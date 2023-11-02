Возможностей у россии становится все меньше и меньше, - Данилов о поставках КНДР снарядов рф

Поставка КНДР 1 млн артиллерийских снарядов в рф свидетельствует о том, что страна-агрессор теряет собственные возможности. Украина должна наладить собственное производство.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Помощь от КНДР означает, что способностей у российской федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры", - отметил он.

Данилов также прокомментировал разговоры о том, что Украина теряет поддержку партнеров.

"Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать – все это российская пропаганда. Поддержка есть, поддержка была и будет. С первого дня агрессии 24 февраля до последнего все заявления, сделанные лидерами ведущих стран, остаются в силе", – добавил секретарь СНБО.

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Напомним, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея предоставила россии более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны против Украины.