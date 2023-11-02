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Сотрудничество оборонных индустрий Украины и ЕС станет основой общей внешней политики Евросоюза, - Кулеба

кулеба

Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет "краеугольным камнем" общей внешней политики и безопасности Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на конференции по расширению ЕС в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что Европейский Союз должен стать сильнее, чтобы эффективно реагировать на нынешние вызовы. Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет краеугольным камнем в Совместной внешней и политике безопасности ЕС. Нам нужен сильный и проактивный Евросоюз, способный решать конфликты и предотвращать их. И это тот вклад, который способна внести Украина", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина активно имплементирует реформы, необходимые для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Он особо подчеркнул, что расширение ЕС и принятие новых стран не должно стать заложником процесса реформирования Евросоюза.

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Автор: 

оборона (5237) Евросоюз (17272) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
пздн очкатий - для початку припиніть внутрішнє злодійство...
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02.11.2023 13:53 Ответить
+3
Стане, буде....Усе в майбутньому . А що зараз?
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02.11.2023 13:59 Ответить
+3
Кулеба не дибіл.Йому зробили пропозицію з ОП,від якої він не відмовився.Несе *****,як і ЗЕ
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02.11.2023 14:08 Ответить
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пздн очкатий - для початку припиніть внутрішнє злодійство...
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02.11.2023 13:53 Ответить
Стане, буде....Усе в майбутньому . А що зараз?
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02.11.2023 13:59 Ответить
А зараз послухаємо позитивного ******** Кулєбу...

Нащо вам те майбутнє??? Дивіться шоу зараз і не займайте голову!!!
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02.11.2023 16:03 Ответить
Кулеба, е один з не богатых міністрів в уряді, який діе професійно та мае досвід.

Другий, це Залужний.

Все інше- верещуки, Шмигалі …- це мотлох.

Нажаль ні Кулеба, ні Залужний не е на 100% незалежними діячами.

Іми «керують» президент знленський та завхоз Ермак…
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02.11.2023 17:22 Ответить
По-перше, Залужний - це №1.
І, слава Богу, вплив Єрмака на прийняття військових рішень дуже обмежений. Спроби та намагання втручатися були та будуть, але схоже, що Залужний дає цьому раду.

По-друге, діяльність Кулєби обмежується виключно форватером Єрмака.
Про яку професійність можна казати, коли вона обмежена бажаннями та примхами ларьочника, який у дипломатії такий же бездарь, як у політиці та економіці?
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02.11.2023 17:26 Ответить
в твоїй тупій довбешці ******** сраколизний
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03.11.2023 03:35 Ответить
Кулеба не дибіл.Йому зробили пропозицію з ОП,від якої він не відмовився.Несе *****,як і ЗЕ
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02.11.2023 14:08 Ответить
Якийсь не генератор, а вічний двигун випадкових лозунгів.
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02.11.2023 14:17 Ответить
Цікава думка - ми будемо красти, а німці працювати. Боюсь, що німці на це не погодяться.
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02.11.2023 14:25 Ответить
Посилення співпраці України та ЄС у сфері оборонних індустрій стане "наріжним каменем" спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу.Який хрин у світі, за виключенням куйла ,захоче зв'язуватися з українськими "зеленими хапугами " ?Саме для куйла вони є "наріжним каменем" і самим надійним союзником у знищенні України
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02.11.2023 14:54 Ответить
Зеля чрез місяць-два усі оборонні індустрії в країні позакриває.
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02.11.2023 16:09 Ответить
 
 