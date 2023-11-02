Экс-главу ВС Князева оставили под стражей с альтернативой залога 35 млн грн

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев, подозреваемый в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, был оставлен под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты ВАКС.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 02 ноября 2023 года рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 11 октября 2023 года о продлении бывшему председателю Верховного Суда срока содержания под стражей с альтернативой внесения 35 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений.

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Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Ранее Князева оставили под стражей на 2 мес. и уменьшили залог еще на 10 млн – до 35 млн грн.

Напомним, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн. гривен