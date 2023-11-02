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На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков, - Госпогранслужба

пункт,кордон,польща,пропуску

Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября. Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Руська-Гребене"", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Госпогранслужба (6580) граница (5304) Польша (8511)


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специально с поляками отношение полностью обрывают ? Поляки знают и понимаю прекрасно,что если ***** захватит Украину то погонит украинцев захватывать Польшу. Дело такого рода ,что и власть сама создаёт заранее вражду с теми,кто в тяжёлую минуту больше всех помог украинцам. Поляки от меня вам спасибо ,что помогли многим украинцам ,хоть моих там и не было и нет. Вы поступили и поступаете по человечески защищая свои нац интересы,а не шкурняки отдельных взятых морд, которые воруют,как в последний день у власти. Спасибо вам за оружие и за то что приютили украинцев.
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02.11.2023 14:26 Ответить
Хто обриває, польські перевізники?
Дякую за що?
За те , що Україну блокують?
Нема слів. Ти просто "ГЄНІЙ"
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02.11.2023 15:11 Ответить
Дякую за то,что приютили украинцев и за поставку вооружения, о котором вы быстро забыли. Блокируют они,чтоб не ущерб полякам был, в угоду групп украинских компаниям отдельно взятых мадяров.
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02.11.2023 15:15 Ответить
Ти сам зрозумів , що написав.
Як попаде зброя , чі інша допомога до України , коли шляхи заблоковані?

Приютили? Добре. Дякую. А ті , що залишились , хто не втік , їм що здихати?

І ти не відповів , хто обриває?
Хто по твоєму "спеціально обриває"?
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02.11.2023 15:22 Ответить
Зовсім глузд втратили перекрити головні шляхи поставок коли попруть кацапи на Польску тоді у пана все буде на часі і перекривати і завертати- все зповна попробуєте і на скільки пана хватить ,щось швидко вже забули коротка пам"ять хто такі кацапи?
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02.11.2023 15:08 Ответить
кацапы не попрут на Польшу . Переть будут украинцы под дулом автомата.
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02.11.2023 15:17 Ответить
А чьому ти так вирішив?
Захатєлась?
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02.11.2023 15:23 Ответить
Спочатку сільгосппродукція. Тепер послуги вантажних перевезень.
"Огласітє вєсь спісок пожалста"
Хто або що наступне?
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02.11.2023 15:16 Ответить
 
 