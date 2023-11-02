На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков, - Госпогранслужба
Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По имеющейся информации, планируется длительная акция, которая может начаться с 3 ноября. Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Руська-Гребене"", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую за що?
За те , що Україну блокують?
Нема слів. Ти просто "ГЄНІЙ"
Як попаде зброя , чі інша допомога до України , коли шляхи заблоковані?
Приютили? Добре. Дякую. А ті , що залишились , хто не втік , їм що здихати?
І ти не відповів , хто обриває?
Хто по твоєму "спеціально обриває"?
Захатєлась?
"Огласітє вєсь спісок пожалста"
Хто або що наступне?