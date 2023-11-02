Возможностей у россии становится все меньше и меньше, - Данилов о поставках КНДР снарядов рф
Поставка КНДР 1 млн артиллерийских снарядов в рф свидетельствует о том, что страна-агрессор теряет собственные возможности. Украина должна наладить собственное производство.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Помощь от КНДР означает, что способностей у российской федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры", - отметил он.
Данилов также прокомментировал разговоры о том, что Украина теряет поддержку партнеров.
"Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать – все это российская пропаганда. Поддержка есть, поддержка была и будет. С первого дня агрессии 24 февраля до последнего все заявления, сделанные лидерами ведущих стран, остаются в силе", – добавил секретарь СНБО.
Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила россии более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.
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Ресурси у русні достатні, ВПК рфії працює, намірів припиняти війну та вийти з України русня не заявляє.
Пане Данілов! На війні прості правила: розслабився, недооцінив або зневажив ворога - загинув
Кєсарю кєсарєво
Натомість надзвичайно високою ціною. Факт
Сунь Цзи:
- неперевершена військова стратегія - зруйнувати плани й стратегії супротивника, дещо слабша - атакувати ворожі союзи та сув'язі; ще гірша - нападати на армію ворога; і найгірша - кидатись на укріплені мурами міста.
- Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни; Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє; Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію.
Помилку можна пробачити, якщо той, хто її припустився, має мужність визнати це, - Брюс Лі.
Кожен "про@об" на війні - це результат помилки конкретного командира.
Залужний не "просто" помиливися, а наголосив, що помилково вважав, що можна знекровити рфію у бою та вона зупиниться. Результат - рфія знекровлена, особливо спецура, комнадний склад, авіація, арта, броня, флот. Тобто результат внаслідок дій Генерала Залужного та Генштаба є. Натомість русня не зупиняється та не зупиниться.
Генерал Залужний визнав помилковість стратегії Перемоги та виробив іншу. У цьому його сила.
Інакшого, тим паче кращого, в України немає
помилялися усі - Черчілль, Голда Мейер, Рузвельт, але мали сили та розум визнати та виправити помилки
Війна триває, закінчиться не завтра та не післязавтра. Заміна досвідчених на інших потребує часу, а часу під час війни немає.
Досвід заміни джугашвілі командувачів у приклад - втрати людського ресурсу неймовірні.
Зміна стратегії війни досвідченим - вихід
Через чотири місяці після закінчення війни в Ізраїлі почалися антиурядові акції протесту. Очолив протест Моті Ашкеназі, командир укріпленого пункту «Будапешт» - єдиного укріплення на Синаї, яке не було захоплене єгиптянами на початку війни. Невдоволення урядом (і, особливо, Моше Даян) зростало. Шимон Агранат, голова верховного суду, був призначений головою комісії з розслідування причин військових невдач на початку війни і неготовності до неї.
Перші висновки комісії були опубліковані https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 2 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 . Шістьох осіб було визнано відповідальними за невдачі:
Начальника Генерального штабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E АОІ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80 Давида Елазара було рекомендовано відсторонити від посади після того, як комісія визнала його таким, що «несе особисту відповідальність за оцінку ситуації і готовність армії до війни».Начальника військової розвідки https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9D_(%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1 «Аман» , генерала https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1 Елі Зейра та його заступника, генерала Ар'є Шалева, було рекомендовано відсторонити від посади.Начальника єгипетського відділу у військовій розвідці підполковника Бандмана і начальника розвідки Південного округу підполковника Гедалія було рекомендовано усунути з посад, пов'язаних з розвідкою.Колишнього командувача Південним фронтом Шмуеля Гонена було рекомендовано відправити у запас. Пізніше, після повної публікації звіту комісії Аграната, яка відбулась https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 30 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , генералу довелося залишити армію, оскільки комісія визнала, що він «виявився нездатним адекватно виконувати свої службові обов'язки і тому відповідальний за небезпечну ситуацію, в яку потрапили наші війська».....а тепер подивись на залужного очима ізраільтян....без коментаріів.
то ж параша отримала кілька сотень тисяч бк