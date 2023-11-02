Поблизости от Авдеевского террикона продолжаются бои, враг пытается помешать ВСУ перехватить инициативу, - Силы обороны

На Таврическом направлении за сутки оккупанты потеряли 360 человек, уничтожено 40 единиц военной техники врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Количество штурмов в Авдеевке несколько уменьшилось. В общей сложности, на Таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 обстрелов. Сбит еще один штурмовик Су-25 на Донетчине. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но пока не так активно: он должен восполнить потери, перегруппироваться, чтобы действовать дальше. Безуспешными были его наступательные действия в районах Северного и Первомайского, отражены 7 атак врага", - сообщил Штупун.

На Таврическом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1068 огневых задач. Общие потери врага составляют 360 человек.

Уничтожено 40 единиц военной техники. В частности, 6 танков, 11 ББМ, 7 артсистем, в частности - 1 самоходная пушка 2С7 "Пион" и 1 пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 6 БПЛА, 8 автомобилей, 1 единица спецтехники и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1".

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Вблизи Авдеевского террикона продолжаются бои, враг пытается помешать Силам обороны перехватить инициативу. Также спикер не исключил, что в ближайшее время следует ожидать новой волны наступления врага.

"Враг собирается с силами, возможно, в ближайшее время еще попытается в одну волну пойти вперед", - отметил Штупун.