россия предлагает бывшим гражданам СССР свои паспорта. Лучше не брать, – глава МВД Эстонии Ляенеметс
рф предлагает бывшим гражданам СССР получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Это предложение лучше не принимать.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Он считает, что таким образом москва пытается мобилизовать пророссийски настроенное население.
В недавно принятом в россии законе перечисляют более 20 категорий льготных оснований для получения российского гражданства. Получить его могут в том числе и те, кто не проживал на территории российской федерации, не владеет русским языком или не знает истории страны.
"Задача россии состоит в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически увязав их с российской федерацией.
С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, те, кто думает о гражданстве россии, должны понимать, что это не только выражение взглядов, но также имеет очень четкие и юридически обязывающие последствия", - предупредил министр.
Принятие гражданства россии лицами без гражданства расширит законодательное поле для их высылки в случае возникновения проблем.
"Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации вступать на службу в вооруженные силы россии, которые воюют сейчас против Украины. Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войск является, как известно, в Эстонии преступлением, с чем необходимо считаться при возвращении в Эстонию", - подчеркнул Ляэнеметс.
Он подчеркнул, что полномасштабная агрессия россии против Украины наоборот - подогрела интерес к получению гражданства Эстонской Республики (ЭР).
"Если в 2021 году о получении гражданства ЭР ходатайствовал 291 гражданин россии, то в 2022 году эта цифра выросла более чем вдвое, составив 726 человек. Проблема скорее заключается в том, что российская федерация всячески препятствует выходу из гражданства россии, что затрудняет процедуру желающим", - сказал Ляэнеметс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.svoboda.org/a/28243850.html
про те, як вони "по англійські"покинули родіну прєдков, "унося ногі" теж не важко гуглонуть, кому цікаво )))
это люди за 50
они могут если по здоровью, противопоказаний нет.
----
какие тюрьмы у мигрантов? они еще не успели совершить...