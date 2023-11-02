Контрнаступление планировали по учебникам НАТО, 4 месяцев должно было хватить, чтобы зайти в Крым и воевать там, - Залужный

Силы обороны Украины во время контрнаступления должны продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонные линии.

Об этом говорится в статье Залужного для The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математику, которую мы делали (планируя контрнаступление. - Ред.), то четыре месяца должно было хватить на то, чтобы мы дошли до Крыма, повоевали в Крыму, вернулись из Крыма, снова пошли туда и вернулись", - отметил Залужный.

В то же время, отмечается в материале, войска и техника застряли на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а технику, поставленную с Запада, расстреливала российская артиллерия и беспилотники. Такая же история развернулась и на главном направлении наступления, на юге, где вновь созданные и неопытные бригады, несмотря на то, что были оснащены современным западным снаряжением, сразу же столкнулись с проблемами.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, поэтому в некоторых бригадах я переместил солдат", - пояснил Залужный.

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Когда эти изменения не принесли результата, командующий приказал своим подчиненным откопать книгу, которую он видел когда-то, будучи студентом военной академии в Украине. Она называлась "Прорыв укрепленных линий обороны". Она была опубликована в 1941 году советским генерал-майором П. С. Смирновым, анализировавшим битвы Первой мировой войны.

"И еще до того, как я прочитал ее до середины, я понял, что это именно то место, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор как нас, так и наших врагов", – добавил главнокомандующий.

Этот тезис, по словам Залужного, подтвердился, когда он побывал на линии фронта в Авдеевке, а также на востоке, где россия недавно продвинулась на несколько сотен метров за несколько недель, перебросив туда две свои армии: "На экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 российских машин, сгоревших в огне в течение четырех часов после того, как они попали в зону досягаемости нашей артиллерии".

Бежавших преследовали FPV-дроны, дистанционно управляемые и со взрывными зарядами, которых операторы просто направляли на врага. Такая же картина разворачивается, когда украинские войска пытаются продвинуться вперед. Генерал Залужный описывает поле боя, на котором современные сенсоры могут обнаружить любую концентрацию сил, а современное высокоточное оружие может его уничтожить.

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"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы, и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал он.

На этот раз, однако, решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание уже существующих технических решений, говорит он. В статье Залужный призывает к инновациям в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и средств разминирования, в том числе новых робототехнических решений.

"Мы должны использовать силу, заложенную в новых технологиях", – подытожил генерал.

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