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Ветеран Гудыменко призывает антикоррупционные органы проверить информацию о возможном недостоверном декларировании заместителем председателя Нацполиции Тишлеком

тишлек

Дело заместителя председателя Нацполиции Тишлека пытаются замять, поэтому ветеран и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко направил обращение в антикоррупционные органы с просьбой провести проверку.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот письмо на НАПК, похожие пошли на Государственное бюро расследований и НАБУ. Прошу журналистов обратить внимание и не дать забыть дело. Такие дела нужно доводить до конца", - отметил он.

В письме Гудыменко обратился к главе НАПК с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании СМИ, относительно того, что жена заместителя председателя Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

"В случае подтверждения информации о декларировании недостоверной информации заместителем председателя Национальной полиции Украины Дмитрием Тишлеком, передать заключение в Национальное антикоррупционное бюро Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации. - Ред.)", – говорится в письме.

Ветеран Гудыменко призывает антикоррупционные органы проверить информацию о возможном недостоверном декларировании заместителем председателя Нацполиции Тишлеком 01

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Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Автор: 

Гудыменко Юрий (39) Тишлек Дмитрий (22)


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Ті органи ще і підстрачниками треба змушувати працювати.
Бо вони давно недієздатні. Вирізати і викинути.
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02.11.2023 16:53 Ответить
Якщо ті "органи" потрібно "закликати" то на якого лиха вони потрібні-вони давно стали частиною корупції з котрою,нібито,борються!
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02.11.2023 17:09 Ответить
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, - опасливо присел на корточки…
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02.11.2023 17:13 Ответить
Вангую. Влада таки дослухається та проведе перевірку указаної особи. Навіть запровадять справу. Але тільки після того як особа продасть чи перепише свої активи в Україні та дремене звідси кудись далеко. Такий сценарій давно вже обкатаний та приносить чималий гешефт його творцям. Не Україні, як державі.
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02.11.2023 17:26 Ответить
А на фото точно Тишлек? Чи фото ілюстративне?
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02.11.2023 18:26 Ответить
Скоріш за все, або він, або його дружина є родичами цього Полузвєря.
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02.11.2023 18:48 Ответить
Більшість поліцаїв в Україні це мерзотники, те що на окупованих територіях майже усі перейшли на бік ворога багато про що говорить. З них треба сформувати штурмові батальйони і перед ЗСУ пустити на передову, нехай герої покажуть відданість свому народу. А ЗСУ можуть їх прикрити, якщо щось ге так. Бо якось же треба зробити перепрошивку загидених владою над людьми поліцаїв...
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02.11.2023 19:17 Ответить
 
 