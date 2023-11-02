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Новости Война
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Если Россия не развалится, следующая война против Украины будет еще более кровавой, - ветеран Гудыменко

гудыменко

Даже возвращение к границам 1991 года не станет окончательной победой Украины. Так как уцелевшая российская империя в следующий раз начнет полномасштабное наступление не с ракетных ударов по украинским городам, а с ядерного удара.

Об этом в эфире 5 канала рассказал военнослужащий, председатель ОО "Українське об’єднання "Мрія" и эксперт Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по работе с порабощенными народами рф Юрий Гудыменко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши западные партнеры попали в очень интересную логическую ловушку. Для них россия почему-то воспринимается не как империя, а как великая держава, где много национальностей. Одной из важных наших задач является рассказать миру, что россия является империей, что она захватывала свои нынешние территории незаконно, что там происходят притеснения по национальному признаку. Если есть возможность бить по врагу не только на фронте, но и изнутри, то этим нужно воспользоваться. Возможно, через какое-то время это ускорит распад россии и, соответственно, окончание войны", - отметил Гудыменко.

По словам военного, многие западные политики также не понимают: если закончатся боевые действия, но россия сохранит целостность, то это будет означать, что до следующей, еще более кровавой войны будут оставаться считанные годы, и она будет более масштабной.

"По мнению россиян, это будет простая логика: попробовали "гуманно", ракетами - не сработало, надо "ядерку". Мы же имеем дело с извергами, а не рациональными людьми. Соответственно, мы должны доносить миру, что там есть порабощенные народы. Мы должны с ними сотрудничать и привлекать их в нашу армию, воевать на нашей стороне. Я бы очень хотел, что в наших Вооруженных Силах или Спецслужбах были не просто батальоны с географическим названием, а по национальностям. Они частично есть, но было бы гораздо правильнее сформировать отдельные батальоны из якутов, бурят и других. Это улучшит нашу ситуацию на фронте и в то же время покажет целому миру, что народы россии готовы бороться за свою независимость", - подчеркнул Юрий Гудыменко.

Смотрите также: Распад России неизбежен – Юрий Гудыменко // Защита. ВИДЕО

Автор: 

Гудыменко Юрий (39)


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Топ комментарии
+20
А как она развалится? На мое субьективное мнение развала и на горизонте и даже за горизонтов не наблюдается. Нефть продается, товары двойного назначения вливаются рекой, резниковы воруют десятками миллиардов, стада толсторылый бродятпо Киеву насрав на войну, асфальт ложится ну и т.д..
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02.11.2023 14:43 Ответить
+12
Это я к тому, что одной только войны недостаточно, даже более кровавой, чем Афган. Цены на нефть норм, жрать стало чуть меньше, по хватает. Ну и никаких послаблений в свободах никто делать не собиравется. То есть пока оснований для внутреннего бунта нет, всё всех устраивает
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02.11.2023 15:09 Ответить
+8
Я не про 100 років кажу, а найближчим часом, поки Україна існує.
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02.11.2023 14:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так він військовий чи уже ветеран?
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02.11.2023 14:31 Ответить
бот з під ВПН..
В вас же ВПН заборонили-чи якщо по роботі-то можна?
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02.11.2023 14:44 Ответить
Тебе уже обьяснили, *****?
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02.11.2023 14:53 Ответить
Це не взаємовиключні поняття.
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02.11.2023 14:41 Ответить
якщо рф-московія не розвалиться, .. то хто зараз не бореться за Україну, за московію буде вмирати..
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02.11.2023 14:36 Ответить
московия должна вернуться в свои исторические границы.
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02.11.2023 14:38 Ответить
Не будет. Все это пугалки.
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02.11.2023 14:40 Ответить
Ти будеш розказувати?
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02.11.2023 14:45 Ответить
Казати можна все.В кожного своя думка!Але чому ж розвал,кацапстану?Краще захопити їх!Як каже пан Арестович,граница 91 года?Тю..это начало,у меня далеко идущие планы...(с).А у людини, мільйони підписників і просмотрів ого!!!При всій повазі до автора..
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02.11.2023 14:43 Ответить
А как она развалится? На мое субьективное мнение развала и на горизонте и даже за горизонтов не наблюдается. Нефть продается, товары двойного назначения вливаются рекой, резниковы воруют десятками миллиардов, стада толсторылый бродятпо Киеву насрав на войну, асфальт ложится ну и т.д..
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02.11.2023 14:43 Ответить
А як совок розвалився без війни???
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02.11.2023 14:56 Ответить
Сочетание несколькх факторов: 1) низкие цены на нефть и санкции, как следствие - нечего жрать в конце 80-х; 2) Чернобыль с Афганистаном усугубили положение; 3) Мягкотелый Горбачёв, разрешивший выступать и критиковать. Из-за чего национальные республики и начали права качать.
В конце концов уже никто не хотел по старому - "мы ждём перемен" и тд
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02.11.2023 15:08 Ответить
Это я к тому, что одной только войны недостаточно, даже более кровавой, чем Афган. Цены на нефть норм, жрать стало чуть меньше, по хватает. Ну и никаких послаблений в свободах никто делать не собиравется. То есть пока оснований для внутреннего бунта нет, всё всех устраивает
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02.11.2023 15:09 Ответить
То есть пока оснований для внутреннего бунта нет, всё всех устраивает- БУНТ в 3,14рації,як сірники . Раз - і загорілися ,(історія бунтів расєйскіх про це говорить)
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02.11.2023 15:14 Ответить
Ни хрена не говорит.
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02.11.2023 15:28 Ответить
Історія рашистських бунтів говорить до хрина, тільки бувають люди, котрі не чують ні хрина.Роні закрив всього навсього вентиль.А до цього заставляв совок бігти марафон гонкою озброєнь і підтримкою совкових "друзяків" по цілому світі,котрих і зараз підтримує3,14рація."пгавільним путьом ідьотє тавагіщі " - говорить членін з мавзолєю і "путь Вас непгемєнно пгіведьот ту да же, куда пгівел совок- в могілу"
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02.11.2023 16:22 Ответить
Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Да, программа "Звёздные войны" сделала своё дело. НО, вентиль это основа, ФУНДАМЕНТ, кончины Совка и Варшавского договора.
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02.11.2023 17:51 Ответить
Афган по сравнению с нашей войнойдаже не детский сад, а ясли.
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02.11.2023 15:27 Ответить
Согласен, но узких это не особо заботит, как видим.
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02.11.2023 15:43 Ответить
А просто Рони Рейган ПОЛНОСТЬЮ завентил нефтяной вентель Совку. В нуль. И то на его, Совка, кончину ушло 9 лет.Долгих 9 лет. Да и уровень внутреней пропаганды Совка раз в 200 был ниже того что сейчас в Параше.
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02.11.2023 15:25 Ответить
як Приклад..перша Чеченська та друга Чеченська війна
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02.11.2023 14:45 Ответить
СРСР не за один десяток років ухитали. І з рашкою теж можна впоратись, потрібна політична воля. А от її якраз і бракує Заходу.
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02.11.2023 14:46 Ответить
Де хоч одна причина, чому вона повинна розвалитися.
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02.11.2023 14:46 Ответить
Всі Імперії розвалюються. Це історичний факт.
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02.11.2023 14:51 Ответить
Я не про 100 років кажу, а найближчим часом, поки Україна існує.
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02.11.2023 14:53 Ответить
росія вже двічі розвалювалася за останні 100 років.
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02.11.2023 15:13 Ответить
А Україна двічі втрачала державність чи шанси ії здобути за 100 років. І вже 2 рази за 10 років втрачала значні теріторії. За такою логікою майбутнє ії - жопа.
Що там було у минулому зараз відношення не має, ніщо не змушує історію повторюватись.
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02.11.2023 15:17 Ответить
Тому що, як в совку всім було чхати на комунізм і будували поки над головами висіла трубка сраліна, так і на росії всім похєр на ту росію, і тримаються купи доти, доки над головою висить росгвардія та можна смоктати з центрального бюджету.
Коли обидві умови зникнуть, почнеться розділення на приватні володіння.
Ну не просто так ще минулого року олігархи почали утворювати власні ПВК.
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02.11.2023 14:57 Ответить
Чи багато держав, які не мають ідеологію у основі свого існування? Та кожна перша майже. І Україна теж. Виключення це соціалістичні режими і релігіозні теократії.
За такими критеріями кожна капіталістична держава повинна розвалитись.
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02.11.2023 15:07 Ответить
От ідеологія "русского міра" якраз і тримає росію в купі. Під тиском силового блоку та при заохоченні дотаціями, як Чечню. Ідеологія і тиск - то для нижчих. Дотації - для вищих.
Якщо росія збанкрутіє економічно і програє Україні на полі бою, є імовірність, що почнуться відцентрові процеси.
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02.11.2023 15:12 Ответить
Але не збанкрутує і не програє. Цій мантрі вже майже 2 роки, вона себе не виправдала.

Якщо все так і буде продовуватись у позиційній війні, на яку навіть мобілізацію не треба починати, то ніяким розвалом і не пахне.
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02.11.2023 15:15 Ответить
Прокиньтесь, цій мантрі вже скоро десять років.
Та і СРСР не за одне десятиліття дійшов до кондиції.
А здавався таким непохитним.
Як ***** в кремлі. Аж поки не прийшов пригожин.
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02.11.2023 15:17 Ответить
І ще одне...експерт з комісії,з поневолених народів расєї???Комісії верховної ради України???Це є така комісія?Не знав...І шо вона робить?І сам поневолених народ знає,що в нас по них комісія?Да....
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02.11.2023 14:47 Ответить
Рашка може «розвалюватися» роками, якщо не десятки років. Навіть не хочу уявляти десятки «незалежних» мінірашок з ядерною зброєю. Покладатися на такі мрії, краще вже вірити в чарівників
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02.11.2023 14:50 Ответить
Тим мінірашкам з ядерною зброєю точно не буде діла до України.
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02.11.2023 14:53 Ответить
все кто там захочет расшатать или развалить давно в тюрьме. Законы репрессивные.
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02.11.2023 14:57 Ответить
Тим більшим буде вибух, коди все посипеться.
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02.11.2023 15:14 Ответить
Для початку потрібно закінчити цю війну, щоб говорити про наступну, і не просто закінчити, а як закінчити. Прочитавши статтю нашого шановного главкома ВФ Залужного в Економісті, оптимізму щодо закінчення війни так як ми хочемо дуже мало. ВФЗ висуває ряд дуже конкретних і дуже складних умов для перемоги, реалістичність виконання яких досить низька. В першу чергу це технологічні умови. які ми поки виконати неспроможні, і союзники нам мало в цьому допоможуть. ВФЗ об'єктивно визнає значну перевагу московитів за багатьма напрямами, яку нам подолати поки не вдається, також московити швидко долають переваги, які нам дає західна зброя. ВФЗ прямо каже, що без значної технологічної переваги над ворогом ми йдемо до поразки. І це лякає.
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02.11.2023 15:10 Ответить
Є такий Іларіонов - був колись радником в росії
зараз він проти війни та живе на заході
рік тому він робив аналіз, співвідношення людських втрат обома сторонами,
та робив висновки що якщо воювати на виснаження, то росію це влаштує

потім була ейфорія, звільнення територій, лендліз...

хоча про лендліз, він також писав, майже відрази після прийняття - що виконуватись він не буде

він оперував фактами та цифрами, проте все це перекривалось "єкспертами марафона", котрі мають в сотні разів більше підписників
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02.11.2023 15:28 Ответить
Сподіваюсь ви дуже уважно прочитали статтю ВФЗ (https://www.economist.com/by-invitation/2023/11/01/the-commander-in-chief-of-ukraines-armed-forces-on-how-to-win-the-war ), перш ніж писати свій допис і насміхатися. Переконана, що ВФЗ знає про що пише і його висновки опираються на розрахунки і реальне бачення проблеми нашої технічної відсталості, яка заводить нас в глухий кут. Іларіонов не авторитет і не експерт, а кремлівська консерва на Заході, останнє, коли я на нього звернула увагу, коли він рік тому де тільки міг лякав нас що ось-ось почнеться вторгнення з білорусі за напрямком Житомир-Вінниця щоб відрізати східну частину країни від західної, оточити Київ і наше угруповання на сході країні. Після того як його прогнози не збулися він десь раптово зник з інформ поля. Так що він більше схожий на експерта з марафону, бо і цифри і факти можна придумати, або інтерпретувати в потрібному контексті.
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02.11.2023 15:42 Ответить
А де була насмішка?
просто факт, що думка війна на виснаження вигідна росії - була сказана десь весною 2022

зато у вас відразу, якщо щось не збулось, то відразу "кремлівська консерва на Заході"
виходить всі, чиї прогнози та обіцянки не збулись "кремлівськи консерви"?
тоді тут всі такі...

можна подробиці, які саме цифри факти він придумав, або інтерпретував що не відповідає здоровому глузу?
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02.11.2023 16:10 Ответить
Страшно навіть подумати, як ви назвете тих, хто відмовляв від лендлізу, та брехав про його оплату

згідно довідки
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

США очікують отримати від України 0 долларів
А згідно розяснень працівників бюджетного офісу, та Конгресменів - що переговори по можливій оплаті, будуть не раніше 2072 року, за те що залишиться на той час

що з цього відбулось?
https://www.youtube.com/watch?v=pZtJp4xwXXo&t=4881s 6 января 2023 г., Алексей Арестович, советник ОП Украины :
Давайте скажу страшную вещь. Ленд-лиз невыгоден Украине. Та помощь, которая дается нам сейчас, дается безвозмездно. А ленд-лиз придется возвращать, хотя бы в минимуме, но придется. Отдавать вооружение и технику. А зачем? Или по остаточной стоимости выкупить... А у нас все свое. Не надо ничего. На шару дают, на шару берем.

https://twitter.com/r_stefanchuk/status/1576158976353665024 1 октября 2022 г., Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады Украины :
Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории.

https://t.me/ermaka2022/1375 1 октября 2022 г., Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины :
Вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за этот мощный шаг по защите демократии.

https://www.rbc.ua/rus/news/aleksey-reznikov-kapitulyatsii-rossii-zhdet-1662667831.html 10 сентября 2022 г., Алексей Резников, министр обороны Украины :
То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы в этой войне
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02.11.2023 17:08 Ответить
Все ви правильно пишете. Єдині виходи з цього або поганий, або дуже поганий дипломатичними методами. В якусь супер зброю від заходу через два роки війни, вибачте, я не вірю. Для них тепер і така допомога як зараз уже не проста штука, а далі може бути ще гірше.
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02.11.2023 16:02 Ответить
Жириновский - 2
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02.11.2023 15:13 Ответить
Все Законы США и Европы применяемые в Судах этих стран всегда были, есть и очевидно будут ЗА Путина и ЗА Путинский Режим. Все действия и вся политика Зеленского были направлены на то, чтобы люди в РФ, даже те кто Путина ненавидят там были Резко Против Украины. Поэтому Путинскому Режиму Абсолютно ничего не грозит даже на горизонте. И РФ не развалится соответственно.
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02.11.2023 15:21 Ответить
Ага, а батальоны будут называться "Обгорелый бурят", "Петух из го*на", "Чеченцы и Бабай". Это всё знаменитые украинские мемы. Как он себе это представляет.
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02.11.2023 15:43 Ответить
повернення до кордонів 91 року це для України і є справжньою перемогою, все інше від лукавого - фантазії про розпад ерефії ітп. маячня на далеку перспективу. У москалів психологія гопника якому заїхати добряче в рило і все, ти вже друг і брат і тебе поважають бо бояться і безпека гарантована на покоління вперед.
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02.11.2023 16:19 Ответить
Поки наші збройні сили вигризають голіруч перемогу на сході,а зелена мерзота краде на чому світ стоїть і продае Україну окупантам,то речі про развал параші безперспективні.
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02.11.2023 17:05 Ответить
Сподіваюсь шо чекати Україна не буде у моря на погоду ,від ЄС та НАТО, зеленського під дупу мішалкою , та починати робити те , шо в нас нема ,але як шо треба то застосуємо
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02.11.2023 19:14 Ответить
 
 