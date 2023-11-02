Россияне продолжают массированные "мясные штурмы" на Авдеевском направлении и терпят огромные потери, - Нацгвардия

В районе Авдеевки российские войска продолжают прибегать к массированным "мясным штурмам", несут огромные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.

На Авдеевском направлении, по словам Уршаловича, россияне продолжают массированные "мясные штурмы", несут огромные потери в личном составе и технике. Подразделения специального назначения НГУ "Омега" в окрестностях Авдеевки профессионально выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские меры, круглосуточно нанося урон оккупантам.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы наших подразделений с целью разрушения оборонительных позиций. Гвардейцы 4-й бригады оперативного назначения удерживают определенные рубежи и производят поражение противника всеми имеющимися средствами.

"В течение недели экипажами беспилотных авиационных комплексов роты разведки бригады обнаружены: полигон противника, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, более 30 грузовиков, более 10 артиллерийских систем разных типов", - сообщил Уршалович.

Читайте: россии придется ослабить свою ПВО в других операционных зонах из-за потери установок С-400, - британская разведка

Он добавил, что большинство выявленных целей было уничтожено ударами огневых средств Сил обороны. Так, экипаж беспилотного авиационного комплекса "Лелека-100" во время разведки обнаружил вражеский 203-мм миномет 2С4 "Тюльпан", пораженный с M142 HIMARS.

"На Мелитопольском направлении в районе поселка Вербовое аэроразведчики бригады "Червона калина" обнаружили взводный опорный пункт, две наблюдательные позиции, командно-наблюдательный пункт противника, пораженные артиллерийским огнем и ударными беспилотными системами", - рассказал Уршалович.

Смотрите: Оператор заводит дрон-камикадзе в погреб, где прячутся оккупанты.. ВИДЕО