро постачання.
Нічого на знаємо, або прибуток, або заберемо свідотство платника ПДВ...
От такі Дніпровські податківці.
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02.11.2023 10:45 Ответить
Під час Януквича це була корупція, під час Зелі-це мардерство та зрада України.
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02.11.2023 10:49 Ответить
По завєтам януковіча - "золотиє купола душу мою радуют"...
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02.11.2023 10:56 Ответить
Налоговая в последнее время, действительно, идёт путём времён азарова-януховича: убытки не показывай, маленькая налоговая нагрузка, нам надо выполнять план, бюджет пустой, плати НДС минимум 1% от оборота и т.п.
Звонки, звонки, звонки....
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02.11.2023 11:03 Ответить
Ну так все логічно. Грошей, які можна красти стає менше. Захід обмежує потрохи цих казнокражів. То звідки їх ще можна витиснути? Звичайно дитини е з бізнесу
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02.11.2023 11:20 Ответить
А чого скиглите? Ви ж всі бізнесмени за чмо зеленське голосували ? То і ідіть ....
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02.11.2023 13:17 Ответить
і кажуть а чому народ їде геть і не дуже хоче повертатися
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02.11.2023 23:57 Ответить
 
 