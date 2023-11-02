Погибших в Мариуполе может быть в десять раз больше, чем известно сейчас, - представитель Офиса генпрокурора Белоусов
Количество жертв российской агрессии в Мариуполе может в десять раз превышать официальные данные, известные сейчас.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, после освобождения города количество жертв будет в десятки раз больше тех цифр, которые сейчас озвучивают официально.
"Когда мы зайдем в Мариуполь, мы увидим, что, несмотря на попытки россиян скрыть все это, преступлений в разы больше. Официальная цифра погибших - это 11 тыс. 362 человека, из них 508 детей. Но я думаю, что это минимум в 10 раз больше, к сожалению", - сказал Белоусов.
Как рассказал прокурор, сейчас расследуют около 108 тыс. дел о военных преступлениях. При этом самих преступлений гораздо больше.
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Давно говорят про цифру
150000 погибших в Мариуполе
И это минимум.....
Спасибо президенту Зеленскому
Главная обязанность которого по конституции
ББЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
Так влаштований наш світ.
Що там з Чонгаром?
Що каже Охвіс ГП з цього питання?