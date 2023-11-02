Бизнес жалуется на давление, которого не было даже при Януковиче, - Железняк

Бюро экономической безопасности является важным органом, но его необходимо реформировать.

Об этом в эфири Радио NV заявил нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Странно, когда выходит бизнес с заявлением: "уважаемый президент, премьер-министр, народные депутаты... как-то правоохранители совсем уж потеряли землю и давят на бизнес так, как никогда, даже при Януковиче". Реакция - президент собирает бизнес и хочет поговорить с ними и обещает: "уважаемый бизнес, все поняли, ситуация, в которой к вам приходит одновременно ДБР, СБУ, Нацпол, прокуроры и БЭБ, как-то не должно быть, поэтому сделаем один орган для бизнеса – это будет БЭБ", - объяснил нардеп.

По словам Железняка, некоторые нардепы от "Слуги народа" регистрируют проект, которым эти дела передаются снова в Нацполицию, ДБР и СБУ. Парламентарий отметил, что БЭБ должен быть полностью перезагружен.

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"Выбрать, наконец, руководителя, потому что смотрящий и руководитель меняются... а выбрать на прозрачном конкурсе, как это было в НАБУ, САП и НАПК. С международниками, без влияния офиса, без спецэффектов, когда заранее, что экспредседатель налоговой милиции Мельник выиграет.

Пункт 2. Полностью переаттестовать и поувольнять всех, кого там набрали без конкурса. Там набирали и набирают… не конкурс, а профанацию.

Пункт 3. Политическая независимость. Как в НАБУ, в будущем САП и НАПК", - добавил он.

Железняк привел фразу представителя НАБУ: "БЭБ настолько слабы, что их нет даже в раскладках контрабандистов, кому давать взятки".

Нардеп подчеркнул, что БЭБ это важный орган, и он должен быть.

"Не должны к предпринимателям приходить эти дбровцы, сбушники, нацполивцы, прокуроры, кто там пасутся на таможне или на предприятии. Должен быть БЭБ, орган, который будет и должен отвечать за контроль международных денег, которые придут в Украину. Поэтому международные партнеры не спустят это вопрос", - добавил Железняк.

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