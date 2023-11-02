Бринк уверяет, что вся помощь США Украине используется по назначению: "Следим, как сокол"

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила невероятную открытость нашей страны в вопросе мониторинга американской помощи.

Об этом американский дипломат сказала в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула, что агрессия россии действительно изменила общественное восприятие коррупции, общество ее не толерует. "Мы все больше это видим и слышим. По-моему, это хорошо", - сказала Бринк.

Посол США также указала, что президент Владимир Зеленский, правительство и парламент Украины делают много шагов, включая расследование дел должностных лиц высокого ранга и членов парламента, чтобы побороть коррупцию.

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Говоря о контроле над американской помощью, дипломат назвала это приоритетом и тем, к чему она очень серьезно подходит. Она сообщила, что треть персонала посольства сосредоточена на контроле помощи и в Украине действует офис главного контролера помощи.

"Я могу утверждать, что ни одна единица вооружения не была использована не по назначению. Ни одна единица гуманитарной помощи или какой-либо другой бюджетной поддержки. Мы следим, как сокол, и мы должны продолжать это делать, но украинцы были невероятно открыты относительно помощи по безопасности или любой другой", – подчеркнула посол США.