Сотрудничество оборонных индустрий Украины и ЕС станет основой общей внешней политики Евросоюза, - Кулеба

Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет "краеугольным камнем" общей внешней политики и безопасности Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на конференции по расширению ЕС в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что Европейский Союз должен стать сильнее, чтобы эффективно реагировать на нынешние вызовы. Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет краеугольным камнем в Совместной внешней и политике безопасности ЕС. Нам нужен сильный и проактивный Евросоюз, способный решать конфликты и предотвращать их. И это тот вклад, который способна внести Украина", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина активно имплементирует реформы, необходимые для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Он особо подчеркнул, что расширение ЕС и принятие новых стран не должно стать заложником процесса реформирования Евросоюза.

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