Европейский совет в декабре даст "позитивный сигнал" о вступлении Украины в ЕС, - Бербок

На саммите в декабре Украина получит положительный сигнал от европейских стран на пути к членству в ЕС.

Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции по расширению ЕС в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ожидается, что на саммите ЕС в декабре лидеры будут рассматривать вопрос о возможном начале переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Это произойдет на основе оценки Еврокомиссии о выполнении Украиной кандидатских критериев, которая будет обнародована 8 ноября.

"Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре предоставит этот сигнал", - заявила Бербок.

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По ее словам, страны-кандидаты прилагают значительные усилия на пути в ЕС. Она понимает, насколько сложен этот процесс для Украины, которая воюет с российской агрессией.

"Поэтому так важно сказать... что мы будем сопровождать вас на этом пути финансово, структурно, материально", - отметила она, говоря о необходимости поддержать Украину.