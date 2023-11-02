В районе Марьинки армия рф идет в атаки небольшими группами пехоты, под Авдеевкой - готовится, - представитель Сил обороны Таврического направления Штупун

В районе Марьинки Донецкой области не падает интенсивность атак оккупационной армии, а на Авдеевском направлении россияне перегруппировываются.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Не спадает градус атак врага в районе Марьинки. За прошедшие сутки наши защитники снова отбили более 20 атак оккупантов. Враг атакует небольшими пехотными группами, получает отпор, терпит потери, отходит, проводит определенную артподготовку и снова пытается идти вперед", - сказал спикер ВСУ.

Тем временем в районе Авдеевки, по словам Штупуна, фиксируется уменьшение количества боестолкновений. За прошедшие сутки Силы обороны отбили семь атак в районе Северного и Первомайского. Это значительно меньшее количество атак армии РФ, чем в предыдущие сутки.

Однако, подчеркнул Штупун, это не означает, что враг отказался от намерений окружить Авдеевку – россияне готовятся и проводят перегруппировку.

Читайте также: Поблизости от Авдеевского террикона продолжаются бои, враг пытается помешать ВСУ перехватить инициативу, - Силы обороны