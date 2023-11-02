Новый спикер Палаты представителей США Джонсон предлагает объединить помощь Украине и защиту границы с Мексикой

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности поддержать помощь Украине, но отдельно от пакета для Израиля. Вместо этого он предлагает объединить ее с финансированием защиты границы с Мексикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам республиканца, он считает правильным объединить в одном пакете дополнительное финансирование Украины и защиты границы, "потому что я думаю, что мы получим двухпартийное согласие по этим вопросам".

"У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе", – пояснил Джонсон.

В четверг Палата представителей США будет голосовать за инициированный республиканцами законопроект о предоставлении Израилю дополнительных 14,3 миллиарда долларов помощи – столько же, сколько и просил Белый дом.

Это финансирование Джонсон и его коллеги предлагают выделить отдельно от других потребностей национальной безопасности. Кроме того, они хотят взять деньги из другой федеральной программы для финансирования Службы доходов и сборов США.

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