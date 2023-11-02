Если Россия не развалится, следующая война против Украины будет еще более кровавой, - ветеран Гудыменко
Даже возвращение к границам 1991 года не станет окончательной победой Украины. Так как уцелевшая российская империя в следующий раз начнет полномасштабное наступление не с ракетных ударов по украинским городам, а с ядерного удара.
Об этом в эфире 5 канала рассказал военнослужащий, председатель ОО "Українське об’єднання "Мрія" и эксперт Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по работе с порабощенными народами рф Юрий Гудыменко, передает Цензор.НЕТ.
"Наши западные партнеры попали в очень интересную логическую ловушку. Для них россия почему-то воспринимается не как империя, а как великая держава, где много национальностей. Одной из важных наших задач является рассказать миру, что россия является империей, что она захватывала свои нынешние территории незаконно, что там происходят притеснения по национальному признаку. Если есть возможность бить по врагу не только на фронте, но и изнутри, то этим нужно воспользоваться. Возможно, через какое-то время это ускорит распад россии и, соответственно, окончание войны", - отметил Гудыменко.
По словам военного, многие западные политики также не понимают: если закончатся боевые действия, но россия сохранит целостность, то это будет означать, что до следующей, еще более кровавой войны будут оставаться считанные годы, и она будет более масштабной.
"По мнению россиян, это будет простая логика: попробовали "гуманно", ракетами - не сработало, надо "ядерку". Мы же имеем дело с извергами, а не рациональными людьми. Соответственно, мы должны доносить миру, что там есть порабощенные народы. Мы должны с ними сотрудничать и привлекать их в нашу армию, воевать на нашей стороне. Я бы очень хотел, что в наших Вооруженных Силах или Спецслужбах были не просто батальоны с географическим названием, а по национальностям. Они частично есть, но было бы гораздо правильнее сформировать отдельные батальоны из якутов, бурят и других. Это улучшит нашу ситуацию на фронте и в то же время покажет целому миру, что народы россии готовы бороться за свою независимость", - подчеркнул Юрий Гудыменко.
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В вас же ВПН заборонили-чи якщо по роботі-то можна?
В конце концов уже никто не хотел по старому - "мы ждём перемен" и тд
Да, программа "Звёздные войны" сделала своё дело. НО, вентиль это основа, ФУНДАМЕНТ, кончины Совка и Варшавского договора.
Що там було у минулому зараз відношення не має, ніщо не змушує історію повторюватись.
Коли обидві умови зникнуть, почнеться розділення на приватні володіння.
Ну не просто так ще минулого року олігархи почали утворювати власні ПВК.
За такими критеріями кожна капіталістична держава повинна розвалитись.
Якщо росія збанкрутіє економічно і програє Україні на полі бою, є імовірність, що почнуться відцентрові процеси.
Якщо все так і буде продовуватись у позиційній війні, на яку навіть мобілізацію не треба починати, то ніяким розвалом і не пахне.
Та і СРСР не за одне десятиліття дійшов до кондиції.
А здавався таким непохитним.
Як ***** в кремлі. Аж поки не прийшов пригожин.
зараз він проти війни та живе на заході
рік тому він робив аналіз, співвідношення людських втрат обома сторонами,
та робив висновки що якщо воювати на виснаження, то росію це влаштує
потім була ейфорія, звільнення територій, лендліз...
хоча про лендліз, він також писав, майже відрази після прийняття - що виконуватись він не буде
він оперував фактами та цифрами, проте все це перекривалось "єкспертами марафона", котрі мають в сотні разів більше підписників
просто факт, що думка війна на виснаження вигідна росії - була сказана десь весною 2022
зато у вас відразу, якщо щось не збулось, то відразу "кремлівська консерва на Заході"
виходить всі, чиї прогнози та обіцянки не збулись "кремлівськи консерви"?
тоді тут всі такі...
можна подробиці, які саме цифри факти він придумав, або інтерпретував що не відповідає здоровому глузу?
згідно довідки
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
США очікують отримати від України 0 долларів
А згідно розяснень працівників бюджетного офісу, та Конгресменів - що переговори по можливій оплаті, будуть не раніше 2072 року, за те що залишиться на той час
що з цього відбулось?
https://www.youtube.com/watch?v=pZtJp4xwXXo&t=4881s 6 января 2023 г., Алексей Арестович, советник ОП Украины :
Давайте скажу страшную вещь. Ленд-лиз невыгоден Украине. Та помощь, которая дается нам сейчас, дается безвозмездно. А ленд-лиз придется возвращать, хотя бы в минимуме, но придется. Отдавать вооружение и технику. А зачем? Или по остаточной стоимости выкупить... А у нас все свое. Не надо ничего. На шару дают, на шару берем.
https://twitter.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024 1 октября 2022 г., Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады Украины :
Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории.
https://t.me/ermaka2022/1375 1 октября 2022 г., Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины :
Вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за этот мощный шаг по защите демократии.
https://www.rbc.ua/rus/news/aleksey-reznikov-kapitulyatsii-rossii-zhdet-1662667831.html 10 сентября 2022 г., Алексей Резников, министр обороны Украины :
То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы в этой войне