РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9156 посетителей онлайн
Новости
2 765 7

Молдова не будет платить членские взносы в СНГ. Готовит выход из организации

снг

Правительство Молдовы исключит "Содружество независимых государств" из списка организаций, которым платит ежегодные членские взносы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Такое решение было принято правительством Молдовы после денонсации членства в общественных организациях и банковских санкций, наложенных на российскую федерацию.

Также читайте: В Молдове заблокируют 31 интернет-портал, управляемый из РФ

Согласно проекту решения министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (с 66,5 млн до 50,5 млн леев). Снижение в значительной степени вызвано тем, что Молдова не будет больше платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества.

На фоне российского вторжения в Украину власти Кишинева объявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации, созданной в 1991 году, после распада СССР.

Читайте также: В Молдове пророссийскую партию "Шор" не пустят на выборы

В июле парламент проголосовал за выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ и соглашений, предусматривающих формирование единого образовательного пространства, обеспечение пограничников специальным оборудованием и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях между государствами-участниками и т.д.

Автор: 

Молдова (1886) СНГ (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Астанавітєсь!!!
показать весь комментарий
02.11.2023 10:42 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2023 10:45 Ответить
Подалі від москалоти
показать весь комментарий
02.11.2023 10:43 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2023 10:46 Ответить
А до цих пір значить платили?
показать весь комментарий
02.11.2023 10:43 Ответить
Ага
показать весь комментарий
02.11.2023 10:53 Ответить
Блин, после коллапса в Приднестровье до сих пор не наважувалися... Это просто какое-то *****.
показать весь комментарий
02.11.2023 11:00 Ответить
 
 