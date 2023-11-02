Молдова не будет платить членские взносы в СНГ. Готовит выход из организации

Правительство Молдовы исключит "Содружество независимых государств" из списка организаций, которым платит ежегодные членские взносы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Такое решение было принято правительством Молдовы после денонсации членства в общественных организациях и банковских санкций, наложенных на российскую федерацию.

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Согласно проекту решения министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (с 66,5 млн до 50,5 млн леев). Снижение в значительной степени вызвано тем, что Молдова не будет больше платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества.

На фоне российского вторжения в Украину власти Кишинева объявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации, созданной в 1991 году, после распада СССР.

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В июле парламент проголосовал за выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ и соглашений, предусматривающих формирование единого образовательного пространства, обеспечение пограничников специальным оборудованием и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях между государствами-участниками и т.д.