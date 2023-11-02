РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7654 посетителя онлайн
Новости
9 739 26

Ветеран, которому глава Харьковской МСЭК советовала "отрезать ногу", получил вторую группу инвалидности

олійник

1 ноября военный и ветеран войны Дмитрий Олейник получил вторую группу инвалидности. Соответствующее решение было принято на заседании центрального МСЭК в Киеве

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Эта история шокировала меня и украинское общество. Ветеран Дмитрий получил тяжелое ранение во время боев за Харьков. Чтобы спасти конечность, медикам пришлось провести 15 операций, но функциональность ноги была потеряна безвозвратно. Военный обратился в Харьковский областной МСЭК, чтобы изменить III группу инвалидности на II. Но глава комиссии, по словам военного, сказала ему: "ногу нужно было не оставлять, а отрезать, была бы II группа", - отметил Радуцкий.

Он также отметил, что Минздрав назначил проверку действий МСЭК Харьковской области.

"Если факты, которые он (Дмитрий Олейник - ред.) указал, будут подтверждены, то считаю, что Минздрав должен принять жесткое кадровое решение. Зная принципиальную позицию министра, уверен в объективном расследовании и наказании виновных. В то же время отмечу, что МСЭК подчиняются местным властям, поэтому рычагов влияния на комиссию у нас немного. Но ошибки региональных комиссий можно исправить на центральном уровне", – написал Радуцкий.

Читайте: В Минздраве ожидают, что результаты проверок МСЭК по установлению инвалидности будут известны в ноябре

Автор: 

Минздрав (4903) инвалидность (176) Дмитрий Олейник (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
А що отримала голова МСЕК?
показать весь комментарий
02.11.2023 13:48 Ответить
+15
Если бы дали 2-ю, ему бы пришлось не только ногу отрезать, но и каждый год ходить к этим уродам, чтобы они убедились, что нога не выросла обратно.
показать весь комментарий
02.11.2023 13:48 Ответить
+13
отій дляді потрібно відрізати спочатку поганий язик а потім дурну балду...
показать весь комментарий
02.11.2023 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если бы дали 2-ю, ему бы пришлось не только ногу отрезать, но и каждый год ходить к этим уродам, чтобы они убедились, что нога не выросла обратно.
показать весь комментарий
02.11.2023 13:48 Ответить
Сейчас уже не надо подтверждать, если нет конечности или органа (почки там или ещё чего), ещё при Порошенко поменяли.
показать весь комментарий
02.11.2023 14:04 Ответить
Сусід, без ноги, підтверджує. І у МСЕК, і військоматі. А може відросла кінцівка.
показать весь комментарий
02.11.2023 14:08 Ответить
*******.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:34 Ответить
Якщо ти не володієш будь якою інформацією, то це не означає, що інші брешуть.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:47 Ответить
Я інвалід пожиттєво без однієї нирки, нічого у МСЕК доводити не треба . Ти, курва, піздишь, як дихаєшь, от і вся для тебе інформація.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:49 Ответить
Скоріш за все, інвалід за розумовими здібностями.
1. Я тебе не ображала.
2. Я тобі не тикала.
3. Це випадок з моїм сусідом.
Бидло.

Лісом, якщо в тебе так - то не означає, що й в інших так само.
показать весь комментарий
03.11.2023 17:01 Ответить
С ******, **********. У всех «так само», потому, что такой закон.
показать весь комментарий
03.11.2023 19:58 Ответить
На, изучай https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2015-%D0%BF#n8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2015-п#n8

показать весь комментарий
03.11.2023 20:07 Ответить
При такій корупції в Україні в цьому є сенс, підтвержувати потрібно бо раптом інваліність куплена.
показать весь комментарий
02.11.2023 14:25 Ответить
А що отримала голова МСЕК?
показать весь комментарий
02.11.2023 13:48 Ответить
+ 100 !

не менш важливе питання

народний депутат України Радуцький, наприклад, отримав ізраїльський паспорт

а что, так можно ?
показать весь комментарий
02.11.2023 13:53 Ответить
можно. если докажешь что еврей
показать весь комментарий
02.11.2023 13:55 Ответить
а что у нас уже Кнєсєт?
И давно ?
показать весь комментарий
02.11.2023 19:37 Ответить
Незрозуміло, що іноземні громадяни роблять в українському парламенті?
Також, не виключено, що він ізраільський шпигун
показать весь комментарий
02.11.2023 14:28 Ответить
премию таким сепарам дают всегда
показать весь комментарий
02.11.2023 13:53 Ответить
а в Харькове все по старому
показать весь комментарий
02.11.2023 13:48 Ответить
отій дляді потрібно відрізати спочатку поганий язик а потім дурну балду...
показать весь комментарий
02.11.2023 13:49 Ответить
А я б її позбавив клітора... А потім би спитав: і як воно?
показать весь комментарий
02.11.2023 17:30 Ответить
Ну вы прям Хамас какой-то! Достаточно отрезать ей язык и одну ногу, не нужно зверствовать
показать весь комментарий
02.11.2023 18:35 Ответить
знаємо цю історію, невже потрібно, щоб подія дістала розголосу, щоб перестали знущатися над людиною, що в перші дні навали пішла захищати Україну, зокрема тут Харків,
а скільки херсонців, що хотіли захистити Херсон, рашисти перебили, де не було організовано спланованого захисту,
якась путінська лярва, коли армія 11 листопада звільнила Херсон, ображала наших воїнів, що вони викинили рашистів з міста, і її не притягнули ні до якої відповідальності
показать весь комментарий
02.11.2023 13:56 Ответить
Влада робить все,щоб почався бунт,в Омані раком нагнули найвиличнішого,жопа болить,Єрмак диветься за ним,щоб не сдриснуй,як Вітя
показать весь комментарий
02.11.2023 14:03 Ответить
Думаю, д"єрьмак здрисне перший
показать весь комментарий
02.11.2023 14:30 Ответить
Впливу на мсек не багато.... Ідіотизм.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:00 Ответить
 
 