В Крыму "суд" оставил под стражей крымскотатарских активистов из Бахчисарая после рассмотрения апелляции, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму "Верховный суд" Симферополя после рассмотрения апелляции оставил активистов так называемой пятой Бахчисарайской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" в СИЗО.

Об этом рассказал изданию "Крымская солидарность" адвокат Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

Верховный суд Крыма в Симферополе рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста и оставил активистов из пятой Бахчисарайской группы по делу Хизб ут-Тахрир в СИЗО. Рэмзи Ниметулаев, Эльдар Якубов, Аметхан Умеров, Руслан Асанов и Сейдамет Мустафаев пробудут под стражей до конца января следующего года", - говорится в заявлении адвоката.

Семедляев подчеркнул, что его подзащитный Аметхан Умеров во время заседания "суда" находился в больнице, где проходил стационарную психиатрическую экспертизу. В "суд" его не доставили, как и еще двух фигурантов дела, также находящихся на экспертизе. Жалобу рассмотрели без фигурантов дела. Кроме того, на заседание не пустили родственников обвиняемых.

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Как сообщалось, 24 августа 2023 года в четыре часа утра российские силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.

Сотрудники ФСБ задержали шестерых крымских татар - Рэмзи Неметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова, Эльдара Якубова и Абдулмеджита Сейтумерова. Четверым задержанным предъявили подозрения об участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".