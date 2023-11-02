300 украинцев пытаются уехать из Сектора Газа в Египет. Пока не смогли – стоят в очереди, – посол Израиля Бродский
Украинцам не удалось уехать во время эвакуации иностранцев из Сектора Газа в Египет. Сейчас есть живая очередь людей, желающих покинуть зону боевых действий, и в ней более 300 граждан Украины.
Об этом посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Насколько я знаю, пока украинцам не удалось уехать. Но есть живая очередь людей, которые хотят уехать. Это достаточно много людей. Насчет украинцев – их более 300", – сказал Бродский.
В большинстве своем, по его словам, это женщины и дети, которые жили в Секторе Газы и хотели бы уехать.
"Что касается Израиля, то мы не только не препятствуем, а призываем иностранных граждан выехать из Сектора Газы. К сожалению, ХАМАС препятствует выезду гражданских лиц из Сектора Газы, поскольку пользуется ими как живым щитом. Мы это знаем и постоянно видим", - добавил посол.
Как рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский, в секторе Газа застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.
В общей сложности более 6 тыс. иностранных граждан подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.
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