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Новости Помощь Украине
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Бринк уверяет, что вся помощь США Украине используется по назначению: "Следим, как сокол"

брінк

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила невероятную открытость нашей страны в вопросе мониторинга американской помощи.

Об этом американский дипломат сказала в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула, что агрессия россии действительно изменила общественное восприятие коррупции, общество ее не толерует. "Мы все больше это видим и слышим. По-моему, это хорошо", - сказала Бринк.

Посол США также указала, что президент Владимир Зеленский, правительство и парламент Украины делают много шагов, включая расследование дел должностных лиц высокого ранга и членов парламента, чтобы побороть коррупцию.

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Говоря о контроле над американской помощью, дипломат назвала это приоритетом и тем, к чему она очень серьезно подходит. Она сообщила, что треть персонала посольства сосредоточена на контроле помощи и в Украине действует офис главного контролера помощи.

"Я могу утверждать, что ни одна единица вооружения не была использована не по назначению. Ни одна единица гуманитарной помощи или какой-либо другой бюджетной поддержки. Мы следим, как сокол, и мы должны продолжать это делать, но украинцы были невероятно открыты относительно помощи по безопасности или любой другой", – подчеркнула посол США.

Автор: 

помощь (7878) США (27145) Бринк Бриджит (187)


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Топ комментарии
+11
Може й так. А як щодо корупційних дій відносно власного народу ?
В американців не крадуть, але крадуть на яйцях і життях військових.
Зате щодня піар зелений виходить і розповідає про перемоги.
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02.11.2023 17:00 Ответить
+6
Бог на поміч!
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02.11.2023 16:57 Ответить
+6
Так ЗЄ ж в інтервью сказав, що його люди розкрадають покищо тільки бюджет України.
А бюджет України зараз на 80% складається з фінансової допомоги США та ЄС.

То, як ЗЄрмаки примудряються відокремити ті 20%, які вони вважають своїми по праву?

Скоріше за все, ця заява Брінк більше для формального заспокоєння трампістів, ніж для обрису реальної картини.
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02.11.2023 17:05 Ответить
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Бог на поміч!
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02.11.2023 16:57 Ответить
Може й так. А як щодо корупційних дій відносно власного народу ?
В американців не крадуть, але крадуть на яйцях і життях військових.
Зате щодня піар зелений виходить і розповідає про перемоги.
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02.11.2023 17:00 Ответить
Що вона пи.данула??? Значить і їй теж дали (пардон - поділилися).
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02.11.2023 17:02 Ответить
Угу. Стогни далі.
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02.11.2023 17:23 Ответить
Увесь світ уже стогне. Роззуй очі і промий вуха. Країни - "партнери" одна за другою відмовляються від допомоги Україні з мотивації, що цю допомогу ... розкрадають.
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02.11.2023 18:44 Ответить
з якого буя ти посла США макаєш в лайно?!
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02.11.2023 18:52 Ответить
Бо вона бреше. Весь світ уже відмовляється від допомоги і поставок через те, що "розкрадають так, ніби живуть останній день". Читай вчерашній виступ Генерала Залужного, відкрито на весь світ- армія в тяжкому становищі через брак ***********, техніки, дронів, ППО і ПРО, наступ при такому забезпеченні був "помилковим".Майже припинилися поставки, а власне виробництво похєряне і не налагоджене. Читай Генерала Залужного, єдиний полководець, котрий не бреше. А ця сявка скаже те, що їй напишуть в Білому Домі "під вибори".
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02.11.2023 19:20 Ответить
Брінк бреше?..Залужного читати?.. які ще експертні думки і поради будуть?
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02.11.2023 21:28 Ответить
таких розмов навіть не повинно бути! звідки на заході беруться ці сумніви??? рєзніков?
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02.11.2023 17:05 Ответить
Так ЗЄ ж в інтервью сказав, що його люди розкрадають покищо тільки бюджет України.
А бюджет України зараз на 80% складається з фінансової допомоги США та ЄС.

То, як ЗЄрмаки примудряються відокремити ті 20%, які вони вважають своїми по праву?

Скоріше за все, ця заява Брінк більше для формального заспокоєння трампістів, ніж для обрису реальної картини.
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02.11.2023 17:05 Ответить
Трампістам пох. Їм треба ********** забаганки виконати
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02.11.2023 17:09 Ответить
Шо, всю неймовірну кількість Абрамсів у 31 штуку постійно моніторять?
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02.11.2023 17:11 Ответить
http://www.foxnews.com/video/6340295947112 Fox News , - це респіське трампівське ЗМІ; для нього послиця Байдена інакше в'южити не могла...
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02.11.2023 17:15 Ответить
Тримай. Це каже не послиця Байдена і не на трампівському FoxNews.
Це каже Казначейство США та Пентагон.


Reurers: U.S. funds not misused in Ukraine, U.S. Treasury says amid corruption crackdown, - January 31, 2023
"We have no indication that U.S. funds have been misused in Ukraine," Treasury spokesperson Megan Apper said in response to a query from Reuters. "We welcome the ongoing efforts by the Ukrainian authorities to work with us to ensure appropriate safeguards are in place so that U.S assistance reaches those for whom it is intended."

WSJ: Ukraine Takes On Corruption, - Sept. 26, 2023
"The procurement scandals haven't involved American aid. Inspectors general at the U.S. Agency for International Development, State Department and Pentagon have completed 33 reviews of aid to Ukraine and have 72 more in the works. As of this month, none had identified significant diversions, theft or misuse."
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02.11.2023 17:34 Ответить
ну, хібащо - друкуються на продерждепівському сайті; і ти правий, що це єдинна відмінність. А що, мали самі на себе тінь наводити?
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02.11.2023 19:37 Ответить
Ясно. Божа роса.
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02.11.2023 19:44 Ответить
Мабуть в природі таки існують підсліпкуваті соколи.
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02.11.2023 17:50 Ответить
все поверили- кагал не тырит яйца случайно купили ДЛЯ ВСЕЙ АРМИИ ПО 17 ГР
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02.11.2023 18:11 Ответить
Добре хоч американці тримають Зелю за горло. Погано, що лише власний народ дозволяє йому красти.
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02.11.2023 18:33 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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02.11.2023 18:47 Ответить
Ракети, випущені з Лівану, попали в ресторан в ізраїльському місті Кірьят-Шмона.
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02.11.2023 18:55 Ответить
Я понимаю, что американцы не знают анекдоты про зоркого сокола, но модераторы на цензоре! Не смешите заголовками!
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02.11.2023 19:18 Ответить
Крадуть, ще як крадуть при потуранні зеленого дебіла, але пані посол про це не скаже, бо Байдену буде важко пояснити конгресменам чому він підтримує злодюг.
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02.11.2023 19:41 Ответить
Ну... только полный дебил будет красть с американской помощи и рисковать вообще всем... Внутри страны есть другие возможности "заработать"
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02.11.2023 23:59 Ответить
 
 