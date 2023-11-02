Работники учебных заведений должны общаться на украинском в рабочее время между собой, - МОН

В рабочее время работники учебных заведений должны общаться на украинском языке между собой в рабочее время.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что языком образовательного процесса является государственный язык в соответствии с Законами Украины "Об образовании" (статья 7), "О полном общем среднем образовании" (статья 5), "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 21).

"Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны руководители учебных заведений всех форм собственности, педагогические, научно-педагогические и научные работники. Эта норма не касается иностранцев или лиц без гражданства, работающих в учебных заведениях и/ или научных учреждениях на временной основе как научные, педагогические, научно-педагогические работники или преподаватели иностранного языка", – пояснили в МОН.

Так, научно-педагогические, педагогические и другие работники учебных заведений должны использовать украинский язык в рабочее время. В частности:

- во время учебных занятий и в учебных материалах (кроме предметов и курсов, которые согласно образовательной программе учебного заведения преподаются иностранными или языками коренных народов и национальных меньшинств);

- в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений как с теми, кто получает образование (воспитанниками), так и между собой.

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