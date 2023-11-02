Ветеран Гудыменко призывает антикоррупционные органы проверить информацию о возможном недостоверном декларировании заместителем председателя Нацполиции Тишлеком

Дело заместителя председателя Нацполиции Тишлека пытаются замять, поэтому ветеран и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко направил обращение в антикоррупционные органы с просьбой провести проверку.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот письмо на НАПК, похожие пошли на Государственное бюро расследований и НАБУ. Прошу журналистов обратить внимание и не дать забыть дело. Такие дела нужно доводить до конца", - отметил он.

В письме Гудыменко обратился к главе НАПК с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании СМИ, относительно того, что жена заместителя председателя Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

"В случае подтверждения информации о декларировании недостоверной информации заместителем председателя Национальной полиции Украины Дмитрием Тишлеком, передать заключение в Национальное антикоррупционное бюро Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации. - Ред.)", – говорится в письме.

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Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.