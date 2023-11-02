Кандидаты на членство в ЕС не должны годами сидеть в "комнате ожидания", – глава МИД ФРГ Бербок

Целые поколения кандидатов на членство в ЕС не должны проводить свою жизнь в "комнате ожидания".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Мы должны задать себе вопрос, как мы можем так организовать процесс вступления, чтобы целые поколения не проводили свою жизнь в комнате ожидания ЕС", - пояснила министр.

Она предложила открыть больше программ ЕС для стран-кандидатов, например, касающихся финансирования исследований, роуминга или упрощенных визовых процедур.

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Бербок также подчеркнула, что может представить, как страны-кандидаты будут постепенно интегрироваться в структуры ЕС и смогут участвовать в Советах министров ЕС как наблюдатели – в тех областях, в которых они успешно завершили разделы переговоров с Еврокомиссией.

В то же время она добавила, что не хочет допускать каких-либо компромиссов относительно демократии и верховенства права не только по странам-членам, но и странам кандидатов.

"К настоящему времени в ЕС мы пришли к консенсусу, что мы должны расширить наш ЕС. Это геополитическое последствие российской захватнической войны против Украины. Но сильнее расширенный ЕС будет только тогда, когда мы сделаем то, на что долго не решались. Пересмотр того, как функционирует наш Союз", - объяснила Бербок, призывая к внутренней реформе ЕС.

Она также сказала, что ЕС не может позволить россии долго дестабилизировать страны по-соседству, потому что "это сделает всех нас уязвимыми. Мы больше не можем позволить себе серые зоны в Европе".

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