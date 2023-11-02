Если Россия не развалится, следующая война против Украины будет еще более кровавой, - ветеран Гудыменко

Даже возвращение к границам 1991 года не станет окончательной победой Украины. Так как уцелевшая российская империя в следующий раз начнет полномасштабное наступление не с ракетных ударов по украинским городам, а с ядерного удара.

Об этом в эфире 5 канала рассказал военнослужащий, председатель ОО "Українське об’єднання "Мрія" и эксперт Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по работе с порабощенными народами рф Юрий Гудыменко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши западные партнеры попали в очень интересную логическую ловушку. Для них россия почему-то воспринимается не как империя, а как великая держава, где много национальностей. Одной из важных наших задач является рассказать миру, что россия является империей, что она захватывала свои нынешние территории незаконно, что там происходят притеснения по национальному признаку. Если есть возможность бить по врагу не только на фронте, но и изнутри, то этим нужно воспользоваться. Возможно, через какое-то время это ускорит распад россии и, соответственно, окончание войны", - отметил Гудыменко.

По словам военного, многие западные политики также не понимают: если закончатся боевые действия, но россия сохранит целостность, то это будет означать, что до следующей, еще более кровавой войны будут оставаться считанные годы, и она будет более масштабной.

"По мнению россиян, это будет простая логика: попробовали "гуманно", ракетами - не сработало, надо "ядерку". Мы же имеем дело с извергами, а не рациональными людьми. Соответственно, мы должны доносить миру, что там есть порабощенные народы. Мы должны с ними сотрудничать и привлекать их в нашу армию, воевать на нашей стороне. Я бы очень хотел, что в наших Вооруженных Силах или Спецслужбах были не просто батальоны с географическим названием, а по национальностям. Они частично есть, но было бы гораздо правильнее сформировать отдельные батальоны из якутов, бурят и других. Это улучшит нашу ситуацию на фронте и в то же время покажет целому миру, что народы россии готовы бороться за свою независимость", - подчеркнул Юрий Гудыменко.

Смотрите также: Распад России неизбежен – Юрий Гудыменко // Защита. ВИДЕО