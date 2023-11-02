Украинская система РЭБ Piranha AVD 360 успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству, - Федоров

Украинцы создали Piranha AVD 360 – комплекс РЭБа для усиления Сил обороны. Технология помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от врагов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" либо зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, либо бесконтрольно падает.

Также Piranha подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству", - рассказал Федоров.