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Новости Война
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В районе Марьинки армия рф идет в атаки небольшими группами пехоты, под Авдеевкой - готовится, - представитель Сил обороны Таврического направления Штупун

рф

В районе Марьинки Донецкой области не падает интенсивность атак оккупационной армии, а на Авдеевском направлении россияне перегруппировываются.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Не спадает градус атак врага в районе Марьинки. За прошедшие сутки наши защитники снова отбили более 20 атак оккупантов. Враг атакует небольшими пехотными группами, получает отпор, терпит потери, отходит, проводит определенную артподготовку и снова пытается идти вперед", - сказал спикер ВСУ.

Тем временем в районе Авдеевки, по словам Штупуна, фиксируется уменьшение количества боестолкновений. За прошедшие сутки Силы обороны отбили семь атак в районе Северного и Первомайского. Это значительно меньшее количество атак армии РФ, чем в предыдущие сутки.

Однако, подчеркнул Штупун, это не означает, что враг отказался от намерений окружить Авдеевку – россияне готовятся и проводят перегруппировку.

Читайте также: Поблизости от Авдеевского террикона продолжаются бои, враг пытается помешать ВСУ перехватить инициативу, - Силы обороны

Автор: 

Авдеевка (2444) Марьинка (713) Штупун Александр (82)


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потужна за змістом новина!!!
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02.11.2023 16:22 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.11.2023 16:25 Ответить
Туди б мінометів побільше, а їх гостра нестача. Використання арти по малих групах недоцільне і виснажить запаси ***********, якщо вони є ті запаси.
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02.11.2023 19:23 Ответить
 
 