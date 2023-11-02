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Возможностей у россии становится все меньше и меньше, - Данилов о поставках КНДР снарядов рф

данилов

Поставка КНДР 1 млн артиллерийских снарядов в рф свидетельствует о том, что страна-агрессор теряет собственные возможности. Украина должна наладить собственное производство.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Помощь от КНДР означает, что способностей у российской федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры", - отметил он.

Данилов также прокомментировал разговоры о том, что Украина теряет поддержку партнеров.

"Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать – все это российская пропаганда. Поддержка есть, поддержка была и будет. С первого дня агрессии 24 февраля до последнего все заявления, сделанные лидерами ведущих стран, остаются в силе", – добавил секретарь СНБО.

Также читайте: Украина в ближайшее время увеличит производство боеприпасов, - Данилов

Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила россии более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) КНДР (1226) россия (96184)


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Топ комментарии
+9
Данила, почему твои бастарды не на фронте?
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02.11.2023 09:45 Ответить
+8
Генерал Валерій Федорович Залужний сказав в інтерв`ю TheEconomist, що помилився, коли вважав, що рфію можна виснажити на полі бою.
Ресурси у русні достатні, ВПК рфії працює, намірів припиняти війну та вийти з України русня не заявляє.
Пане Данілов! На війні прості правила: розслабився, недооцінив або зневажив ворога - загинув
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02.11.2023 09:47 Ответить
+7
Чесно- дістало. Новий рік в Криму 2.0?
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02.11.2023 09:44 Ответить
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Чесно- дістало. Новий рік в Криму 2.0?
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02.11.2023 09:44 Ответить
Це така дискусія з Залужним?
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02.11.2023 09:45 Ответить
В данілоффа робота така - пиз*іти
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02.11.2023 12:18 Ответить
Данила, почему твои бастарды не на фронте?
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02.11.2023 09:45 Ответить
Данилов погано розуміє що таке КНДР - там зброї більше ніж у всьому європейському НАТО.
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02.11.2023 09:47 Ответить
Генерал Валерій Федорович Залужний сказав в інтерв`ю TheEconomist, що помилився, коли вважав, що рфію можна виснажити на полі бою.
Ресурси у русні достатні, ВПК рфії працює, намірів припиняти війну та вийти з України русня не заявляє.
Пане Данілов! На війні прості правила: розслабився, недооцінив або зневажив ворога - загинув
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02.11.2023 09:47 Ответить
Зоотехнік в чорному він же "м'ячик" краще розбирається у військовому потенціалі ніж Залужний.
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02.11.2023 10:19 Ответить
я так і зрозумів
Кєсарю кєсарєво
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02.11.2023 10:20 Ответить
він просто помилився......а ціна? його помилки?
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02.11.2023 10:22 Ответить
Україна переможе. Без варіантів.
Натомість надзвичайно високою ціною. Факт
Сунь Цзи:
- неперевершена військова стратегія - зруйнувати плани й стратегії супротивника, дещо слабша - атакувати ворожі союзи та сув'язі; ще гірша - нападати на армію ворога; і найгірша - кидатись на укріплені мурами міста.
- Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни; Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє; Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію.

Помилку можна пробачити, якщо той, хто її припустився, має мужність визнати це, - Брюс Лі.

Кожен "про@об" на війні - це результат помилки конкретного командира.

Залужний не "просто" помиливися, а наголосив, що помилково вважав, що можна знекровити рфію у бою та вона зупиниться. Результат - рфія знекровлена, особливо спецура, комнадний склад, авіація, арта, броня, флот. Тобто результат внаслідок дій Генерала Залужного та Генштаба є. Натомість русня не зупиняється та не зупиниться.
Генерал Залужний визнав помилковість стратегії Перемоги та виробив іншу. У цьому його сила.
Інакшого, тим паче кращого, в України немає
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02.11.2023 10:31 Ответить
велика ціна це коли загинула одна людина.....одна.далі---Інакшого, тим паче кращого, в України немає-хто тобі це сказав? кращий і найгірший це дуже близькі поняття....поки по цій ситуації все до навпаки ...поки це все нагадує -повітряний замок.В Україні кого сильно піднімають і на руках носять то потім сильно гонять....Доречі .для общого развітія.голда мейер виграла війну судного дня 73 році ....і що ? через пів року вибори -люди її прогнали.....всі ******* тут втирати тези про черчеля ? так чого він зразу після війни програв вибори ? чому ? і ці люди не мали помилкової стратегії...Тай ваші тези не доречні....тому що все іде не туди .
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02.11.2023 11:57 Ответить
війна річ непередбачувана, яка вимагає великого ресурсу та значних втрат
помилялися усі - Черчілль, Голда Мейер, Рузвельт, але мали сили та розум визнати та виправити помилки
Війна триває, закінчиться не завтра та не післязавтра. Заміна досвідчених на інших потребує часу, а часу під час війни немає.
Досвід заміни джугашвілі командувачів у приклад - втрати людського ресурсу неймовірні.
Зміна стратегії війни досвідченим - вихід
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02.11.2023 12:13 Ответить
ні ...не так....голда мецр з головнококомандуючим і головою ген штабу і міністром оборони і генералами -виграла війну за 18 днів....і добавила нових територій джля захисту в майбутньому-але далі читай вікепедію....

Через чотири місяці після закінчення війни в Ізраїлі почалися антиурядові акції протесту. Очолив протест Моті Ашкеназі, командир укріпленого пункту «Будапешт» - єдиного укріплення на Синаї, яке не було захоплене єгиптянами на початку війни. Невдоволення урядом (і, особливо, Моше Даян) зростало. Шимон Агранат, голова верховного суду, був призначений головою комісії з розслідування причин військових невдач на початку війни і неготовності до неї.

Перші висновки комісії були опубліковані https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 2 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 . Шістьох осіб було визнано відповідальними за невдачі:
Начальника Генерального штабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E АОІ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80 Давида Елазара було рекомендовано відсторонити від посади після того, як комісія визнала його таким, що «несе особисту відповідальність за оцінку ситуації і готовність армії до війни».Начальника військової розвідки https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9D_(%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1 «Аман» , генерала https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1 Елі Зейра та його заступника, генерала Ар'є Шалева, було рекомендовано відсторонити від посади.Начальника єгипетського відділу у військовій розвідці підполковника Бандмана і начальника розвідки Південного округу підполковника Гедалія було рекомендовано усунути з посад, пов'язаних з розвідкою.Колишнього командувача Південним фронтом Шмуеля Гонена було рекомендовано відправити у запас. Пізніше, після повної публікації звіту комісії Аграната, яка відбулась https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 30 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , генералу довелося залишити армію, оскільки комісія визнала, що він «виявився нездатним адекватно виконувати свої службові обов'язки і тому відповідальний за небезпечну ситуацію, в яку потрапили наші війська».....а тепер подивись на залужного очима ізраільтян....без коментаріів.
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02.11.2023 15:45 Ответить
2 -3 недели, 2 -3 ракеты, 2-3 месяца
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02.11.2023 09:47 Ответить
сказав конь в пальто чорному, а Залужний в статті для Економіст говорить інше, і я більше вірю йому
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02.11.2023 09:47 Ответить
... а зеленого 3,14ЗД'🦔 стає все більше і більше!
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02.11.2023 10:15 Ответить
Коли паразит попадає в організм, він побить все можливе, щоб імунна система його не роспізнала. Днілов - п@дор. Це паразит, який заспокоює бидломасу. Нажаль, коли паразити плодяться безмежно - вони гинуть всі разом з носієм
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02.11.2023 10:17 Ответить
Гарна робота у чувака ,сидиш-звиздиш і нізащо не відповідаєш.Змінити Кривавого пастора на оце,змінити Пороха на ото........Наша нація в 2019 році зробила ривок до премії Дарвіна.
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02.11.2023 10:22 Ответить
Та не звизди вже стільки? Що ти заколисуєш і локшину на вуха українцям вішаєш?
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02.11.2023 10:26 Ответить
дебіл
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02.11.2023 11:29 Ответить
"Дєлайтє как я! Сідітє на діванє, ніхрєна нє дєлайтє, і ждітє пабєду, которую вам сдєлаєт Найвєлічніший."
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02.11.2023 13:03 Ответить
ДАНЯ ты СКАЗОЧНИК
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02.11.2023 13:20 Ответить
М'яко сказано
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02.11.2023 16:44 Ответить
нах це пи₴дякати,
то ж параша отримала кілька сотень тисяч бк
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02.11.2023 23:54 Ответить
 
 