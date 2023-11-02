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300 украинцев пытаются уехать из Сектора Газа в Египет. Пока не смогли – стоят в очереди, – посол Израиля Бродский

сектор,евакуація,гази

Украинцам не удалось уехать во время эвакуации иностранцев из Сектора Газа в Египет. Сейчас есть живая очередь людей, желающих покинуть зону боевых действий, и в ней более 300 граждан Украины.

Об этом посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Насколько я знаю, пока украинцам не удалось уехать. Но есть живая очередь людей, которые хотят уехать. Это достаточно много людей. Насчет украинцев – их более 300", – сказал Бродский.

В большинстве своем, по его словам, это женщины и дети, которые жили в Секторе Газы и хотели бы уехать.

Читайте: Готовится эвакуация украинцев из Сектора Газа, в списке на выезд 358 человек, - МИД

"Что касается Израиля, то мы не только не препятствуем, а призываем иностранных граждан выехать из Сектора Газы. К сожалению, ХАМАС препятствует выезду гражданских лиц из Сектора Газы, поскольку пользуется ими как живым щитом. Мы это знаем и постоянно видим", - добавил посол.

Как рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский, в секторе Газа застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.

В общей сложности более 6 тыс. иностранных граждан подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.

Также читайте: Армия Израиля прорвала передовую линию обороны ХАМАС в Секторе Газа

Автор: 

Сектор Газа (180) украинцы (3873) эвакуация (2102) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+22
завезуть до рідної України байстрюків хамасу, хезболи і іншої нечисті.
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02.11.2023 10:59 Ответить
+20
це жінки здітьми від палестинців і хамасу....от така ху...ня малята
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02.11.2023 11:04 Ответить
+14
Зачем тут они???????
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02.11.2023 10:57 Ответить
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Зачем тут они???????
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02.11.2023 10:57 Ответить
Та не поїдуть вони до нас,в Європі залишаться.
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02.11.2023 11:00 Ответить
Ви на фото бачили тих українців? Отож...
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02.11.2023 11:19 Ответить
завезуть до рідної України байстрюків хамасу, хезболи і іншої нечисті.
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02.11.2023 10:59 Ответить
Бл@дота
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02.11.2023 11:00 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Наши достигли моря в центре анклава. Сектор перерезан пополам. Армия приступила к штурму города Газа, продвигаются медленно, очень осторожно, но все же есть потери.

Газа - это крепость, хорошо подготовленная к обороне, в несколько колец (эшелонированная). Тактика армии такая - сносят все, что близко, продвигаются, зачищают, сносят все в следующей линии, идут дальше. Все это быстро не закончится, но это, опять же, все прекрасно понимают.

Север остается серьезной переменной - вступит "Хезболла" в войну или нет - пока так и не ясно. Завтра Насралла (генсек "Хезболлы") будет толкать речь. С большой долей вероятности предположу, что он отсыплет угроз в наш адрес в духе "держите меня семеро", расскажет о небывалых потерях израильской армии и пообещает братанам из Хамаса - как только, так сразу, а вы пока держитесь.
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02.11.2023 11:00 Ответить
Близнюк пуйла..
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02.11.2023 11:30 Ответить
Як що є ухилянти-не впускать,поки не доведуть,на підставі чого виїхали.
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02.11.2023 11:01 Ответить
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02.11.2023 11:55 Ответить
цікаво шо українці роблять в такій дупі
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02.11.2023 11:02 Ответить
це жінки здітьми від палестинців і хамасу....от така ху...ня малята
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02.11.2023 11:04 Ответить
правільнише так: "це дурепи, які потяглися за довгим чорним прутнєм" бо що можна робити у тієї дирці у центрі дупи - гадки не маю. Мозок відсутній. Можливо батьки продали своїх доньок за пляшку горілки.
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02.11.2023 18:17 Ответить
А как они туда попали сохранив украинское гражданство?
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02.11.2023 11:04 Ответить
палестинцы когда-то приезжали в Украину учиться в ВУЗах, некоторые смогли получить и паспорта. Плюс увозили с собой жен из Украины.
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02.11.2023 11:21 Ответить
У медичних їх дойуха було, та й технічними не гребували.
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02.11.2023 11:31 Ответить
Да, у меня одноклассница в 90-х так вышла замуж за однокурсника и уехала в Иорданию через неделю после окончания мед института.
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02.11.2023 11:41 Ответить
араби з Палестини одружувалися із українками, набували громадянство України за спрощеною процедурою, поверталися до Палестини вже із двома паспортами.
Після отримання Україною безвізу шустрі хлопята з ДМС організували бізнес з надання громадянства палестинцям за спрощеною процедурою, у т.ч. за фіктивними шлюбами.
Палестинці разом із внутрішнім паспортом отримували українську біометрику, із якою вже шурували до Західної Європи, бо їхні паспорти там нахрін не потрібні, бо не визнають. Араби гроші мають, платими цим хитрожопам добре. Щось там перевіряли, розслідували, але паспорти так і не забрали
Ізраїль за це ображався на Україну
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02.11.2023 11:38 Ответить
Палистина фейковая страна, кусок пустыни, в которой живут несколько миллонов тунеядцев и которых содержал Израиль и Европа.
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02.11.2023 18:19 Ответить
Треба щоби на кордоні одразу хрестила ПЦУ. Відмовлялися від шайтана і цього всього.
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02.11.2023 11:07 Ответить
Хоча б святою водою окропити - багато шайтанів і цього не витримають - згорять). А у даному випадку краще свинячим салом помазати
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02.11.2023 11:18 Ответить
Краще дустом... і так конкретно!
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02.11.2023 14:36 Ответить
Перше, що треба було зробити - це не їхати туди.
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02.11.2023 11:17 Ответить
Перше що було потрібно, - не розсовувати ноги перед іноземцем.
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02.11.2023 11:30 Ответить
Таки так!
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02.11.2023 11:33 Ответить
Українці на фронті з 2014 року, а то прості бариги і сміття. Хай залишаються там, де були до цього.
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02.11.2023 11:19 Ответить
А я помню репортаж вроде Комарова ,как он был у украинки,которая вышла замуж за палестинца приняла ислам и переехала куда-то туда. А теперь, что в зад ? Так тут не лучше или это ТО ,о чём говорили о большом переселение?
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02.11.2023 12:04 Ответить
Я правильно понимаю они теперь будут бегать в Украине и нападать на евреев и орать алах акбар? Или эти другие,не такие ,це хорошие ? А кто будет их перевозить Зе?
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02.11.2023 12:07 Ответить
пока их мало, они будут улыбаться, но как только станет больше двух в зоне прямой видимости или вытянутой руки - сразу станут толпой террористов.
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02.11.2023 18:11 Ответить
Нехай там і сидять
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02.11.2023 12:22 Ответить
згадали, що вони українці, коли прийшла срака
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02.11.2023 12:55 Ответить
они граждане, а не украинцы.
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02.11.2023 13:21 Ответить
і дурні баби
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02.11.2023 14:39 Ответить
***. Называйте их правильно: жены террористов с детьми террорисов
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02.11.2023 18:09 Ответить
 
 