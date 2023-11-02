РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9156 посетителей онлайн
Новости
3 871 43

Работники учебных заведений должны общаться на украинском в рабочее время между собой, - МОН

школа,мова,вчителька

В рабочее время работники учебных заведений должны общаться на украинском языке между собой в рабочее время.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что языком образовательного процесса является государственный язык в соответствии с Законами Украины "Об образовании" (статья 7), "О полном общем среднем образовании" (статья 5), "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 21).

"Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны руководители учебных заведений всех форм собственности, педагогические, научно-педагогические и научные работники. Эта норма не касается иностранцев или лиц без гражданства, работающих в учебных заведениях и/ или научных учреждениях на временной основе как научные, педагогические, научно-педагогические работники или преподаватели иностранного языка", – пояснили в МОН.

Так, научно-педагогические, педагогические и другие работники учебных заведений должны использовать украинский язык в рабочее время. В частности:

- во время учебных занятий и в учебных материалах (кроме предметов и курсов, которые согласно образовательной программе учебного заведения преподаются иностранными или языками коренных народов и национальных меньшинств);
- в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений как с теми, кто получает образование (воспитанниками), так и между собой.

Читайте: В Украине реформируют школьное питание. Цель – снизить ожирение среди детей

Автор: 

украинский язык (1192) Минобразования (1739)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Єврейську не згадав... антисеміт?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:27 Ответить
+7
Ти чітатєль чи пісатєль?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:25 Ответить
+7
Гріша, а яку навчальну діяльність ти проводиш в туалеті?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уявляю розриви ватнопуканів совкових училок, а є й такі
показать весь комментарий
02.11.2023 10:23 Ответить
Так це дуже важливе, але, загалом,
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:57 Ответить
А можливо і англійською, польською, угорською...., російською - Україна багатонаціональна країна.

Там де повинно, ніколи не стане добровільно...
показать весь комментарий
02.11.2023 10:24 Ответить
Ти чітатєль чи пісатєль?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:25 Ответить
Єврейську не згадав... антисеміт?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:27 Ответить
Дык выше же сказали , шо он пейсатель...
показать весь комментарий
02.11.2023 10:58 Ответить
Розкажіть це у Чечні та Бурятії.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:27 Ответить
Україна стільки асвободітілєй не витримає!!! Україна унітарна держава і крапка. Комусь не подобається нах.й з пляжу!!
показать весь комментарий
02.11.2023 10:44 Ответить
ні !!! тільки українською !!! українська єдина державнаа мова в Конституції України !!! кацапській (сруцькій) недо-язік взагалі не мова, а тупорилий суржик, діалект, еспіранто нашвидкоруч зліплене з більш як десятка мов (турсських, фіно-угорськи, древньоруської, европейських (староболгарської)) !!!
показать весь комментарий
02.11.2023 10:56 Ответить
Нагадали виступ комуніста у Верховній Раді на початку дев'яностих - рухавци нєнавідят другіє язикі!...тотальна україномовність є проявом сили, а путін сильних боїться. А багатомовність це холуйство та прояв слабкості.
показать весь комментарий
02.11.2023 11:00 Ответить
українська мова в Україні - мова міжнаціонального спілкування!!!
показать весь комментарий
02.11.2023 13:03 Ответить
}{уйорською, ****** ти францюватий.

ПНХ на свинособакістан - і там хрюкогавкай на єзикі де хочеш і коли хочеш
показать весь комментарий
02.11.2023 13:08 Ответить
І що тут поганого? Нападайте, панове, з "пропозиціями".
показать весь комментарий
02.11.2023 10:24 Ответить
бачите як спотворюється українська мова?

повинно бути так:
українці хочуть і будуть розмовляти українською.
громадяни україни, знають українську та розмовляють українською.
знаходячись в україні, ти не зможеш, навіть поїсти не знаючи українську.

а що нам впарюють:
навіть в туалеті, ти повинен говорить на украінском язикє. для чого це робиться? що б ще більше возбудити прихильників арєстовіча.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:30 Ответить
Гріша, а яку навчальну діяльність ти проводиш в туалеті?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:34 Ответить
я не знав, що у твоєму навчальному закладі нема туалету. і на перерві, ти бігаєш, в інший кінець села.
ну, тоді добре. мон дозволяє розмовляти не українською.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:48 Ответить
Русня робить так само, і це працює.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6yZWb1YHdMoJ:https:%2F%2Ftipa-bandera.livejournal.com%2F79602.html&hl=uk&gl=ua
Час вмовляти пройшов. Русня розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:37 Ответить
...Туалет - це святе місце...там літрами та кілограмами видавлівают із сєбя русскава...а сапутствующіі звукі - це й є русскій язик.. прихильників Арестовича це якимось чином вазбуждаєт?...
показать весь комментарий
02.11.2023 10:40 Ответить
😅😅😅
показать весь комментарий
02.11.2023 10:45 Ответить
Мова не про туалет а про міністерство ОСВІТИ. Гадаю питання стало не на порожньому місці. Хоча навіть незважаючи на це після того що вчинили кацапи, викладач який має сумління не буде розмовляти кацапською. Бо в іншому випадку, якщо він вперто не хоче української (а так воно і є, як правило),- срать він хтів на загиблих украінців. А тому нах@р він потрібен в украінському виші.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:44 Ответить
ПНХ дибіл, час пояснювати щос хрюськощелепним давно минув.

Українці більше не будуть терпіти свинособачі наративи у себе в країні
показать весь комментарий
02.11.2023 13:09 Ответить
То що, МОН діє всупереч Боневтіку Оманському, який наголошував: "а какая разніца".
показать весь комментарий
02.11.2023 10:31 Ответить
Вітаю рішення і все таке.... Але я хочу побачити суттєву реформу освітньої сфери, яка відстала від Заходу уже років на 50-70. Більше того, хочу не копіювання середньостатистичних освітніх методик звідти, які вони і самі подумують змінювати, а введення передового досвіду.
А це так...., імітація роботи від О. Лісового, коли під патріотичними гаслами просто фарбують бюст Леніна в жовто-блакитний.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:38 Ответить
У нас в образовании до сих пор полный совок. Команды спускаются сверху, и все "на вчера". Руководство ведёт себя как князьки. Гос обеспечения никакого, одна гуманитарка, скажем так. Если что то выделяется, то осваивается через "свои" фирмы прокладки. Учителя и преподаватели заняты составлением отчётности и сбором статистики. Вот что творится у нас в образовании. Учить детей некогда и не на чем.
показать весь комментарий
02.11.2023 13:00 Ответить
Уявіть собі радянських вчителів, які спілкувалися б німецькою під час Другої світової війни))
показать весь комментарий
02.11.2023 10:40 Ответить
Та не рівняйте величну німецьку мову з туалєтним русскім язиком.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:44 Ответить
У ті часи німецька мова була перш за все мовою агресора. Як і кацапська, бо німці з кацапами вбили десятки мільйонів українців у ті часи. А от кацапська залишається такою і понині.
показать весь комментарий
02.11.2023 11:08 Ответить
На лісоповалі це в кращому випадку)))
показать весь комментарий
02.11.2023 10:45 Ответить
Да хай на якій мові хотять на той і балакають ,російсько мовних багато,не треба нав'язувати ,арестовіч балакав про 24,10 статті конституції
показать весь комментарий
02.11.2023 10:46 Ответить
Звісно, як доречна німецька у той час, коли розстрілюють співвітчизників у Бабиному Яру.
показать весь комментарий
02.11.2023 10:50 Ответить
З викладачами укладають контракти. В контракті чітко вказано мову викладання, але мова міжособистого спілкування не згадується взагалі. Які засоби впливу має МОН на перервах між заняттями, в учительських, курилках, коридорах та туалетах? Вчителі і так бідні як "шкільні миші", а якщо почнуть "карати карбованцем" то вчителі почнуть масово звільнятися. І хто ж буде вчити дітей?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:47 Ответить
Це буде не звільнення, а очищення. Кацапськомовні точно нічому хорошому не навчать. Навіть якщо це і гарні вчителі, але це не педагоги, бо виховують перш за все своїм прикладом.
показать весь комментарий
02.11.2023 11:03 Ответить
Тут мова про легітимність вимоги МОН яка порушує конституційне право на вибір мови міжособистого спілкування. Тобто спершу укладіть контракти де ця вимога буде, а вже потім згідно умов контракту вимагайте. Вважаю що кацапську потрібно активніше витісняти на маргінес, але ж це коштує грошей, а гроші потрібні "зєльоним" на "залатиє купола душу маю радуют"...
показать весь комментарий
02.11.2023 11:41 Ответить
Взагалі то Конституція надає право вчителю і напиватись у позаробочий час і валятися п'яним, вчиняти різні огидні вчинки, але навряд чи після того як дітлахи будуть розповідати батькам про вчителя яки валяється під забором він продовжить працювати. Вилетить п'яндюга зі школи і ніякий суд і армія адвокатів його вже не відновлять на роботі. А спілкуватись мовою агресора коли вбивають твій народ такий же негідний вчинок
показать весь комментарий
02.11.2023 11:56 Ответить
Краще робити все легітимно і без зайвих турбот - чітко і однозначно прописати в контракті вимоги до вчителя (викладача). Цього достатньо. Хто не здатний виконувати стандартні вимоги не отримає роботу, або швидко втратить роботу.
показать весь комментарий
03.11.2023 01:12 Ответить
москворота мова - мова рабів москви...
показать весь комментарий
02.11.2023 13:12 Ответить
Саме заради дітей вчителям в школі між собою слід спілкуватися українською. Адже вчитель є прикладом, і як діти будуть ставитися до української (підкреслюю, державної мови), якщо побачать, що вчитель користується нею лише на уроці? Корисно було б і батькам, які звикли до російської, всіляко підтримувати спілкування дітей українською. Вся біда в тому, що разом з російською мовою, літературою, змалку прищеплюється особливий менталітет, псевдоцінності, а кількість дезінформації, брехні, що написана російською (а нині ще в сотні разів більша гуляє в Інтернеті) - не до порівняння з будь-якою іншою мовою світу. Тому біда не в самій мові, яка є, існує як рівна серед сотень інших мов світу, а в її, на жаль, руйнівному впливу на виховання особистості, цінностей, наслідки якого ми бачимо сьогодні в російських загарбниках.
показать весь комментарий
02.11.2023 11:29 Ответить
Шановні викладачі, не йдіть на компроміс з МОН. Розмовляйте між собою французькою!
показать весь комментарий
02.11.2023 11:14 Ответить
Для цього "повинен" бути механізм покарання за порушення Конституції. Адже норма про державну мову записана в Конституції. Державна мова - це мова публічної сфери. Освітній заклад - це публічний простір, отже, в його стінах має звучати лише державна. Без покарання лицеміри від освіти (москвоязичниє на перервах) лише більше нахабнішатимуть.
показать весь комментарий
02.11.2023 11:16 Ответить
А як вони будуть спілкуватися українською, коли вони дивляться українські телеканали "Дом" і "Фрідом", а там все виключно російською за їх і наш кошт. То хто це так не виконує вимоги Конституції, вчительки, чи Гарант? Пройдіться по крамничках в місті Миколаєві - російська. Подивіться надписи на магазинах, реклами - більше половини на російській. То хто першим має виконувати Конституцію і навіщо "слуги" і "риги" продовжують тут "русский мир"? Бачили як в Києві таксист вигнав із салону пассажирів, які побажали спілкуватися державною, а не ворожою і хто за нього заступився? А заступилися екс радник Зеленського абдристович, завезена Зеленським лобода, яка гадина на Україні, перебуваючи на росії і вічний риг і російський шпигун бойко, який вільно пересікає кордон і голосує за закони "слуг".
показать весь комментарий
02.11.2023 11:30 Ответить
А С 1.01.2020 ГОДА ПО НОВОМУ ЗАКОНУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ПЛАТИТЬ КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ 3 МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ(3×6700 ГРН=20100 ГРН), А ПЛАТИТ 8000 ГРН, ЗНАЧИТ ОНА ВОРУЕТ У КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ ОКОЛО 10 000 ГРН ЕЖЕМЕСЯЧНО ИЛИ 120 000 ГРН ЕЖЕГОДНО И У 500 000 УЧИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ЗА ГОД УКРАЛИ 60 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, А ЗА 5 БЮДЖЕТНЫХ ЛЕТ ВКЛЮЧАЯ 2024 ГОД БУДЕТ УКРАДЕНО 300 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН! ОТ ТАКА Х¥ЙНЯ, МАЛЯТА.
показать весь комментарий
02.11.2023 11:55 Ответить
чим більше насєлєніє розмовляє россійською, тим більше його бомбить хло.. совпадєніє?
показать весь комментарий
02.11.2023 13:01 Ответить
нє думаю, Фаріон на них нема
показать весь комментарий
08.11.2023 14:18 Ответить
 
 