На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков, - Госпогранслужба

Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября. Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Руська-Гребене"", - говорится в сообщении.

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