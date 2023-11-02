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Новости Война
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Украинская система РЭБ Piranha AVD 360 успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству, - Федоров

паранья

Украинцы создали Piranha AVD 360 – комплекс РЭБа для усиления Сил обороны. Технология помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от врагов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" либо зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, либо бесконтрольно падает.

Также Piranha подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству", - рассказал Федоров.

Автор: 

технологии (674) Федоров Михаил (509) РЭБ (134)


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Топ комментарии
+15
І для чого про це ******* треба? Кацапську увагу привертать?
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02.11.2023 17:40 Ответить
+11
Терміново Татарову ДАСУ відправити до виробників, раптом в них якійсь прибуток є...
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02.11.2023 17:22 Ответить
+7
Хтось може пояснити, яким боком інтернет-шахрай Федоров до військових розробок?
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02.11.2023 17:21 Ответить
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Учора це потрібно було учора,а сьогодні ворог навчився уже і проти цього. Крок вперед, а не як поки що
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02.11.2023 17:19 Ответить
І звідки у вас дані, що "сьогодні ворог навчився уже і проти цього"?
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02.11.2023 17:22 Ответить
против ланцетов может и не сильно поможет, но против массовых ФПВ - вполне
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02.11.2023 17:34 Ответить
Що це було???!!!

Що зробив
«вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова» ???

Він розповів ворогу тактико-,технічні данні нової української зброї!!!

І це під час кривавої війни!

Хочу запитати: « Дядя, ти дурень?». « Чи зрадник?»

Ти Розуміешь, що ти творишь ?!!!

Ціеі зброї ще нема на нули. А ти вже сповістив кацапів.

Нагадую, що іде другий (!!!) рік війни. За цей час система « влади» була потрібна отсіяти дурнів, на зрадників.
Доручити захіст країни тільки перевіреним кадрам, якіхие досить.

А що ми Маемо?

Віце- премьер(!?!) уряду… перша людина з нових технологій…
поводить себе як школяр, який не бачить дальше своіі парти.

Який можно зробити висновок? Професіонально НЕ пригодний.
Він Е загрозою для національної безпеки України.
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02.11.2023 18:22 Ответить
https://mil.in.ua/uk/articles/tankovyj-reb-**********-ta-rosijski-rozrobky/ Мілітарний: Танковий РЕБ: українські та російські розробки, - 4 Вересня, 2023

Припиняй істерику.
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02.11.2023 18:41 Ответить
Тарасе, хлопчик.
Ти Розуміешь про що люди говорять?

НЕМОЖНО друкувати технічні параметри нової української зброї. Крапка.

Твоі посилання на якийсь « лівий канал», який веде Володя (без призвища ), ні чого тут не змінюють.

Війна це війна, Тарасе.
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02.11.2023 20:45 Ответить
Є нові чіпи що мають захищені канали управління але відео каналів захисту немає .... тому ця РЕБ якщо не будуть тянути з випуском досить допоможе...
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02.11.2023 18:41 Ответить
Як захищені канали управління допомагають від тупого глушіння ефіру?
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02.11.2023 19:38 Ответить
Дуже корисна та потрібна річь...
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02.11.2023 17:20 Ответить
Хтось може пояснити, яким боком інтернет-шахрай Федоров до військових розробок?
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02.11.2023 17:21 Ответить
Терміново Татарову ДАСУ відправити до виробників, раптом в них якійсь прибуток є...
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02.11.2023 17:22 Ответить
І для чого про це ******* треба? Кацапську увагу привертать?
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02.11.2023 17:40 Ответить
Щоб дехто в іншій гілці не 3,14здів, що нікуя не роблять.
Про цю РЕБку ще два місяці тому Мілітарка писала.
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02.11.2023 18:01 Ответить
А ти не подумав - що ті хто "******" просто роздували провокацію? Для того щоб кацапи знали - чим ми займаємося?
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02.11.2023 18:05 Ответить
Я в цьому впевнений.
Але ж це строчать "ваші", себто давня місцева фауна.
"В держави і досі нічого не зроблено для армії. Воюємо лише людьми плюс західна допопга."
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02.11.2023 18:16 Ответить
А "твої" - не "строчать"? Якби я тут "строчив" усе що знаю та думаю - у мене-б було підписників у кілька разів більше ! А нашим хлопцям - гірше Бо кацапня на "Цензорі" - "днює і ночує" - де-б ще "одкровення порохоботів" можна знайти? Зливають ДЛБЙБи інформацію - "аж гай шумить"! Навіть не розуміючи ЩО роблять!
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02.11.2023 18:29 Ответить
Так нічого й не робили. Взяли успішну розробку українських ентузіастів яку вже давно хвалять військові, та пропіарилися не ній.
"Готова до серійного виробництва" - воно давно вже готово, тільки хтось у владі "італійський страйк" у оборонному комплексі влаштовує...
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02.11.2023 18:24 Ответить
У орків вже є РЕБ такого типу волнорєз.... тому оркам пох...
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02.11.2023 18:34 Ответить
Побачимо! "Кінжали" з "Іскандерами" теж були "не имеющимианалохофф"
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02.11.2023 18:40 Ответить
Ну вони, як не як принесли багато проблем.... не всюди стоїть Petriot тільки в Києві
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02.11.2023 18:46 Ответить
В часи "моєї" армії говорили "ПВО не "защищает"! Только "прикрывает" Те ж саме - і зараз! Якби кацапи воювали тільки проти армії - ще можна було-б про щось говорить Але вони б"ють по всьому живому! А за даних обставин треба створювать не ЗСУ а "Протиповітряні сили України" І усіх кинуть на забезпечення цього А хто воюватиме на фронті?
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02.11.2023 18:55 Ответить
Ви написали що Іскандери фуфло, а я вам відповів що ними нанесли багато шкоди... в тому числі удари по нашому совковому ППО яке не може збивати балістику... по тих же С300
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02.11.2023 19:07 Ответить
Що ти від мене хочеш? Щоб я "посипав голову попелом"? Російська армія такою ж і залишилася - тільки отримала нові знаряддя вбивства І що? Вона стала кращою інтелектуально? Дал дурням в 39-40-му купу танків Дали нові літаки, СВТ Допомогло?
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02.11.2023 19:24 Ответить
Хочу сказати що ворога не треба не дооцінювати, ворог на відміну від нас створив на півдні ешелоновану оборону, налагодив військове виробництво в три зміни... недооцінка ворога дає розслаблення в результаті втрати як техніки так і людей
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03.11.2023 08:53 Ответить
А хто сказав що я "недооцінюю" ворога? Вони двадцять років тому почали готуваться до експансії та відновлення імперії військовим шляхом - коли зрозуміли, що втратили в лиці українців "роботящі руки" та "розумні голови" , без яких РОсія не виживе та втрачатиме свої позиції у світі все більше А ми, надіючись на дипломатичні домовленості, "почивали на лаврах" І то їм не вдався "бліцкріг"
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03.11.2023 09:18 Ответить
З 2019 року ефективність чиновників показується тільки відосиками і ********. а не справами
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02.11.2023 18:38 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/syly-oborony-otrymayut-1912-kopteriv-autel-evo-max-4t/ В рамках ініціативи "Армія дронів" Сили оборони отримають 1912 коптерів Autel EVO MAX 4T.

https://mil.in.ua/uk/news/vijskovi-otrymaly-ponad-800-bpla-v-ramkah-proyektu-armiya-droniv/ Військові отримали понад 800 БПЛА в рамках проєкту "Армія дронів"

https://mil.in.ua/uk/news/armiya-droniv-pidgotuvala-shhe-3-tysyachi-operatoriv-bpla/ «Армія дронів» підготувала ще 3 тисячі операторів БПЛА

https://mil.in.ua/uk/news/vijskovym-peredaly-270-***********-udarnyh-droniv-vampire/ Військовим передали 270 українських ударних дронів Vampire - теж Армія дронів

https://mil.in.ua/uk/news/vijskovym-vidpravyly-ponad-700-bezpilotnykiv/ Через благодійні організації та «Армію дронів» на потреби Сил оборони відправили понад 700 безпілотників.

і так далі. Там багато.

А це про власне виробництво FPV
https://mil.in.ua/uk/news/**********-vyrobnyky-postachayut-sylam-oborony-do-15000-fpv-droniv-na-misyats/ Українські виробники постачають Силам оборони до 15000 FPV-дронів на місяць

Раптом ти читаєш якісь інші новини.
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02.11.2023 19:01 Ответить
По-перше: про це не звиздять на весь інтернет, по- друге: чи ще буде те серійне.
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02.11.2023 17:43 Ответить
вранці, пан генерал батько залужний каже, що потрібне революційний засіб реб. а ввечері, федоров, тут як тут: чєго ізволітє новий хазяїн?
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02.11.2023 17:44 Ответить
Не існує революційних засобів реб. Хіба що нові закони фізики хто відкриє.
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02.11.2023 17:56 Ответить
Розенблати з арахламідіями вже працюють над цим. Але їм теж треба виділити 40 млрд. грн., як на дрони.
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02.11.2023 18:11 Ответить
Про нього писали ще 2 місяці назад... але поки що серії так і немає
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02.11.2023 18:38 Ответить
Українській військовий, спец по авіарозвідці і зв'язку, Сргій Флеш ще десь місяці півтора тому, коли вперше з'явилась інфа з фотками про цю систему, одразу написав пост, що навіть виходячи із фізичних розмірів антен заглушити небо на 600 метрів не получиться, дай Бог аби на 30-50 метрів вистачило.

Я вже мовчу, що для заглушення 600-метрової напівсфери на великій кількості заглушених частот (і навігації, і управління дронами, і картинки з дронів, і радіозв'язок) до нього в додаток ще чималенький генератор повинен іти.
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02.11.2023 17:45 Ответить
Навіть 100 було б добре... хоча по інерції можна попасти... думаю що там можна програмно виключити частину ту ж навігацію яка в цьому випадку не потрібна
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02.11.2023 18:37 Ответить
Новим, модернізованим "Ланцетам", на останньому відрізку польоту не потрібні ні команди, ні навігація - в нього елементи ШІ фіксують ціль, і направляють його.
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02.11.2023 18:48 Ответить
Думаю що цей РЕБ не зможе подавити Ланцет, там використовується захищений звязок

А взагалі можна розробити багатоканальний детектор частот, якщо появляється сигнал високої інтенсивності то випускати димову завісу... як у орків на Т90, там при засвітці лазером спрацьовує
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02.11.2023 19:04 Ответить
Теоретично Ви праві, але, по-перше, на віжповідних частотах передатчик дрона можно і за 10 км побачити на спектроаналізаторі, і на ЛБЗ там постійно він буде сигналізувати про кучу літаючого гівна, але то не факт, що дрон летить саме в той танк.

Якесь порогове значення сили сигналу, наприклад коли дрон буде десь за 500 метрів можно тільки отримавши цілий дрон, і старанно вивчивши його радіосистему, та й то це буде дуже приблизно.

Я не знаю, з якою швидкістю летить Ланцет, але думаю що на останньому відтінку швидкість дуже висока, навряд чи димовий заряд встигне добре задимити.
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02.11.2023 19:16 Ответить
FPV гарно засвічує детектор, вже волонтери дають на передову.... відзиви позитивні.... По Ланцету бачив інформацію що декілька захвачено цілими.... могли б вивчити принцип радіозвязку там...
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02.11.2023 19:21 Ответить
Ну дронів над технікою переважно немає багато, але ви праві ланцет сам не б'є, завжди дрон розвідник неподалеку
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02.11.2023 19:24 Ответить
Я ж кажу - ці сигнали і за 10 кілометрів чути, і навіть більше, а, зважаючи, що модернізований Ланцет летить на 70 км, то як мінімум його буде чутно на такій відстані!

І так - в льотну погоду там у повітрі повно дронів з обох сторін, тому наші "Літуни" завжди доповідають нашому РЕБу, коли, в якому районі, і на якому дроні вони будуть літати, щоби часом їхню пташку не завалили. До речі - в цьому перевага нашої системи, коли дрони виробляють всі, кому не ліньки - саме тому для русні "фотографії" на спектроаналізаторі наших дронів - велика таємниця, бо їх так багато різних модифікацій, і кожний розробник вносить свої фішки у передатчик і приймач, і це не тільки лише пов'язано за зміною частот!

Підпишіться, якщо цікавитесь цією темою, на канал "https://t.me/serhii_flash Про зв'язок від Сергія Флеш " в ТГ.
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02.11.2023 19:37 Ответить
В Ланцета б мав бути потужний сигнал на відео і своя частота.... точно не така як у цивільних дронів і мабуть не така як у дронів розвідників щоб не було завад.....

і скоріше всього на відстані 500-1000 м сигнал можна ідентифікувати по інтенсивності
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02.11.2023 20:45 Ответить
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02.11.2023 20:57 Ответить
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02.11.2023 21:22 Ответить
Цікавий виріб, кинув хлопцям... вони інший беруть... шкода що немає якогось ресурсу де всякими лайфакама можна ділитись, якогось закритого для волонтерів
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03.11.2023 08:50 Ответить
Скоро фпв-дрони перестануть бути ефективними на фронті
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02.11.2023 17:54 Ответить
Це вічна боротьба між засобами нападу, і засобами захисту.

Русня відстає від нас, але швидко вчиться, і на відміну від нас свої доробки одразу масштабують, і ставлять на конвейєр, тобто роблять те, що міністр Федорів тільки зараз намагається якось зробити.
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02.11.2023 18:51 Ответить
До серійного виробництва і "Нептун", і не тільки, був готовий...А буде серійне виробництво чи ні?
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02.11.2023 18:03 Ответить
Тільки не у китаї виробляйте.
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02.11.2023 18:08 Ответить
А де ви пропонуєте?
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02.11.2023 18:15 Ответить
У Польщі, чи в Чехії…
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02.11.2023 18:25 Ответить
сподіваюсь цей виріб не такий на якрму розпиляв бабло екс депутат Розенблат с Рєзніковим?

https://focus.ua/uk/*******-novosti/590341-minoborony-potratilo-650-mln-griven-na-nizkokachestvennye-bpla-firmy-eks-nardepa-video
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02.11.2023 18:46 Ответить
Готовність це добре.
А, власне, за виробництво чому промовчали??
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02.11.2023 18:55 Ответить
Не вірю. Щось подібне - "Українці створили... ...комплекс РЕБу для посилення..." сил АТО я чітав ще починаючи - 2016 року, коли склади почали вибухати.
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02.11.2023 18:57 Ответить
https://carwashtouchless.com/client/leisuwash-piranha-wash-systems-brisbane/ Piranha AVD 360
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02.11.2023 19:24 Ответить
Зібрали вже половину коштів на окопний сертифікований РЕБ для кулеметників 32 бригади. Але не можна буде його придбати, тому що тільки за листом комбрига.
А це не рішення, не дійде до кулеметників.
Хтось із цим справлявлся?
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02.11.2023 21:00 Ответить
Вы там в случае не переборщили с тестированием? Наши метеорологи жалуется что в ихних балонах в последние дни GPS приёмники странно глючит.
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02.11.2023 21:50 Ответить
Все то зашибісь але ті купольні реби роблять приватні хлопці з Дніпра і ніякого відношення шахрай федоров до того немає. Єффективність того ребу біля 30 відсотків. Сергій Флеш неоднозначно відзивався по тим купольним реб, точніше був невдоволений еффективністю...
Висновки робівть самі, зелені наркомани або знов просто ******* і приписують собі чужі заслуги, або просто вирішили на цему розпиляти бабло...
Звичайно, ті хто роблять ті "сирі" РЕБ ніфіга не отримають...
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03.11.2023 01:50 Ответить
 
 