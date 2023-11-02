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россия предлагает бывшим гражданам СССР свои паспорта. Лучше не брать, – глава МВД Эстонии Ляенеметс

паспорт,рф

рф предлагает бывшим гражданам СССР получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Это предложение лучше не принимать.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Он считает, что таким образом москва пытается мобилизовать пророссийски настроенное население.

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В недавно принятом в россии законе перечисляют более 20 категорий льготных оснований для получения российского гражданства. Получить его могут в том числе и те, кто не проживал на территории российской федерации, не владеет русским языком или не знает истории страны.

"Задача россии состоит в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически увязав их с российской федерацией.

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С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, те, кто думает о гражданстве россии, должны понимать, что это не только выражение взглядов, но также имеет очень четкие и юридически обязывающие последствия", - предупредил министр.

Принятие гражданства россии лицами без гражданства расширит законодательное поле для их высылки в случае возникновения проблем.

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"Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации вступать на службу в вооруженные силы россии, которые воюют сейчас против Украины. Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войск является, как известно, в Эстонии преступлением, с чем необходимо считаться при возвращении в Эстонию", - подчеркнул Ляэнеметс.

Он подчеркнул, что полномасштабная агрессия россии против Украины наоборот - подогрела интерес к получению гражданства Эстонской Республики (ЭР).

"Если в 2021 году о получении гражданства ЭР ходатайствовал 291 гражданин россии, то в 2022 году эта цифра выросла более чем вдвое, составив 726 человек. Проблема скорее заключается в том, что российская федерация всячески препятствует выходу из гражданства россии, что затрудняет процедуру желающим", - сказал Ляэнеметс.

Автор: 

гражданство (1316) паспорт (1182) россия (96184) Эстония (1452)


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Топ комментарии
+6
Когда я отказывался от российского, кхм, гражданства, бывали в консульстве и люди, которые пытались попасть обратно. Это реально была клиника - и весёлая, и совсем нет.
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02.11.2023 14:20 Ответить
+5
Краще не забороняти пропі.дарососійсько налаштованим громадянам не забороняти цього робити, почекати поки ті імбецили отримають кацапський клаптик туалетного паперу, і відразу на х.й!
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02.11.2023 13:58 Ответить
+3
Ну надо ведь кому-то за сумашедшего деда воевать !
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02.11.2023 13:56 Ответить
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Ну надо ведь кому-то за сумашедшего деда воевать !
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02.11.2023 13:56 Ответить
а что предложит Украина своим украинцам, которых туда отправляли после окончания вузов по распределению?
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02.11.2023 13:57 Ответить
Краще не забороняти пропі.дарососійсько налаштованим громадянам не забороняти цього робити, почекати поки ті імбецили отримають кацапський клаптик туалетного паперу, і відразу на х.й!
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02.11.2023 13:58 Ответить
Хоча б визнати їх недієздатними. Бо треба бути несповна розуму паспорт з куркою добровільно брати. Хоча, й багато буде, що примусово..
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02.11.2023 14:01 Ответить
Когда я отказывался от российского, кхм, гражданства, бывали в консульстве и люди, которые пытались попасть обратно. Это реально была клиника - и весёлая, и совсем нет.
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02.11.2023 14:20 Ответить
одна з відомих історій вазвращєнцев на істарічєскую родіну - сім'я мартенс.
https://www.svoboda.org/a/28243850.html
про те, як вони "по англійські"покинули родіну прєдков, "унося ногі" теж не важко гуглонуть, кому цікаво )))
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02.11.2023 14:35 Ответить
О да. Они и их выводок опять теперь живут на мои налоги - в одном бундесланде живём. Но деда с письмом от Жириновского я не забуду никогда.
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02.11.2023 15:21 Ответить
Взяв паспорт і під Авдіївку на фарш
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02.11.2023 13:59 Ответить
у кого остались паспорта СССР, уже не попадут...
это люди за 50
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02.11.2023 19:30 Ответить
Большой вопрос....
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02.11.2023 20:44 Ответить
офицеры, могут попасть, ну никто не отменяет добровольцев.
они могут если по здоровью, противопоказаний нет.
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02.11.2023 21:49 Ответить
Особенно если добровольцем из тюрьмы, куда попал за "противодействие стражам порядка", например.
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02.11.2023 23:59 Ответить
росія пропонує колишнім громадянам СРСР свої паспорти.
----
какие тюрьмы у мигрантов? они еще не успели совершить...
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03.11.2023 00:04 Ответить
Паспорт т.зв. росії це гарантія що ти або твої діти здохнуть в черговій іпанутій війні. Рано чи пізно...
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02.11.2023 14:06 Ответить
що м'яса не хватає
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02.11.2023 14:14 Ответить
СеСеСеР - це таке, а ви часом не в курсі, вони ще реформу 1861 року не відмінили?
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02.11.2023 14:21 Ответить
манкурти всіх країн єднайтеся.. в москві-орді!
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02.11.2023 14:41 Ответить
Берите Шура, берите. Быстрее Европу очистим от лишнехромосомных
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02.11.2023 16:06 Ответить
А у нас сектантка Верещук українців окупованих територій закликає до протилежного
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02.11.2023 16:48 Ответить
..это каким дибилом надо быть чтобы верить тварям с болот мацковии.
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02.11.2023 17:49 Ответить
А Украина наоборот - срок загранпаспорта пкончается? Едь назад в свой Лютеж, получай новый. Не можешь поехать? Все, давай досвиданья, мы тебя больше не знаем!
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02.11.2023 18:19 Ответить
А в нараисе хрен. Прописан в квартире - приезжай лично, снимайся с прописки. А что корона, что война - дык, ото ж! Мне повезло, что после нескольких лет волокиты мне за полгода до начала войны удалось отказаться от гражданства.
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02.11.2023 20:48 Ответить
что то вы привираете, отказ длится не более года.
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03.11.2023 00:09 Ответить
 
 