Украинская система РЭБ Piranha AVD 360 успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству, - Федоров
Украинцы создали Piranha AVD 360 – комплекс РЭБа для усиления Сил обороны. Технология помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от врагов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" либо зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, либо бесконтрольно падает.
Также Piranha подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству", - рассказал Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що зробив
«вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова» ???
Він розповів ворогу тактико-,технічні данні нової української зброї!!!
І це під час кривавої війни!
Хочу запитати: « Дядя, ти дурень?». « Чи зрадник?»
Ти Розуміешь, що ти творишь ?!!!
Ціеі зброї ще нема на нули. А ти вже сповістив кацапів.
Нагадую, що іде другий (!!!) рік війни. За цей час система « влади» була потрібна отсіяти дурнів, на зрадників.
Доручити захіст країни тільки перевіреним кадрам, якіхие досить.
А що ми Маемо?
Віце- премьер(!?!) уряду… перша людина з нових технологій…
поводить себе як школяр, який не бачить дальше своіі парти.
Який можно зробити висновок? Професіонально НЕ пригодний.
Він Е загрозою для національної безпеки України.
Припиняй істерику.
Ти Розуміешь про що люди говорять?
НЕМОЖНО друкувати технічні параметри нової української зброї. Крапка.
Твоі посилання на якийсь « лівий канал», який веде Володя (без призвища ), ні чого тут не змінюють.
Війна це війна, Тарасе.
Про цю РЕБку ще два місяці тому Мілітарка писала.
Але ж це строчать "ваші", себто давня місцева фауна.
"В держави і досі нічого не зроблено для армії. Воюємо лише людьми плюс західна допопга."
"Готова до серійного виробництва" - воно давно вже готово, тільки хтось у владі "італійський страйк" у оборонному комплексі влаштовує...
https://mil.in.ua/uk/news/vijskovi-otrymaly-ponad-800-bpla-v-ramkah-proyektu-armiya-droniv/ Військові отримали понад 800 БПЛА в рамках проєкту "Армія дронів"
https://mil.in.ua/uk/news/armiya-droniv-pidgotuvala-shhe-3-tysyachi-operatoriv-bpla/ «Армія дронів» підготувала ще 3 тисячі операторів БПЛА
https://mil.in.ua/uk/news/vijskovym-peredaly-270-***********-udarnyh-droniv-vampire/ Військовим передали 270 українських ударних дронів Vampire - теж Армія дронів
https://mil.in.ua/uk/news/vijskovym-vidpravyly-ponad-700-bezpilotnykiv/ Через благодійні організації та «Армію дронів» на потреби Сил оборони відправили понад 700 безпілотників.
і так далі. Там багато.
А це про власне виробництво FPV
https://mil.in.ua/uk/news/**********-vyrobnyky-postachayut-sylam-oborony-do-15000-fpv-droniv-na-misyats/ Українські виробники постачають Силам оборони до 15000 FPV-дронів на місяць
Раптом ти читаєш якісь інші новини.
Я вже мовчу, що для заглушення 600-метрової напівсфери на великій кількості заглушених частот (і навігації, і управління дронами, і картинки з дронів, і радіозв'язок) до нього в додаток ще чималенький генератор повинен іти.
А взагалі можна розробити багатоканальний детектор частот, якщо появляється сигнал високої інтенсивності то випускати димову завісу... як у орків на Т90, там при засвітці лазером спрацьовує
Якесь порогове значення сили сигналу, наприклад коли дрон буде десь за 500 метрів можно тільки отримавши цілий дрон, і старанно вивчивши його радіосистему, та й то це буде дуже приблизно.
Я не знаю, з якою швидкістю летить Ланцет, але думаю що на останньому відтінку швидкість дуже висока, навряд чи димовий заряд встигне добре задимити.
І так - в льотну погоду там у повітрі повно дронів з обох сторін, тому наші "Літуни" завжди доповідають нашому РЕБу, коли, в якому районі, і на якому дроні вони будуть літати, щоби часом їхню пташку не завалили. До речі - в цьому перевага нашої системи, коли дрони виробляють всі, кому не ліньки - саме тому для русні "фотографії" на спектроаналізаторі наших дронів - велика таємниця, бо їх так багато різних модифікацій, і кожний розробник вносить свої фішки у передатчик і приймач, і це не тільки лише пов'язано за зміною частот!
Підпишіться, якщо цікавитесь цією темою, на канал "https://t.me/serhii_flash Про зв'язок від Сергія Флеш " в ТГ.
і скоріше всього на відстані 500-1000 м сигнал можна ідентифікувати по інтенсивності
Русня відстає від нас, але швидко вчиться, і на відміну від нас свої доробки одразу масштабують, і ставлять на конвейєр, тобто роблять те, що міністр Федорів тільки зараз намагається якось зробити.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/590341-minoborony-potratilo-650-mln-griven-na-nizkokachestvennye-bpla-firmy-eks-nardepa-video
А, власне, за виробництво чому промовчали??
А це не рішення, не дійде до кулеметників.
Хтось із цим справлявлся?
Висновки робівть самі, зелені наркомани або знов просто ******* і приписують собі чужі заслуги, або просто вирішили на цему розпиляти бабло...
Звичайно, ті хто роблять ті "сирі" РЕБ ніфіга не отримають...