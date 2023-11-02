Сотрудничество оборонных индустрий Украины и ЕС станет основой общей внешней политики Евросоюза, - Кулеба
Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет "краеугольным камнем" общей внешней политики и безопасности Евросоюза.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на конференции по расширению ЕС в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что Европейский Союз должен стать сильнее, чтобы эффективно реагировать на нынешние вызовы. Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет краеугольным камнем в Совместной внешней и политике безопасности ЕС. Нам нужен сильный и проактивный Евросоюз, способный решать конфликты и предотвращать их. И это тот вклад, который способна внести Украина", - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что Украина активно имплементирует реформы, необходимые для начала переговоров по вступлению в ЕС.
Он особо подчеркнул, что расширение ЕС и принятие новых стран не должно стать заложником процесса реформирования Евросоюза.
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Другий, це Залужний.
Все інше- верещуки, Шмигалі …- це мотлох.
Нажаль ні Кулеба, ні Залужний не е на 100% незалежними діячами.
Іми «керують» президент знленський та завхоз Ермак…
І, слава Богу, вплив Єрмака на прийняття військових рішень дуже обмежений. Спроби та намагання втручатися були та будуть, але схоже, що Залужний дає цьому раду.
По-друге, діяльність Кулєби обмежується виключно форватером Єрмака.
Про яку професійність можна казати, коли вона обмежена бажаннями та примхами ларьочника, який у дипломатії такий же бездарь, як у політиці та економіці?