Работники учебных заведений должны общаться на украинском в рабочее время между собой, - МОН
В рабочее время работники учебных заведений должны общаться на украинском языке между собой в рабочее время.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что языком образовательного процесса является государственный язык в соответствии с Законами Украины "Об образовании" (статья 7), "О полном общем среднем образовании" (статья 5), "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 21).
"Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны руководители учебных заведений всех форм собственности, педагогические, научно-педагогические и научные работники. Эта норма не касается иностранцев или лиц без гражданства, работающих в учебных заведениях и/ или научных учреждениях на временной основе как научные, педагогические, научно-педагогические работники или преподаватели иностранного языка", – пояснили в МОН.
Так, научно-педагогические, педагогические и другие работники учебных заведений должны использовать украинский язык в рабочее время. В частности:
- во время учебных занятий и в учебных материалах (кроме предметов и курсов, которые согласно образовательной программе учебного заведения преподаются иностранными или языками коренных народов и национальных меньшинств);
- в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений как с теми, кто получает образование (воспитанниками), так и между собой.
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Там де повинно, ніколи не стане добровільно...
ПНХ на свинособакістан - і там хрюкогавкай на єзикі де хочеш і коли хочеш
повинно бути так:
українці хочуть і будуть розмовляти українською.
громадяни україни, знають українську та розмовляють українською.
знаходячись в україні, ти не зможеш, навіть поїсти не знаючи українську.
а що нам впарюють:
навіть в туалеті, ти повинен говорить на украінском язикє. для чого це робиться? що б ще більше возбудити прихильників арєстовіча.
ну, тоді добре. мон дозволяє розмовляти не українською.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6yZWb1YHdMoJ:https:%2F%2Ftipa-bandera.livejournal.com%2F79602.html&hl=uk&gl=ua
Час вмовляти пройшов. Русня розуміє тільки силу.
Українці більше не будуть терпіти свинособачі наративи у себе в країні
А це так...., імітація роботи від О. Лісового, коли під патріотичними гаслами просто фарбують бюст Леніна в жовто-блакитний.