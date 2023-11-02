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Новости Агрессия России против Украины
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россии придется ослабить свою ПВО в других операционных зонах из-за потери установок С-400, - британская разведка

с-400

За последнюю неделю в результате украинских ударов россия потеряла минимум четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов большой дальности.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что три российские пусковые установки SA-21 (С-400) были уничтожены в Луганской области. Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму", - говорится в отчете.

В минобороны Великобритании отметили, что россия уже давно отдает приоритет мощным, высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

"Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на остальные системы и операторов", - говорится в отчете британских разведчиков.

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Есть реальная возможность того, что, заменяя уничтоженные системы в Украине, россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, отметили британские аналитики.

Автор: 

армия РФ (19674) Великобритания (5027) внешняя разведка (388) техника (1750)


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Вдалого полювання Святі!
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02.11.2023 11:06 Ответить
"існує реальна можливість того, що, замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах "

Можливість чого і для кого? Ну оголить рашка свою північ і схід - і для кого це буде можливість?
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02.11.2023 11:21 Ответить
Тут мається на увазі не ті райони - з них ВЖЕ привезли що могли, а такі як московія, пєтроград і інші іхні важливі міста. Скоро ми й туди будемо літати.
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02.11.2023 11:27 Ответить
Ну, така мета і була - розвалити їхню ППО, вибити як можна більше цього хламу, щоб не заважав нашій авіації, особливо після прибуття F-16. Сподіваюсь, що кацапи не зможуть так швидко все відновити і у нас буде шанс витізати їх ще більше та вигнати з нашої землі назавжди...або В нашу землю - добривом.
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02.11.2023 11:24 Ответить
а если бы кто-то не сдал Луганск и Донецк,то можно было бы все вот эти установки уничтожать к приближению украинских границ. Только то уже другая бы история была бы.
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02.11.2023 11:41 Ответить
Да россии пофиг. Даже если она снимет все войска и вооружения с границ и бросит все это в Украину - все равно пофиг. На россию никто не нападает...
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02.11.2023 12:36 Ответить
 
 