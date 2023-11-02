Воины остановили наступление россиян на Угледарском направлении, нанеся врагу тяжелые потери, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, где обсудили ситуацию на фронте, обеспечение ВСУ снарядами и техникой, а также отчеты разведок.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых. Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге", – говорится в сообщении.

Также президент заслушал сообщение Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в расположении врага.

"Также подытожили результаты работы "зернового коридора" за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", - подытожил Зеленский.

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