75 журналистов погибли с начала российско-украинской войны в 2014 году, - ИМИ

С начала российско-украинской войны, в период с 2014 года по 2023 год, погибли 75 медийщиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы данные Мониторинга российских преступлений против журналистов и медиа Института массовой информации.

"С 2014 года война России против Украины сопровождается преступлениями против журналистов и уничтожением независимой журналистики на временно оккупированных украинских территориях, а от полномасштабного вторжения в 2022 году - и на подконтрольной украинским властям территории. Убийства, похищения, угрозы, аресты представителей СМИ – лишь небольшой список преступлений российских оккупантов против медиа", – заявила руководитель отдела мониторинга свободы слова ИМИ Екатерина Дячук.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения, в период с 2014 по 2022 год, на территории Украины были убиты семь журналистов. Трое из них погибли во время выполнения журналистской задачи, четверо – как участники боевых действий. Все они погибли в Донецкой и Луганской областях.

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В 2014-2015 годах во время выполнения профессиональной деятельности погибли три медийщика – Сергей Николаев, Андреа Рокелли и его переводчик Андрей Миронов. Еще четверо медийщиков погибли на фронте, защищая Украину от российского нашествия: Виктор Гурняк, Александр Черников, Дмитрий Лабуткин и Олег Задоянчук.

"В то же время с начала широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года россия убила 68 журналистов. 10 из них погибли во время исполнения профессиональных обязанностей, 58 – как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток (из них 45 погибли как участники), 13 – в результате российских обстрелов или пыток). Напомним, что в сентябре этого года погибли два журналиста – Владимир Миронюк и Андрей Кришталь", - отметили в ИМИ.

Также в ИМИ отметили, что не фиксируют в своем мониторинге гибель представителей российских пропагандистских ресурсов на оккупированных территориях Украины, "поскольку они ведут не журналистскую деятельность, а информационное сопровождение военной агрессии".