Воины остановили наступление россиян на Угледарском направлении, нанеся врагу тяжелые потери, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, где обсудили ситуацию на фронте, обеспечение ВСУ снарядами и техникой, а также отчеты разведок.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых. Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге", – говорится в сообщении.
Также президент заслушал сообщение Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в расположении врага.
"Также подытожили результаты работы "зернового коридора" за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А міг же Петро його мобілізувать в 2014 і тю-тю.
Як же нам повезло...
1. Випустив цикл книжок "малая зєля ".
2. Пофоткався із керівниками найвагоміших у світі держав , а потім зумів з половиною із них посратися .
3. Звів особняк під Лондоном .
4. Покатав за державний кошт по світові свою Лєнку .
5. Понапризначав послами сосон корабельних , злодіїв і дурнів відвертих .
6. Розвів корупцію яка нікому не снилася .
7. Обладнав за половину мільярда гривень літак , що його дупу катає , шкіряним салоном та ігровою системою.
8. Заробив перший мільярд доларів у офшорі ((
Мало ? ((
==
На чому? ВПК та його галузі з потужностями розкрадено папередниками.
Але байки і небилиці все важче наразі вже сунуть... Вже ледь, ледь.....
то подивись тікток...
там всі проять все....
чи не пора віддати всі позашляховики, всіх чиновників на фронт??
чи не важко на позашляховиках пересуватися по асфальту в той час коли воїнам нема на чому воювати та вивозити 200х та 300х????
опустись на землю!!!
вийди з під купола твого оточення!
вони тобі брешуть, а ти хаваєш...
казав що не лох??
то чому так???
продовжуй "зупиняти", лАшАрА!!!!