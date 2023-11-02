Бизнес жалуется на давление, которого не было даже при Януковиче, - Железняк
Бюро экономической безопасности является важным органом, но его необходимо реформировать.
Об этом в эфири Радио NV заявил нардеп "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Странно, когда выходит бизнес с заявлением: "уважаемый президент, премьер-министр, народные депутаты... как-то правоохранители совсем уж потеряли землю и давят на бизнес так, как никогда, даже при Януковиче". Реакция - президент собирает бизнес и хочет поговорить с ними и обещает: "уважаемый бизнес, все поняли, ситуация, в которой к вам приходит одновременно ДБР, СБУ, Нацпол, прокуроры и БЭБ, как-то не должно быть, поэтому сделаем один орган для бизнеса – это будет БЭБ", - объяснил нардеп.
По словам Железняка, некоторые нардепы от "Слуги народа" регистрируют проект, которым эти дела передаются снова в Нацполицию, ДБР и СБУ. Парламентарий отметил, что БЭБ должен быть полностью перезагружен.
"Выбрать, наконец, руководителя, потому что смотрящий и руководитель меняются... а выбрать на прозрачном конкурсе, как это было в НАБУ, САП и НАПК. С международниками, без влияния офиса, без спецэффектов, когда заранее, что экспредседатель налоговой милиции Мельник выиграет.
Пункт 2. Полностью переаттестовать и поувольнять всех, кого там набрали без конкурса. Там набирали и набирают… не конкурс, а профанацию.
Пункт 3. Политическая независимость. Как в НАБУ, в будущем САП и НАПК", - добавил он.
Железняк привел фразу представителя НАБУ: "БЭБ настолько слабы, что их нет даже в раскладках контрабандистов, кому давать взятки".
Нардеп подчеркнул, что БЭБ это важный орган, и он должен быть.
"Не должны к предпринимателям приходить эти дбровцы, сбушники, нацполивцы, прокуроры, кто там пасутся на таможне или на предприятии. Должен быть БЭБ, орган, который будет и должен отвечать за контроль международных денег, которые придут в Украину. Поэтому международные партнеры не спустят это вопрос", - добавил Железняк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думати, аналізувати потрібно, а не хотітиКакЛучше, швидкої шари поПріколуХужеНеБудет.
Ви чули про обшуки в фірмах, що постачають продукти МОУ? А у фірмах, що відмивають кошти на ремонтах доріг (привіт Дніпропетровській ОВА)? А у фірмах брата Шурми? А всю вертикаль бізнесу міняйл, хтось чіпає? Контори по обналу? Аграріїв, що крутять махінації з ПДВ/експортом? Зернотрейдерів? і т.п. От де тут тиск на бізнес?
Геніально! Ліберал-реФФорматор з бігаючими оченятами видав перл дня!
Отримали що хотіли.
Чомусь думала, що в бізнесі люди, які мають мізки . Але ніт
Так, компанія вже півтора року не працює, і не може згорнути діяльність, так як на балансі нерухомість і договори про водо і електро постачання.
Нічого на знаємо, або прибуток, або заберемо свідотство платника ПДВ...
От такі Дніпровські податківці.
Звонки, звонки, звонки....