Контрнаступление планировали по учебникам НАТО, 4 месяцев должно было хватить, чтобы зайти в Крым и воевать там, - Залужный
Силы обороны Украины во время контрнаступления должны продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонные линии.
Об этом говорится в статье Залужного для The Economist, передает Цензор.НЕТ.
"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математику, которую мы делали (планируя контрнаступление. - Ред.), то четыре месяца должно было хватить на то, чтобы мы дошли до Крыма, повоевали в Крыму, вернулись из Крыма, снова пошли туда и вернулись", - отметил Залужный.
В то же время, отмечается в материале, войска и техника застряли на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а технику, поставленную с Запада, расстреливала российская артиллерия и беспилотники. Такая же история развернулась и на главном направлении наступления, на юге, где вновь созданные и неопытные бригады, несмотря на то, что были оснащены современным западным снаряжением, сразу же столкнулись с проблемами.
"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, поэтому в некоторых бригадах я переместил солдат", - пояснил Залужный.
Когда эти изменения не принесли результата, командующий приказал своим подчиненным откопать книгу, которую он видел когда-то, будучи студентом военной академии в Украине. Она называлась "Прорыв укрепленных линий обороны". Она была опубликована в 1941 году советским генерал-майором П. С. Смирновым, анализировавшим битвы Первой мировой войны.
"И еще до того, как я прочитал ее до середины, я понял, что это именно то место, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор как нас, так и наших врагов", – добавил главнокомандующий.
Этот тезис, по словам Залужного, подтвердился, когда он побывал на линии фронта в Авдеевке, а также на востоке, где россия недавно продвинулась на несколько сотен метров за несколько недель, перебросив туда две свои армии: "На экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 российских машин, сгоревших в огне в течение четырех часов после того, как они попали в зону досягаемости нашей артиллерии".
Бежавших преследовали FPV-дроны, дистанционно управляемые и со взрывными зарядами, которых операторы просто направляли на врага. Такая же картина разворачивается, когда украинские войска пытаются продвинуться вперед. Генерал Залужный описывает поле боя, на котором современные сенсоры могут обнаружить любую концентрацию сил, а современное высокоточное оружие может его уничтожить.
"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы, и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал он.
На этот раз, однако, решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание уже существующих технических решений, говорит он. В статье Залужный призывает к инновациям в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и средств разминирования, в том числе новых робототехнических решений.
"Мы должны использовать силу, заложенную в новых технологиях", – подытожил генерал.
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ТЕПЕР з впевнінестю можна стверджувати що сценаристами цієї війни є КИТАЙ а пуйло просто згодився бути головним героєм цього сценарію
Цих КИТАЙських курв в 2014 красиво зловили за руку під час КРАДіжки передових ТЕХГОЛОГІЙ, а далі США і ЄС поступово почали перекривати Китаю доступ до нових технологій.
Китай образився, а після COVID тим паче зрозумів, що відсталий в технологіях, от і запустив сценарій, як технологічно обікрасти передові країни
Війна - це найпростіший шлях здобути передові технології
Китаю потрібні мізки і технології з США і ЄС - от що відбувається!
Очільник оборонного відомства Китаю Лі Шанфу в Росії
100% Обговорювали доступ Китаю до воєнних Артефактів що отримані в результаті війни в Україні
ПЕРЕКРИЙТЕ Китаю доступ доступ до
+Артефактів (просто розносьте в друзки сильно пошкоджену перодову воєнну техніку)
+Прибутку на дронах комплектуючих і т д (повна переореєнтація на постачальників з США і ЄС)
і війна завершиться через пів року
Як несподівано. Росіяни поробили мінні поля. Хто б міг подумати. Як непередбачувано.
> Така ж історія розгорнулася і на головному напрямку наступу, на півдні, де новостворені і недосвідчені бригади, попри те, що були оснащені ******** західним спорядженням, одразу ж зіткнулися з проблемами.
Ніхто не дивиться чому хлопців навчили і чи знають вони щось взагалі.
> Коли ці зміни не принесли результату, командувач наказав своїм підлеглим відкопати книгу, яку він колись бачив, бувши студентом військової академії в Україні. Вона називалася "Прорив укріплених ліній оборони". Вона була опублікована в 1941 році радянським генерал-майором П. С. Смірновим, який аналізував битви Першої світової війни.
А це взагалі щось з чимось. Тобто вони там нічого не знають і нічому не вчилися?
Складається враження це якась ідіотія або клоунада. Не думали що будуть мінні поля, не думали що будуть укріпення, не думали про артилерію, не думало про БПЛА і про все інше.
В 14м НАРОД : добробаты, армия укомплектованная добровольцами (добровольно мобилизированными) и волонтеры - осуществлял сопротивление кацапам и освобождал ВОПРЕКИ власти Украину. А потом порох начал сц@ть и ср@ть в штаны - заключив кучу "минских", отдав на на растерзание "армию"... ( Иловайск, ДАП-досмотр кацапезолами через их блок посты, Дебальцево.... ЕГО ВЕЧНОЕ "не стрелять - наблюдайте"... Приказ на нуле задать док.боекомпоек... Попытка демилитаризации Широкинского участка - путем вывода наших войск... И т.д.
Так что что ТОГДА, что СЕЙЧАС Украиной правят сцыкуны, барыни и предатели!
It has also undercut General Zaluzhny's assumption that he could stop Russia by bleeding its troops. "That was my mistake. Russia has lost at least 150,000 dead. In any other country such casualties would have stopped the war." But not in Russia, where life is cheap and where Mr Putin's reference points are the first and second world wars, in which Russia lost tens of millions.
Правда-матка от главнокомандующего.
Залужний публічно озвучив те, про що вже багато часу говорили в Україні та світі - літній наступ у вигляді великої операції прориву та звільнення територій завершився. І перейшов у форму позиційної окопної боротьби, де ЗСУ звільняють територію у важких боях за кожну посадку і кожен метр.
Залужний відверто каже про причини, чому так сталось і ЗСУ не вдалось реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму та Азовського моря. Він дає свій непростий рецепт, що треба зробити, що вийти із фактичного "глухого кута" на фронті.
Доля війни, як виходить зі слів Залужного, залежить від позиції та поставок Заходу, але багато чого, як можна прочитати між рядків, залежить і від політичного керівництва України.
А тут шапіто відкрило свої карти. Втягнути ЗСУ одночасно з наступом на Мелітополь в мясорубку в Горлівці. Потім звинуватити Генштаб, зняти Генерала і поставити іншого, який має звязки в Москві і погодитись на мирняк на умовах х..... І все з рефреном -союзники нас бросілі,Запад нас прєдал. Усьо по хотєлкам Кремля.
- …контрнаступ был предан земле, - закончил генерал
Страна-агрессор может оказаться в ситуации, аналогичной Первой мировой.
Из-за поражения путинской армии на украинском фронте россияне готовятся к новой волне мобилизации.
Столетие назад Россия уже проходила нечто подобное - при мобилизации на войну 1914 года: нежелание солдат идти на фронт из-за непонимания целей войны, негодное питание и экипировка, некомпетентность командования.
Тогда всё это закончилось массовым дезертирством и революцией.
…..
https://crime-ua.com/node/30999
Хотелось бы верить, но, пока у них заиграет "Лебединое озеро", как бы у нас чего не вышло.
И, конечно, было бы лучше, если нам его дали в самом начале...
И еще бы не с построения дорог надо было начинать, а с подготовке к войне
Но хотелось же прославить себя любимого...Вот тогда все и пошло не по тому пути
Вот и пришли...Спасибо Слугам. Уж услужили народу
Для початку... Потрібне бачення що невмотивовані чоловіки яких половили посеред вулиці бусом то неминучий програш і шлях до погибелі нації.... Це ФІАСКО, тому штурм і не відбувся. Чия була ідея ловити люей? Цензор мене кілька раз за це забанив, ну, живіть тепер з цим, я у США виїхав!
так ви тепер в США створите армію роботів?
начебто всі умови є: самородок, виробництво, на стартап з радістю дадуть кошти, а в разу успіх - політики допоможуть
"тому штурм і не відбувся" - скоріш за все причина у відсутності достатньої кількості та адекватної зброї, та поставка "капельно" та пізно.
для порівняння
союзники для "буря в пустелі" проти регіональної армії за книгами НАТО, за 2 місяці зібрали 2000 літаків, 4000 танків, 3700 гармат, 170 кораблів - з місяць бомбили тільки ракетами та літаками, потім наземний наступ, через 4 дня - перемога
а яка допомога, всіх країн НАТО, проти другої армії, з якою вони готовулись за потреби воювати все життя
за 18 місяців "капельно" передано, радянського та нової зброї
гармат+рсзо = 1205 (в 3 рази менше ніж проти ірака)
літаків = 49 (в 40 раз менше)
танків = 592 (в 3.5 рази менше)
можна надати зброю на всю суму до нового року - може навіть буде результат
також можете підтримати республіканців, котрі намагаються подовжити лендліз на 1 рік, котрий урізали демократи до 01.10.2023, та надати зброю згідно лендліза
+ не треба буде просити кошти у Конгреса
+ не будете дразнити республіканців, коли пропонуєте голосувати пакетом
+ не буде питань про збільшення державного борга, тому що надається наява зброя,
котра по документах залишається на балансі США
+ Україна звільнена від сплати за ремонт та відновлення втраченої техніки, а згідно довідки та пояснень конгресменів - консультації по лендлізу, щодо фінансової частини відкладені на 2072 рік
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
це якщо мета - допомогти Україні, та зменшити "хаос" у світі