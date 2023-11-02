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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне продолжают массированные "мясные штурмы" на Авдеевском направлении и терпят огромные потери, - Нацгвардия

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В районе Авдеевки российские войска продолжают прибегать к массированным "мясным штурмам", несут огромные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.

На Авдеевском направлении, по словам Уршаловича, россияне продолжают массированные "мясные штурмы", несут огромные потери в личном составе и технике. Подразделения специального назначения НГУ "Омега" в окрестностях Авдеевки профессионально выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские меры, круглосуточно нанося урон оккупантам.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы наших подразделений с целью разрушения оборонительных позиций. Гвардейцы 4-й бригады оперативного назначения удерживают определенные рубежи и производят поражение противника всеми имеющимися средствами.

"В течение недели экипажами беспилотных авиационных комплексов роты разведки бригады обнаружены: полигон противника, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, более 30 грузовиков, более 10 артиллерийских систем разных типов", - сообщил Уршалович.

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Он добавил, что большинство выявленных целей было уничтожено ударами огневых средств Сил обороны. Так, экипаж беспилотного авиационного комплекса "Лелека-100" во время разведки обнаружил вражеский 203-мм миномет 2С4 "Тюльпан", пораженный с M142 HIMARS.

"На Мелитопольском направлении в районе поселка Вербовое аэроразведчики бригады "Червона калина" обнаружили взводный опорный пункт, две наблюдательные позиции, командно-наблюдательный пункт противника, пораженные артиллерийским огнем и ударными беспилотными системами", - рассказал Уршалович.

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Автор: 

армия РФ (19674) Национальная гвардия (2159) Авдеевка (2444) Уршалович Николай (19)


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Топ комментарии
+4
мясо куйня,главное технику *********,а мясо без техники ложит 1 кассетный
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02.11.2023 15:49 Ответить
+2
Вони дуже впевнено діють.
Мабуть прийняли якісь рішення, і в залізі та м'ясі нестачі не буде.
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02.11.2023 15:43 Ответить
+2
Якраз у залізі нестача, тому й вдалися до м'ясних штурмів. Наші вже відчувають голод полювання - як тільки з'являються коробочки, їх одразу спалюють, по 4 штуки за хвилину.
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02.11.2023 16:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
нгушники ж только на купянском направлении вроде бы?чи нэ?
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02.11.2023 15:32 Ответить
Рашисти зв'язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку, - Стерненко. ФОТО 18+ Джерело:
Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці
Так що НГУ і на Півдні діє.
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02.11.2023 15:42 Ответить
вобше нє
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02.11.2023 15:49 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=rLzETu4OXh0 Ось послухайте Євгена Дикого! Мудрі речі говорить!
https://m.youtube.com/watch?v=rLzETu4OXh0
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02.11.2023 15:38 Ответить
Вони дуже впевнено діють.
Мабуть прийняли якісь рішення, і в залізі та м'ясі нестачі не буде.
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02.11.2023 15:43 Ответить
мясо куйня,главное технику *********,а мясо без техники ложит 1 кассетный
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02.11.2023 15:49 Ответить
З цим теж проблемка: потрібні ПТКР і дрони, багато.
І набої на м'ясо. Десятки мільйонів набоїв.
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02.11.2023 15:51 Ответить
Джавелінів у ЗСУ більше не те що ніж танків у росії, а і у всьому світі
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02.11.2023 16:16 Ответить
Якраз у залізі нестача, тому й вдалися до м'ясних штурмів. Наші вже відчувають голод полювання - як тільки з'являються коробочки, їх одразу спалюють, по 4 штуки за хвилину.
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02.11.2023 16:15 Ответить
Наближаються дві дати 24.02.24 та 17.03.24.
Перша - дворіччя війни, друга - вибори президента Росії.
І йдучи на вибори, кандидат у президенти має пред'явити своєму виборцю хоч щось, будь-яке досягнення дворічної війни. А оскільки захоплених Києва, Харкова та Львова пред'явити він не може, то намагається показати бодай захоплені райцентри Бахмут та Авдєєву.
Цілі, звичайно, дрібні, ну так і кандидат у президенти теж не занадто велика особистість.
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02.11.2023 15:51 Ответить
Та то фарс, на вибори мокши бухнути та пожерти на шару йдуть. Виберуть знову путінга..
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02.11.2023 16:02 Ответить
Ну, так я і не кажу, що це вибори.
Це "вибори", у сенсі комедія, фарс, театр дурнів.
Але по-любому, дві дати практично збігаються, і нехай не своєму стаду баранів, так хоч собі самому до дати другої він повинен показати користь від дати першої.
А "користь" крихітна ..., ну, так і чоловічок теж крихітний.
Як говорили за часів Хрущова - "Так, за Сталіна був Культ Особистості, ну так і Особистість була. А зараз культ є, а особистості немає
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02.11.2023 16:10 Ответить
Електотрат х#йла отримає стільки цинкових трун, що до виборів у кожного виборція вже буде лежати з вінками родич з України.
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02.11.2023 16:21 Ответить
кому верить Залужному или тем цифрам, которые публиковали ежедневно, а есть те потери? После всех публикаций сегодня я очередной раз утверждаюсь что не ту страну назвали Гондурас. Ребятки выживите любой ценой ,выживите . Смерть рашистким оккупантам.
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02.11.2023 16:16 Ответить
Краще тим, що публікують єжєдневно. Як кажуть самураї: "Світ - це іллюзія"
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02.11.2023 16:26 Ответить
Якби ми не сміялись з пропаганди московитів, але вони дуже вміло вклали в їхню макітру прості і зрозумілі для них речі: "України не існує - це наша земля". Недурно путлер казав, що Геббельс був таланливим чоловіком. Для мізків московита - це все просто і доступно, от вони і пруть, тим більше, що за це ще й платять чималі гроші. Гітлер, також обіцяв німцям землі на "Сході" - нічого геніально, все просто. Ну а нам своє робить - боронить Україну! Все на підтримку ЗСУ!
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02.11.2023 16:18 Ответить
У кацапську макітру можна влити лише водяру із горла. Для 90% кацапських істот нічого в житті не існує окрім водки, жрачки і бабла і ср@ли вони на путлера та пропагандонів, лише 1-3% найбільш відбитих можуть орати на росії кремлівські лозунги - тільки їх чути, але не треба по ним судити за всіх кацапів.
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02.11.2023 16:25 Ответить
Тоді хто на нас так пре і гине пачками? Невже оці 1-3%?
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02.11.2023 16:29 Ответить
Навіть серед дохлих кацапів 1-3%. Решту відловили по вулицях, залякали стратами кувалдами і пустили на м'ясо і чи вони подохли у окопах.
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02.11.2023 16:39 Ответить
Наша мобілізаційна політика потребує змін. Дайте мотивацію і можливість служити на певний термін а не "до кінця війни ". А хто вперто не хоче служити нехай вносить певну суму в скарбницю а ці кошти доплачувати хлопця на передку.
При кожній українській амбасаді за кордоном повинен бути воєнкомат де всі бажаючі, і іноземці теж можуть підписати контракт на любий термін хоч на місяць хоч на рік. З Україною солідарні мільйони людей, це величезний ресурс.
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02.11.2023 17:05 Ответить
Коли читаєш такі новини, то розумієш що не все у нас ок.
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02.11.2023 16:23 Ответить
Слухайте Яковину: заспокоює добре. Але якщо захочете щось ближче до правди, то когось типу Бутусова.
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02.11.2023 16:30 Ответить
 
 