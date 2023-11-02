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Новости Война
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Контрнаступление планировали по учебникам НАТО, 4 месяцев должно было хватить, чтобы зайти в Крым и воевать там, - Залужный

залужный

Силы обороны Украины во время контрнаступления должны продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонные линии.

Об этом говорится в статье Залужного для The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математику, которую мы делали (планируя контрнаступление. - Ред.), то четыре месяца должно было хватить на то, чтобы мы дошли до Крыма, повоевали в Крыму, вернулись из Крыма, снова пошли туда и вернулись", - отметил Залужный.

В то же время, отмечается в материале, войска и техника застряли на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а технику, поставленную с Запада, расстреливала российская артиллерия и беспилотники. Такая же история развернулась и на главном направлении наступления, на юге, где вновь созданные и неопытные бригады, несмотря на то, что были оснащены современным западным снаряжением, сразу же столкнулись с проблемами.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, поэтому в некоторых бригадах я переместил солдат", - пояснил Залужный.

Читайте также: Позиционная война – это длительная война, несущая огромные риски для ВСУ, а россию не стоит недооценивать, - Залужный в статье для The Economist

Когда эти изменения не принесли результата, командующий приказал своим подчиненным откопать книгу, которую он видел когда-то, будучи студентом военной академии в Украине. Она называлась "Прорыв укрепленных линий обороны". Она была опубликована в 1941 году советским генерал-майором П. С. Смирновым, анализировавшим битвы Первой мировой войны.

"И еще до того, как я прочитал ее до середины, я понял, что это именно то место, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор как нас, так и наших врагов", – добавил главнокомандующий.

Этот тезис, по словам Залужного, подтвердился, когда он побывал на линии фронта в Авдеевке, а также на востоке, где россия недавно продвинулась на несколько сотен метров за несколько недель, перебросив туда две свои армии: "На экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 российских машин, сгоревших в огне в течение четырех часов после того, как они попали в зону досягаемости нашей артиллерии".

Бежавших преследовали FPV-дроны, дистанционно управляемые и со взрывными зарядами, которых операторы просто направляли на врага. Такая же картина разворачивается, когда украинские войска пытаются продвинуться вперед. Генерал Залужный описывает поле боя, на котором современные сенсоры могут обнаружить любую концентрацию сил, а современное высокоточное оружие может его уничтожить.

Читайте также: Для победы у нас должны быть новейшие технологии разминирования, а также мы должны наращивать резервы, - Залужный в статье для The Economist

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы, и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал он.

На этот раз, однако, решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание уже существующих технических решений, говорит он. В статье Залужный призывает к инновациям в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и средств разминирования, в том числе новых робототехнических решений.

"Мы должны использовать силу, заложенную в новых технологиях", – подытожил генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РЕБ – ключ к победе в войне беспилотников, - Залужный в статье для The Economist

Автор: 

деоккупация (847) Залужный Валерий (659) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+86
Я не стратег, але чомусь мені здається, що щоб воювати по "підручниках НАТО", то в України мала б бути у наявності та в належній кількості уся техніка, авіація та ракети, якими володіє НАТО.
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02.11.2023 11:42 Ответить
+39
Контрнаступ планували по підручниках НАТО ?

тобто, нато воює без повітряної підтримки, в нашому випадку, ф- 16?
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02.11.2023 11:43 Ответить
+32
Нет. Просто потому что никто в здравом уме не сдаст территорию размером с среднюю европейскую страну, а потом будет пытаться её отвоевать. Будут учиться на том как мы сдали Юг, а не на том как мы его возвращаем.
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02.11.2023 11:52 Ответить
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помилка. з 21.7.21
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02.11.2023 21:41 Ответить
Давайте згадаємо основні принципи наступу: перевага у піхоті 1:3, перевага у повітрі, потужна артпідготовка, яка зносить захисні рубежі противника, розчищення замінованих ділянок. У нас із цього майже нічого не було, тоді для чого звинувачувати ЗСУ??? Треба запитати союзників і ******** де ці усі складові, де забезпечення????
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02.11.2023 21:31 Ответить
використовувати силу, закладену в нових технологіях

ТЕПЕР з впевнінестю можна стверджувати що сценаристами цієї війни є КИТАЙ а пуйло просто згодився бути головним героєм цього сценарію

Цих КИТАЙських курв в 2014 красиво зловили за руку під час КРАДіжки передових ТЕХГОЛОГІЙ, а далі США і ЄС поступово почали перекривати Китаю доступ до нових технологій.
Китай образився, а після COVID тим паче зрозумів, що відсталий в технологіях, от і запустив сценарій, як технологічно обікрасти передові країни

Війна - це найпростіший шлях здобути передові технології

Китаю потрібні мізки і технології з США і ЄС - от що відбувається!
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02.11.2023 21:41 Ответить
Шойгу зустрівся з очільником оборонного відомства Китаю Лі Шанфу - Індія
Очільник оборонного відомства Китаю Лі Шанфу в Росії

100% Обговорювали доступ Китаю до воєнних Артефактів що отримані в результаті війни в Україні

ПЕРЕКРИЙТЕ Китаю доступ доступ до

+Артефактів (просто розносьте в друзки сильно пошкоджену перодову воєнну техніку)
+Прибутку на дронах комплектуючих і т д (повна переореєнтація на постачальників з США і ЄС)

і війна завершиться через пів року
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02.11.2023 22:28 Ответить
> Водночас, зазначається в матеріалі, війська та техніка застрягли на мінних полях на підступах до Бахмуту на сході, а техніку, поставлену із Заходу, розстрілювала російська артилерія і безпілотники.

Як несподівано. Росіяни поробили мінні поля. Хто б міг подумати. Як непередбачувано.

> Така ж історія розгорнулася і на головному напрямку наступу, на півдні, де новостворені і недосвідчені бригади, попри те, що були оснащені ******** західним спорядженням, одразу ж зіткнулися з проблемами.

Ніхто не дивиться чому хлопців навчили і чи знають вони щось взагалі.

> Коли ці зміни не принесли результату, командувач наказав своїм підлеглим відкопати книгу, яку він колись бачив, бувши студентом військової академії в Україні. Вона називалася "Прорив укріплених ліній оборони". Вона була опублікована в 1941 році радянським генерал-майором П. С. Смірновим, який аналізував битви Першої світової війни.

А це взагалі щось з чимось. Тобто вони там нічого не знають і нічому не вчилися?

Складається враження це якась ідіотія або клоунада. Не думали що будуть мінні поля, не думали що будуть укріпення, не думали про артилерію, не думало про БПЛА і про все інше.
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02.11.2023 21:43 Ответить
русня за 2 дні просунулась на півдні так, що ніяка армія НАТО і не мріялаб, завдяки зрадникам у високих кабінетах а потім ще і дали їй час окопатись. Нічого не заважало наймати будувати лінії оборони підприємців як це робить русня, ніщо не забороняло робити не розведення і розмінування а укріплення замість укладки асфальту. Поки зелені крали - русня готувалась. Всі ці жертви на руках у зелених гандонів і їх виборців.
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02.11.2023 21:46 Ответить
все же с 14 го года. а так - да. мирныйплан не сработал а других почему-то не думали. хотя ничего не мешало.
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02.11.2023 21:50 Ответить
Чого з 2014? З 2000го як мінімум
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03.11.2023 00:22 Ответить
з 14 року було звільнено більше половини і щодня було просування вперед метрами, паралельно будувалась армія, робилось все діаметрально протилежне до того, що відбулось після 2019!
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03.11.2023 14:22 Ответить
Не совсем так...
В 14м НАРОД : добробаты, армия укомплектованная добровольцами (добровольно мобилизированными) и волонтеры - осуществлял сопротивление кацапам и освобождал ВОПРЕКИ власти Украину. А потом порох начал сц@ть и ср@ть в штаны - заключив кучу "минских", отдав на на растерзание "армию"... ( Иловайск, ДАП-досмотр кацапезолами через их блок посты, Дебальцево.... ЕГО ВЕЧНОЕ "не стрелять - наблюдайте"... Приказ на нуле задать док.боекомпоек... Попытка демилитаризации Широкинского участка - путем вывода наших войск... И т.д.

Так что что ТОГДА, что СЕЙЧАС Украиной правят сцыкуны, барыни и предатели!
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04.11.2023 19:19 Ответить
Пану Залежному книжки не давались раніше? Чи він вивчав лише Герасимова? По книжкам НАТО, то НАТО винне, а де власний розум? Чому Кривонос та Червінський не залучені до захисту держави? Валєра, ти на своєму місці чи випадковий спостерігач та аналітик?
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02.11.2023 22:04 Ответить
Ты его не понял... Он о том, что готовили и планировали но стандартам НАТО... НО(!) Украина не обладает ВСЕМИ ресурсами НАТО и столкнулась с реальностью, в котором этот план просто не сработал... Но подчеркнул, что даже при таком раскладе - Украина имела лучший результат за короче время, чем те же кацапы на участке Бахмута за дольший срок...
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04.11.2023 19:23 Ответить
Как говорила в таких случаях моя учительница в школе, начинается "детский лепет на лужайке". Учебники НАТО, тасование солдат и их командиров. The Economist задвигаем тезис, что русские оказались нечувствительны к боевым потерям... Кто бы мог предположить такую засаду?

It has also undercut General Zaluzhny's assumption that he could stop Russia by bleeding its troops. "That was my mistake. Russia has lost at least 150,000 dead. In any other country such casualties would have stopped the war." But not in Russia, where life is cheap and where Mr Putin's reference points are the first and second world wars, in which Russia lost tens of millions.

Правда-матка от главнокомандующего.
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02.11.2023 22:12 Ответить
Всі ці розмови про неприйнятні втрати якась дурня. Достатньо лише порівняти з чисельністю населення і з чисельністю армії. Гадаю що на даний момент в нас 150 тисяч загиблими а в РФ більше. І загине ще більше людей. І це нікого не зупинить.
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02.11.2023 22:50 Ответить
BBC

Залужний публічно озвучив те, про що вже багато часу говорили в Україні та світі - літній наступ у вигляді великої операції прориву та звільнення територій завершився. І перейшов у форму позиційної окопної боротьби, де ЗСУ звільняють територію у важких боях за кожну посадку і кожен метр.

Залужний відверто каже про причини, чому так сталось і ЗСУ не вдалось реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму та Азовського моря. Він дає свій непростий рецепт, що треба зробити, що вийти із фактичного "глухого кута" на фронті.

Доля війни, як виходить зі слів Залужного, залежить від позиції та поставок Заходу, але багато чого, як можна прочитати між рядків, залежить і від політичного керівництва України.
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02.11.2023 22:17 Ответить
Гудеріан в мемуарах описав наступну ситуацію. Взимку 1941 року його ТГ отримала оперативний план (чорновик) Барбароси для обговорення. В розмові із своїми підлеглими штабістами він сказав, що це невдала стратегія, бо одночасний удар в трьох напрямках по цілям, які розходяться, до перемоги не приведе. Потрібно бити кулаком а не розчепіреними пальцями.
А тут шапіто відкрило свої карти. Втягнути ЗСУ одночасно з наступом на Мелітополь в мясорубку в Горлівці. Потім звинуватити Генштаб, зняти Генерала і поставити іншого, який має звязки в Москві і погодитись на мирняк на умовах х..... І все з рефреном -союзники нас бросілі,Запад нас прєдал. Усьо по хотєлкам Кремля.
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02.11.2023 22:20 Ответить
- После непродолжительной военной панихиды… - начал Залужный.

- …контрнаступ был предан земле, - закончил генерал
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02.11.2023 22:26 Ответить
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02.11.2023 22:49 Ответить
Параллели истории: как затяжная война привела к краху Российской Империи

Страна-агрессор может оказаться в ситуации, аналогичной Первой мировой.

Из-за поражения путинской армии на украинском фронте россияне готовятся к новой волне мобилизации.

Столетие назад Россия уже проходила нечто подобное - при мобилизации на войну 1914 года: нежелание солдат идти на фронт из-за непонимания целей войны, негодное питание и экипировка, некомпетентность командования.

Тогда всё это закончилось массовым дезертирством и революцией.

…..

https://crime-ua.com/node/30999
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02.11.2023 22:30 Ответить
Боюсь, эти параллели для нашей ситуации недостаточно параллельны. Тогдашняя раша потеряла огромные территории + миллионы людей и сильно обнищала. Нынешнюю войну стараются держать в рамках крупного регионального конфликта, а не тотальной войны (по крайней мере до "выборов" путина), никакие территории не потеряны, населению пока живётся вполне сносно.

Хотелось бы верить, но, пока у них заиграет "Лебединое озеро", как бы у нас чего не вышло.
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02.11.2023 22:56 Ответить
Погятно, что только наличие в первую очередь достаточного количества мощного оружия может нам помочь.

И, конечно, было бы лучше, если нам его дали в самом начале...

И еще бы не с построения дорог надо было начинать, а с подготовке к войне
Но хотелось же прославить себя любимого...Вот тогда все и пошло не по тому пути
Вот и пришли...Спасибо Слугам. Уж услужили народу
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03.11.2023 00:58 Ответить
Генерал усе правильно розумів, потрібно щось нове. Не м'ясні штурми, а, ну, наприклад, армія роботів. Як програміст скажу що це цікава задача для будь-якого програміста-самородка, яких, по причині відсутності освіти як такої у нас просто масса. І це проста ж задача! На рівні станції Юних Техніків. Але для цього потрібна виробнича база, потрібна політична воля (а з цим тяжко - жоден політик ще не розвивав виробництво). Потрібно відпустити програмістів з окопів принаймні в конструкторські бюро (яких в нас тупо нема).

Для початку... Потрібне бачення що невмотивовані чоловіки яких половили посеред вулиці бусом то неминучий програш і шлях до погибелі нації.... Це ФІАСКО, тому штурм і не відбувся. Чия була ідея ловити люей? Цензор мене кілька раз за це забанив, ну, живіть тепер з цим, я у США виїхав!
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02.11.2023 22:41 Ответить
То припинити мобілізацію? В РФ всі вмотивовані і нікого не примушують? Потрібно більше муштри і хороші командири.
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02.11.2023 22:55 Ответить
Ідіотизм не лікується, це для загального розвитку вам інформація.
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02.11.2023 23:41 Ответить
Згоден! Тому ми не в НАТО, тому не в ЄС, тому зруйновані заводи, тому ми не виробляємо зброї для самооборони. В нас, як і в москалів, усього дві біди - дороги і ці хлопці...

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03.11.2023 02:11 Ответить
Потрібна мотивація і чіткий план, у супротивника мотивація бабками і сильно розвинене діди воювали, у нас нема чим мотивувати особовий склад і чесно кажучи особовому складу так пойух аж стидно особливо коли це мобілізовані не за власним бажанням
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03.11.2023 03:12 Ответить
Ну такое 50к и 120 к , это тем кто на боевом дежурстве и ноль соответсвенно, и то это суммы пропорционально проведенным дням платятся , голая зп у тыловиков и прочих 20к, за такие бабки пойдут служить те кто на граждане не больше 10к имел, а это извиняюсь хроны подзаборные . Раньше писал в комментах что 20к +- имеет на гражданке охранник в Атб (Я как менеджер по продажам на гражданке в инет магазине получал 30+ и леваки, так что мне сейчас моя военная зп не вставляет аж никак
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03.11.2023 06:21 Ответить
Не знаю звідки ви такі беретеся. З того що бачу довкола себе, то більшість працює тисяч за 10 а 15 тисяч і вище це вже шикарна ЗП. Як би там не було українці в масі своїй бідні і живуть від ЗП до ЗП, то 50 тисяч гривень для більшості це хороші гроші.
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05.11.2023 11:19 Ответить
То я озвучив Київську зп промовчу про всяких встанови шиндовс за 1000 гр
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05.11.2023 12:13 Ответить
Цим повинні займатися командири. І це така особливість масових армій. Не думаю що росіяни прямо горять бажанням йти вбивати українців.
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05.11.2023 11:16 Ответить
У нас можна мотивувати теж грошима і національню ідеєю по знищенню РФ чому ми не культивували свого діди воювали або давайте зробимо Українську колоніальну імперію, бо ми народ такий убогий який не хоче створювати власної імперії колонізуючи інші землі і народи
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05.12.2023 19:51 Ответить
Щось в інших країнах де також немає освіти - "самородки" нічого не створили.
так ви тепер в США створите армію роботів?
начебто всі умови є: самородок, виробництво, на стартап з радістю дадуть кошти, а в разу успіх - політики допоможуть

"тому штурм і не відбувся" - скоріш за все причина у відсутності достатньої кількості та адекватної зброї, та поставка "капельно" та пізно.

для порівняння
союзники для "буря в пустелі" проти регіональної армії за книгами НАТО, за 2 місяці зібрали 2000 літаків, 4000 танків, 3700 гармат, 170 кораблів - з місяць бомбили тільки ракетами та літаками, потім наземний наступ, через 4 дня - перемога

а яка допомога, всіх країн НАТО, проти другої армії, з якою вони готовулись за потреби воювати все життя
за 18 місяців "капельно" передано, радянського та нової зброї
гармат+рсзо = 1205 (в 3 рази менше ніж проти ірака)
літаків = 49 (в 40 раз менше)
танків = 592 (в 3.5 рази менше)
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03.11.2023 11:04 Ответить
Каку таку тАфту?
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02.11.2023 23:44 Ответить
Заради справедливості звертаю увагу на те що цитування не точне і дещо змінює смисли. В оригіналі до тексту "Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математику, яку ми робили (плануючи контрнаступ. - Ред.), то чотирьох місяців мало б вистачити на те, щоб ми дійшли до Криму, повоювали в Криму, повернулися з Криму і знову пішли туди і повернулися" є приписка що Залужний казав це уїдливо а тут її немає а тут скаладається враження що він це все на повному серʼйозі.
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02.11.2023 23:01 Ответить
Записки пацієнта дурдома. Уся шмарката шобла однакова.
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02.11.2023 23:12 Ответить
Дайте йому космічних бластерів.
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02.11.2023 23:16 Ответить
Кому йому?
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02.11.2023 23:23 Ответить
Поки Маркарова є послиця в Америці ніякого лендлізу не буде, вона зайнята своїм рестораном Ruta і квартирою в Вашингтоні, своїми бізнесами і маєтками в Україні і за кордоном(їх кількість можна побачити в її відкритій декларації). Для неї війни в Україні немає. Тому її і не видно і не чути. Пане Президент, якщо не хочете програти війну змініть посла в USA на патріота України а не своїх прибутків.
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02.11.2023 23:36 Ответить
Які я зробив свої суб'єктивні висновки : 1 неготовність до масштабного вторгнення (більшисть не вірило у таке попри попередження) але військові мають бути готові до будь чого. 2 а друге це наслідок від першого, почали готуватися по факту вторгнення резерви бригади зброя..і втрата стратегічного часу,ворог за цей час не сидів склавши руки,а будував укріплення як у тій книжі по досвіду 1світової,чисельні мінні поля, укріпрайони ітд.
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03.11.2023 00:16 Ответить
Ок, а кукарекать с каждого утюга . где и как будет этот потужный контрнаступ , тоже по учебникам НАТО учат??
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03.11.2023 00:25 Ответить
Щоб воювати як НАТО-треба бути в НАТО, або мати МО НАТО, або зовсім його не мати. Або мати державний устрій НАТО, або зовсім не мати Слуг Народа
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03.11.2023 03:08 Ответить
Це про сомалійських піратів в підручнику
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03.11.2023 06:10 Ответить
На самом деле, периоды когда война превращалась и позиционной в манёвренную и обратно бывали не раз. Первая мировая война положила конец прорывам кавалерии при помощи пулемётов. Потом появились танки. И сейчас такая ситуация и понятно, что появится дальше. Это беспилотники. Воздушные, надводные и подводные уже есть. Нужны наземные, бронированные. Они позволят одновременно наступать и отражать атаку.
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03.11.2023 07:00 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vapro-50365390.html Без України: Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю на $14,3 млрд (https://www.ukr.net/source/nv-2347.html NV )
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03.11.2023 07:20 Ответить
так є 5 млрд (майже 20% від того що надали за 18 місяців), котрі адміністрація не бажала використати до 01.10.2023
можна надати зброю на всю суму до нового року - може навіть буде результат

також можете підтримати республіканців, котрі намагаються подовжити лендліз на 1 рік, котрий урізали демократи до 01.10.2023, та надати зброю згідно лендліза
+ не треба буде просити кошти у Конгреса
+ не будете дразнити республіканців, коли пропонуєте голосувати пакетом
+ не буде питань про збільшення державного борга, тому що надається наява зброя,
котра по документах залишається на балансі США
+ Україна звільнена від сплати за ремонт та відновлення втраченої техніки, а згідно довідки та пояснень конгресменів - консультації по лендлізу, щодо фінансової частини відкладені на 2072 рік
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

це якщо мета - допомогти Україні, та зменшити "хаос" у світі
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03.11.2023 11:20 Ответить
ну да, кацапи - це той вірус, який див ще до створення вірусології і отрави до вірусів, його ******* не бере.
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03.11.2023 07:59 Ответить
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