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Новости Война
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Воины остановили наступление россиян на Угледарском направлении, нанеся врагу тяжелые потери, - Зеленский

зеленский

Президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, где обсудили ситуацию на фронте, обеспечение ВСУ снарядами и техникой, а также отчеты разведок.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых. Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге", – говорится в сообщении.

Также президент заслушал сообщение Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в расположении врага.

"Также подытожили результаты работы "зернового коридора" за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", - подытожил Зеленский.

Читайте также: Автор критической статьи о Зеленском в Time Саймон Шустер был награжден орденом "За заслуги" в 2022 году

Автор: 

Зеленский Владимир (20867)


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Топ комментарии
+24
Редактори Цензор.нет. моя вам порада - не публікуйте висери найвеличнішого йолопа,в людей вже рвотний рефлекс на нього.
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02.11.2023 12:45 Ответить
+18
Побєдун проснувся вже…
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02.11.2023 12:41 Ответить
+18
Керує хлопець обороною. Там звіти, там цінні вказівки, - просто чудо як Україні фартануло з таким орлом.
А міг же Петро його мобілізувать в 2014 і тю-тю.
Як же нам повезло...
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02.11.2023 12:45 Ответить
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гніда
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02.11.2023 12:38 Ответить
Хто?
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02.11.2023 12:48 Ответить
він не один...
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02.11.2023 12:53 Ответить
Побєдун проснувся вже…
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02.11.2023 12:41 Ответить
До вечірнього бла-бла не дотягнув. Ломка почалася
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02.11.2023 12:43 Ответить
побєдун проснувся щоб збудити ждунів..
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02.11.2023 12:52 Ответить
Артист розмовного жанру
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02.11.2023 12:41 Ответить
Керує хлопець обороною. Там звіти, там цінні вказівки, - просто чудо як Україні фартануло з таким орлом.
А міг же Петро його мобілізувать в 2014 і тю-тю.
Як же нам повезло...
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02.11.2023 12:45 Ответить
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02.11.2023 12:50 Ответить
В 2014, коли ЗСУ орків тримали за горло, і до кінця літа скоротили окуповані територію на 2/3, Петро прийшовши на посаду, оголосив 10-денне перемиря. Янелох ж каже: жодного перемиря.
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02.11.2023 17:38 Ответить
Коли Порошенко прийшов до влади? Хто оголосив перемир*я? Ти нічого не переплутав?
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02.11.2023 20:26 Ответить
20 черв. 2014 р.
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03.11.2023 00:27 Ответить
"Янелох ж каже: жодного перемиря." Це він після того як кістьми ліг , а Маріуполь з півднем не здав , чи після "сайдьомся гдєта па срєдінє " ?
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02.11.2023 21:26 Ответить
Це коли Янелох з усією своєю фбс-шною кротівнею "вмерли там всі, але території не здали"???
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02.11.2023 21:31 Ответить
Міг , але пожалів щоб снайпери не зняли ((
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02.11.2023 21:27 Ответить
Редактори Цензор.нет. моя вам порада - не публікуйте висери найвеличнішого йолопа,в людей вже рвотний рефлекс на нього.
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02.11.2023 12:45 Ответить
Якщо редактори перестануть це публікувати - будеш замість Цензора читати "єдиний марахвон" , тебе такий перебіг подій задовольняє ?
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02.11.2023 21:29 Ответить
А чого він має марахвон читати, кому це потрібно? Від марахвону і так нікуди сховатись - всі ЗМІ, ТБ, радіо, різні шачличні блогери і так марахвонять 24/7... Так ще й Цензор публікує.. Тьху, блд... Ще й фотку Гундосого ...
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02.11.2023 21:38 Ответить
Тому що не буде інакше Цензора , як немає "Прямого " на телебаченні ((
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02.11.2023 21:44 Ответить
Зрозуміла. Ви праві.
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02.11.2023 21:48 Ответить
пізніше абдристович вилізе й скаже, що це він такі втрати рашистам завдав, особисто підбивши з вкраденого в день початку війни рпг аж 2 танчики одним пострілом, як тоді і мріяв.
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02.11.2023 12:54 Ответить
а в основном, прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо харашо...
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02.11.2023 12:55 Ответить
Цей все бульбашки в теплій ванночці пускає... Приземлись, вже, актор невдаха!
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02.11.2023 12:56 Ответить
Це ж було вже!
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02.11.2023 12:57 Ответить
ну воїни то герої безперечно, а що за майже два роки повномасштабного вторгнення зробив шашличник? може почав хоча б власне виробництво снарядів, мінометів, дронів чи хоча б одяг для військових? може дав наказ ручному ДБР почати розслідування з приводу корупції в мін оборони? хоча б один топ корупціонер був РЕАЛЬНО посаджений? (а не той цирк із КолоМойшей) як там успіхи у справах зрадників із СБУ яких призначив дружбан Баканов, розслідування щодо його діяльності теж не буде? а, точно, він же у нас великий будівельник, чи були проведені роботи з фортифікації лінії оборони? і тут повз ... як же так, чому погані американці не дають нам зброю.
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02.11.2023 13:13 Ответить
"а що за майже два роки повномасштабного вторгнення зробив шашличник? "
1. Випустив цикл книжок "малая зєля ".
2. Пофоткався із керівниками найвагоміших у світі держав , а потім зумів з половиною із них посратися .
3. Звів особняк під Лондоном .
4. Покатав за державний кошт по світові свою Лєнку .
5. Понапризначав послами сосон корабельних , злодіїв і дурнів відвертих .
6. Розвів корупцію яка нікому не снилася .
7. Обладнав за половину мільярда гривень літак , що його дупу катає , шкіряним салоном та ігровою системою.
8. Заробив перший мільярд доларів у офшорі ((

Мало ? ((
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02.11.2023 21:41 Ответить
може почав хоча б власне виробництво снарядів, мінометів, дронів
==
На чому? ВПК та його галузі з потужностями розкрадено папередниками.
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02.11.2023 13:34 Ответить
Ну харківський танковий, приміром, до кінця 2019 працював у 2 зміни і займався модернізацією Т-64, але потім простоювати почав...
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02.11.2023 14:44 Ответить
воно й видно, що "працював" - ходимо з протянутою клешнею, дайте танчики.
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02.11.2023 14:48 Ответить
Ну регулярно ж були фото/відео передачі цих Т-64 Булатів і Буцефалів у ЗСУ. По 5-10 штук, але ж після 2020 перестали і це передавати. Ну ладно зараз під обстрілом завод постійно, а в 2020-2021 що відбувалося?
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02.11.2023 14:50 Ответить
а ви бачите що зараз робиться? Одні й ті самі новини з розбіжністю в тижні. Тому я фото-відео не вірю, я вірю в протягнуту руку.
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02.11.2023 14:54 Ответить
Месье, же не манж па сис жур!
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02.11.2023 16:49 Ответить
Нікчемний у нас президент...
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02.11.2023 13:52 Ответить
воно живе в світи звуків... Але вершки збирає з усього світу ( Але то поки ще. Кожен раз все меньше та меньше ))). У нас ( на жаль ) - унікальна країна безконечної кількості шансів для зашкварених. Таке враження, діє зворотній до західних демократій принцип: чим жирніше ти наслідив, тим вищим є твій табель про ранги. Чим гучніші скандали - тим міцніші позиції в першій обоймі. Чим зухваліші діяння - тим ближче до вершин.
Але байки і небилиці все важче наразі вже сунуть... Вже ледь, ледь.....
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02.11.2023 14:04 Ответить
яке ж воно дурне ми на грані повного фіаско, а воно про зернові коридори хвилюється
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02.11.2023 14:30 Ответить
так там же грошики - рученята можна нагріти...
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02.11.2023 21:42 Ответить
Замість управлінця, який контролює кадрову політику на чонгарі, відеострімер і прес-секретар. Тим не менш обранець 73%
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02.11.2023 14:37 Ответить
Я б на місці Віслюка - застрелився лише від провини за "шашлики". Але Лідор досі щось там хрипить, намагнічуючи хлопців з лісу покінчити з мерзенним Віслюком назавжди, і із його 80 радниками.
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02.11.2023 17:10 Ответить
Отєц родной!
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02.11.2023 17:21 Ответить
...Царь! Бог!
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02.11.2023 21:43 Ответить
Зелена пліснява краде так ніби завтра вже не наступить (no tomorrow) це пише американська преса чи це вороже іпсо? Ресурси неспівставні від нас в цій війні залежить лише поборемо ми корупцію та чи мобілізуємо економіку повністю на воєнні потреби. Те що від неї залежало зелена влада повністю просрала. Навіть гірше. Пока армія кров'ю і тілами тримала фронт ця мєрзота крала, брехала і заколисувала суспільство маратоном. Корупціонер краде собі мільон а збитків завдає на сто мільонів.
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02.11.2023 17:27 Ответить
а інформатор не казав що по всій лінії фронту, особливо авдіївка, не вистачає всього..
то подивись тікток...
там всі проять все....
чи не пора віддати всі позашляховики, всіх чиновників на фронт??
чи не важко на позашляховиках пересуватися по асфальту в той час коли воїнам нема на чому воювати та вивозити 200х та 300х????
опустись на землю!!!
вийди з під купола твого оточення!
вони тобі брешуть, а ти хаваєш...
казав що не лох??
то чому так???
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02.11.2023 18:32 Ответить
Слів нема ,мати закінчилися су......
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02.11.2023 18:45 Ответить
Не знаю хто там кого зупинив, але зеленский так хоче перемоги, як ніхто в Україні- ну кожного дня - потужне, яскраве, далекобійне ... відео, як воно рембує на фронті, разом з будьоним беруть по 19 полонених кожного дня.
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02.11.2023 19:40 Ответить
Довбодятел
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02.11.2023 22:27 Ответить
поки нелох боневтік щось десь там "зупиняє", то в інтернеті і в ютубі вже шириться карта кацапії з окупованими українськими землями, як частина кацапії!!!!

продовжуй "зупиняти", лАшАрА!!!!
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03.11.2023 01:06 Ответить
 
 