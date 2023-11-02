Россияне продолжают массированные "мясные штурмы" на Авдеевском направлении и терпят огромные потери, - Нацгвардия
В районе Авдеевки российские войска продолжают прибегать к массированным "мясным штурмам", несут огромные потери в личном составе и технике.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.
На Авдеевском направлении, по словам Уршаловича, россияне продолжают массированные "мясные штурмы", несут огромные потери в личном составе и технике. Подразделения специального назначения НГУ "Омега" в окрестностях Авдеевки профессионально выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские меры, круглосуточно нанося урон оккупантам.
На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы наших подразделений с целью разрушения оборонительных позиций. Гвардейцы 4-й бригады оперативного назначения удерживают определенные рубежи и производят поражение противника всеми имеющимися средствами.
"В течение недели экипажами беспилотных авиационных комплексов роты разведки бригады обнаружены: полигон противника, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, более 30 грузовиков, более 10 артиллерийских систем разных типов", - сообщил Уршалович.
Он добавил, что большинство выявленных целей было уничтожено ударами огневых средств Сил обороны. Так, экипаж беспилотного авиационного комплекса "Лелека-100" во время разведки обнаружил вражеский 203-мм миномет 2С4 "Тюльпан", пораженный с M142 HIMARS.
"На Мелитопольском направлении в районе поселка Вербовое аэроразведчики бригады "Червона калина" обнаружили взводный опорный пункт, две наблюдательные позиции, командно-наблюдательный пункт противника, пораженные артиллерийским огнем и ударными беспилотными системами", - рассказал Уршалович.
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Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці
Так що НГУ і на Півдні діє.
https://m.youtube.com/watch?v=rLzETu4OXh0
Мабуть прийняли якісь рішення, і в залізі та м'ясі нестачі не буде.
І набої на м'ясо. Десятки мільйонів набоїв.
Перша - дворіччя війни, друга - вибори президента Росії.
І йдучи на вибори, кандидат у президенти має пред'явити своєму виборцю хоч щось, будь-яке досягнення дворічної війни. А оскільки захоплених Києва, Харкова та Львова пред'явити він не може, то намагається показати бодай захоплені райцентри Бахмут та Авдєєву.
Цілі, звичайно, дрібні, ну так і кандидат у президенти теж не занадто велика особистість.
Це "вибори", у сенсі комедія, фарс, театр дурнів.
Але по-любому, дві дати практично збігаються, і нехай не своєму стаду баранів, так хоч собі самому до дати другої він повинен показати користь від дати першої.
А "користь" крихітна ..., ну, так і чоловічок теж крихітний.
Як говорили за часів Хрущова - "Так, за Сталіна був Культ Особистості, ну так і Особистість була. А зараз культ є, а особистості немає
При кожній українській амбасаді за кордоном повинен бути воєнкомат де всі бажаючі, і іноземці теж можуть підписати контракт на любий термін хоч на місяць хоч на рік. З Україною солідарні мільйони людей, це величезний ресурс.