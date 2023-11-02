Ветеран, которому глава Харьковской МСЭК советовала "отрезать ногу", получил вторую группу инвалидности
1 ноября военный и ветеран войны Дмитрий Олейник получил вторую группу инвалидности. Соответствующее решение было принято на заседании центрального МСЭК в Киеве
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Эта история шокировала меня и украинское общество. Ветеран Дмитрий получил тяжелое ранение во время боев за Харьков. Чтобы спасти конечность, медикам пришлось провести 15 операций, но функциональность ноги была потеряна безвозвратно. Военный обратился в Харьковский областной МСЭК, чтобы изменить III группу инвалидности на II. Но глава комиссии, по словам военного, сказала ему: "ногу нужно было не оставлять, а отрезать, была бы II группа", - отметил Радуцкий.
Он также отметил, что Минздрав назначил проверку действий МСЭК Харьковской области.
"Если факты, которые он (Дмитрий Олейник - ред.) указал, будут подтверждены, то считаю, что Минздрав должен принять жесткое кадровое решение. Зная принципиальную позицию министра, уверен в объективном расследовании и наказании виновных. В то же время отмечу, что МСЭК подчиняются местным властям, поэтому рычагов влияния на комиссию у нас немного. Но ошибки региональных комиссий можно исправить на центральном уровне", – написал Радуцкий.
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1. Я тебе не ображала.
2. Я тобі не тикала.
3. Це випадок з моїм сусідом.
Бидло.
Лісом, якщо в тебе так - то не означає, що й в інших так само.
не менш важливе питання
народний депутат України Радуцький, наприклад, отримав ізраїльський паспорт
а что, так можно ?
И давно ?
Також, не виключено, що він ізраільський шпигун
а скільки херсонців, що хотіли захистити Херсон, рашисти перебили, де не було організовано спланованого захисту,
якась путінська лярва, коли армія 11 листопада звільнила Херсон, ображала наших воїнів, що вони викинили рашистів з міста, і її не притягнули ні до якої відповідальності