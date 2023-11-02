Бринк уверяет, что вся помощь США Украине используется по назначению: "Следим, как сокол"
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила невероятную открытость нашей страны в вопросе мониторинга американской помощи.
Об этом американский дипломат сказала в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она подчеркнула, что агрессия россии действительно изменила общественное восприятие коррупции, общество ее не толерует. "Мы все больше это видим и слышим. По-моему, это хорошо", - сказала Бринк.
Посол США также указала, что президент Владимир Зеленский, правительство и парламент Украины делают много шагов, включая расследование дел должностных лиц высокого ранга и членов парламента, чтобы побороть коррупцию.
Говоря о контроле над американской помощью, дипломат назвала это приоритетом и тем, к чему она очень серьезно подходит. Она сообщила, что треть персонала посольства сосредоточена на контроле помощи и в Украине действует офис главного контролера помощи.
"Я могу утверждать, что ни одна единица вооружения не была использована не по назначению. Ни одна единица гуманитарной помощи или какой-либо другой бюджетной поддержки. Мы следим, как сокол, и мы должны продолжать это делать, но украинцы были невероятно открыты относительно помощи по безопасности или любой другой", – подчеркнула посол США.
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В американців не крадуть, але крадуть на яйцях і життях військових.
Зате щодня піар зелений виходить і розповідає про перемоги.
А бюджет України зараз на 80% складається з фінансової допомоги США та ЄС.
То, як ЗЄрмаки примудряються відокремити ті 20%, які вони вважають своїми по праву?
Скоріше за все, ця заява Брінк більше для формального заспокоєння трампістів, ніж для обрису реальної картини.
Це каже Казначейство США та Пентагон.
Reurers: U.S. funds not misused in Ukraine, U.S. Treasury says amid corruption crackdown, - January 31, 2023
"We have no indication that U.S. funds have been misused in Ukraine," Treasury spokesperson Megan Apper said in response to a query from Reuters. "We welcome the ongoing efforts by the Ukrainian authorities to work with us to ensure appropriate safeguards are in place so that U.S assistance reaches those for whom it is intended."
WSJ: Ukraine Takes On Corruption, - Sept. 26, 2023
"The procurement scandals haven't involved American aid. Inspectors general at the U.S. Agency for International Development, State Department and Pentagon have completed 33 reviews of aid to Ukraine and have 72 more in the works. As of this month, none had identified significant diversions, theft or misuse."