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Кандидаты на членство в ЕС не должны годами сидеть в "комнате ожидания", – глава МИД ФРГ Бербок

бербок

Целые поколения кандидатов на членство в ЕС не должны проводить свою жизнь в "комнате ожидания".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Мы должны задать себе вопрос, как мы можем так организовать процесс вступления, чтобы целые поколения не проводили свою жизнь в комнате ожидания ЕС", - пояснила министр.

Она предложила открыть больше программ ЕС для стран-кандидатов, например, касающихся финансирования исследований, роуминга или упрощенных визовых процедур.

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Бербок также подчеркнула, что может представить, как страны-кандидаты будут постепенно интегрироваться в структуры ЕС и смогут участвовать в Советах министров ЕС как наблюдатели – в тех областях, в которых они успешно завершили разделы переговоров с Еврокомиссией.

В то же время она добавила, что не хочет допускать каких-либо компромиссов относительно демократии и верховенства права не только по странам-членам, но и странам кандидатов.

"К настоящему времени в ЕС мы пришли к консенсусу, что мы должны расширить наш ЕС. Это геополитическое последствие российской захватнической войны против Украины. Но сильнее расширенный ЕС будет только тогда, когда мы сделаем то, на что долго не решались. Пересмотр того, как функционирует наш Союз", - объяснила Бербок, призывая к внутренней реформе ЕС.

Она также сказала, что ЕС не может позволить россии долго дестабилизировать страны по-соседству, потому что "это сделает всех нас уязвимыми. Мы больше не можем позволить себе серые зоны в Европе".

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Автор: 

членство в ЕС (1058) Анналена Бербок (349)


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Правильно, от десятиліттями норм
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02.11.2023 13:29 Ответить
оооо....
про тюрцію згадали.
ердоган справжній султан!
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02.11.2023 13:34 Ответить
Я сразу вспомнил Турцию
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02.11.2023 19:23 Ответить
І робіть щось з нашестям арабів і мусульман . Які вже відкрито погрожують , як от у Німеччині на мітингу - коли нас тут стане багато - ми заберемо країну собі .
Бо такий Євросоюз , який є зараз , вже починає відлякувати .
Або ось - Франція . І не просто Франція а - Париж .. https://twitter.com/visegrad24/status/1719662606024114564
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02.11.2023 13:37 Ответить
Не будет Украина в ЕС и НАТО , пока у власти Зеленский , Ермак , Татаров и другие .
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02.11.2023 13:54 Ответить
Чергова європейська "куйня" для України і її народу
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02.11.2023 14:19 Ответить
 
 