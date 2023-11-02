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Новости Война
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Погибших в Мариуполе может быть в десять раз больше, чем известно сейчас, - представитель Офиса генпрокурора Белоусов

мариуполь

Количество жертв российской агрессии в Мариуполе может в десять раз превышать официальные данные, известные сейчас.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после освобождения города количество жертв будет в десятки раз больше тех цифр, которые сейчас озвучивают официально.

"Когда мы зайдем в Мариуполь, мы увидим, что, несмотря на попытки россиян скрыть все это, преступлений в разы больше. Официальная цифра погибших - это 11 тыс. 362 человека, из них 508 детей. Но я думаю, что это минимум в 10 раз больше, к сожалению", - сказал Белоусов.

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Как рассказал прокурор, сейчас расследуют около 108 тыс. дел о военных преступлениях. При этом самих преступлений гораздо больше.

Автор: 

Мариуполь (5724) военные преступления (1452) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+12
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02.11.2023 13:41 Ответить
+10
На совести Боневтика сотни тысяч погибших Украинцев. Но откуда у этой твари совесть?
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02.11.2023 13:46 Ответить
+9
Так морги уже подсчитали только опознанных более 130 тыс. человек гражданских. И это без учёта военных и пропавших без вести. Страшную цену платит страна за безумный выбор инфантильного большинства "уставших от войны". И как не страшно - это только вершина айсберга.
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02.11.2023 13:45 Ответить
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Украинцы на кухнях
Давно говорят про цифру
150000 погибших в Мариуполе
И это минимум.....
Спасибо президенту Зеленскому
Главная обязанность которого по конституции
ББЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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02.11.2023 13:37 Ответить
коли кількість загиблих у Маріуполі стане відома, зеленського нагородять орденом за героїчну оборону країни.
Так влаштований наш світ.
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02.11.2023 13:41 Ответить
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02.11.2023 13:41 Ответить
Именно так. Только вот разумных тогда никто не слышал и не хотел слышать.
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02.11.2023 13:47 Ответить
Так морги уже подсчитали только опознанных более 130 тыс. человек гражданских. И это без учёта военных и пропавших без вести. Страшную цену платит страна за безумный выбор инфантильного большинства "уставших от войны". И как не страшно - это только вершина айсберга.
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02.11.2023 13:45 Ответить
На совести Боневтика сотни тысяч погибших Украинцев. Но откуда у этой твари совесть?
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02.11.2023 13:46 Ответить
"как вам спітца па начам?" - питання більше до зедовбнів, бо кокаїновому пох
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02.11.2023 13:52 Ответить
Старший сапер Верещук в курсі, але подорва на цю тему не поширюється.
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02.11.2023 13:54 Ответить
Перевищувати, а не перебільшувати. Перебільшувати - це про вигадки.
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02.11.2023 14:16 Ответить
Хто думав мозком, а не дупою, ще у 2019-му розумів ціну цьому жарту «нємного отодвінулі граніцу», якщо блазня оберуть президентом. Тепер та «малоросська шуточка» заграла новими, кривавими фарбами…
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02.11.2023 15:27 Ответить
А якже так сталося, що через 3 дні після повномасштабного вторгнення Марік опинився в оточенні?
Що там з Чонгаром?
Що каже Охвіс ГП з цього питання?
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02.11.2023 17:02 Ответить
Це був вибір наріду 73% у 2019 році і в Маріуполі також. Крім, як за Боневтіка вони ще непогано голосували за Бойко.
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02.11.2023 18:05 Ответить
 
 