россии придется ослабить свою ПВО в других операционных зонах из-за потери установок С-400, - британская разведка

За последнюю неделю в результате украинских ударов россия потеряла минимум четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов большой дальности.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что три российские пусковые установки SA-21 (С-400) были уничтожены в Луганской области. Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму", - говорится в отчете.

В минобороны Великобритании отметили, что россия уже давно отдает приоритет мощным, высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

"Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на остальные системы и операторов", - говорится в отчете британских разведчиков.

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Есть реальная возможность того, что, заменяя уничтоженные системы в Украине, россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, отметили британские аналитики.