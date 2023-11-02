Европейский совет в декабре даст "позитивный сигнал" о вступлении Украины в ЕС, - Бербок
На саммите в декабре Украина получит положительный сигнал от европейских стран на пути к членству в ЕС.
Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции по расширению ЕС в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Ожидается, что на саммите ЕС в декабре лидеры будут рассматривать вопрос о возможном начале переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Это произойдет на основе оценки Еврокомиссии о выполнении Украиной кандидатских критериев, которая будет обнародована 8 ноября.
"Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре предоставит этот сигнал", - заявила Бербок.
По ее словам, страны-кандидаты прилагают значительные усилия на пути в ЕС. Она понимает, насколько сложен этот процесс для Украины, которая воюет с российской агрессией.
"Поэтому так важно сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально", - отметила она, говоря о необходимости поддержать Украину.
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