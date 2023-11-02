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Новости Помощь Украине
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Новый спикер Палаты представителей США Джонсон предлагает объединить помощь Украине и защиту границы с Мексикой

джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности поддержать помощь Украине, но отдельно от пакета для Израиля. Вместо этого он предлагает объединить ее с финансированием защиты границы с Мексикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам республиканца, он считает правильным объединить в одном пакете дополнительное финансирование Украины и защиты границы, "потому что я думаю, что мы получим двухпартийное согласие по этим вопросам".

"У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе", – пояснил Джонсон.

В четверг Палата представителей США будет голосовать за инициированный республиканцами законопроект о предоставлении Израилю дополнительных 14,3 миллиарда долларов помощи – столько же, сколько и просил Белый дом.

Это финансирование Джонсон и его коллеги предлагают выделить отдельно от других потребностей национальной безопасности. Кроме того, они хотят взять деньги из другой федеральной программы для финансирования Службы доходов и сборов США.

Читайте также: Помощь для Украины и Израиля разделят, - спикер Палаты представителей Джонсон

Автор: 

помощь (7878) США (27145) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+19
А чом би не об'єднати з фінансуванням клубів філателістів?
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02.11.2023 17:31 Ответить
+14
Кордон з мексикою це фетіш трампа. Просто тупо тролять.
Рейган вертиться пропелером в труні дивлячись на сьогоднішніх республіканців...
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02.11.2023 17:32 Ответить
+13
Просто більшість республіканців за фінансування т.зв. стіни між США та Мексикою, особливо Мага, для них це пріоритет № 1. Це був пріоритет у їх виборчій програмі.
Джонсон має побоювання, що Палата окремо за допомогу Україні не проголосує (не наберуть достатньо голосів саме республіканців).
А так обєднанням він вбиває двох зайців одним голосуванням - допомога Україні (підтримують демократи та притомні республіканці) та стіна із Мексикою (республіканці, у першу чергу трампісти, які опиняться на розтяжці, не зможуть відмовити).
Тримаємо кулаки. Пан Джонсон діло пропонує
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02.11.2023 17:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А чом би не об'єднати з фінансуванням клубів філателістів?
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02.11.2023 17:31 Ответить
Тому, що супротивників "стіни з Мексикою" набагато БІЛЬШЕ, чим супротивників клубів філателістів!
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02.11.2023 17:35 Ответить
Американська громадськість дедалі скептичніше ставиться до допомоги Києву.

З наближенням суворих зимових місяців погляди американців на https://zn.ua/ukr/war/vtorhnennja-rosiji-v-ukrajinu-rik-vijni-u-foto.html війну РФ проти України змінилися, і тепер частина громадськості США вважає, що Вашингтон робить занадто багато для допомоги Києву.

Згідно з результатами опитування https://news.gallup.com/poll/513680/american-views-ukraine-war-charts.aspx Gallup , опублікованими у четвер, 2 листопада, 41% американців вважають, що США роблять "занадто багато" для допомоги Україні, порівняно з 29%, які дотримувалися такої думки в червні.

Частка американців, які вважають, що підтримка Києва з боку США є "недостатньою", знизилася до 25% з 28% у червні. 33% респондентів, порівняно з 43% у червні, кажуть, що США роблять достатньо, тоді як 25% вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Києву.

Як республіканці (62%), так і незалежні (44%) дедалі частіше вважають, що США роблять занадто багато для підтримки України, порівняно з тим, коли Gallup почав ставити це питання в серпні 2022 року.
Як має закінчитися війна

Ще одне ключове питання - як закінчиться війна. У серпні 2022 року більшість (66%) американців вважали, що США повинні підтримати Україну у поверненні тимчасово окупованої території, навіть якщо це призведе до затяжної війни. Підтримка цієї думки послабилася, але не змінилася повністю, оскільки 54% американців дотримуються цієї точки зору. 43% тепер виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко закінчити війну, навіть якщо це означає, що Україна поступиться територією Росії.

У питанні про те, як закінчити війну, відбулися значні партійні зрушення: більшість республіканців (55%) тепер віддають перевагу якнайшвидшому завершенню війни. Незалежні також помітно змінили свою позицію з цього питання і показники розділені порівну між тими, хто підтримує затяжну війну з поверненням Україні всіх тимчасово окупованих територій, і тими, хто хотів би, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Демократи продовжують виступати за те, щоб допомогти Україні повернути тимчасово окуповані території.
Фінансова допомога та її межі

Хоча країни Європи зробили свій внесок у військову підтримку України, США надали левову частку допомоги, що стало гарячою політичною темою серед низки лідерів Конгресу, які закликають до обмеження обсягу коштів, що виділяються Києву. Сьогодні 61% американців вважають, що фінансова допомога, яку Україна отримує від Вашингтона, повинна бути обмежена, причому понад вісім із десяти республіканців поділяють цю думку. 38% відсотків американців, у тому числі 65% демократів, вважають, що США повинні продовжувати надавати допомогу доти, доки Україна про неї проситиме.

Хто перемагає у війні

І, нарешті, питання, яке Gallup почав ставити в червні цього року, - хто, якщо взагалі хтось, перемагає у війні? Сьогодні 64% американців вважають, що жодна зі сторін не виграє - це на сім відсоткових пунктів більше, ніж влітку, коли світ очікував українського контрнаступу. Цікаво, але думка про те, що жодна зі сторін наразі не перемагає у війні, є єдиним питанням, в якому спостерігається хоч якась узгодженість між прихильниками різних політичних таборів у США, з майже повною відсутністю відмінностей між демократами, незалежними та республіканцями. Однак демократи значно частіше, ніж республіканці та незалежні, вважають, що перемагає Україна, а не Росія.
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02.11.2023 18:12 Ответить
Це реакція на Вовине ( близько до слів, але точом ЗА ДУМКОЮ) - ви мені кажете Єрмак шпигун? Єрмак МАРОДЕР? Але я прийшов з ним з ним й піду !
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02.11.2023 18:15 Ответить
ракеты верните с*ки, и яо, которое вы у нас выдурили, и считайте что хотите.
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02.11.2023 20:04 Ответить
Афігеть пріоритети...

А чому не з оновленням системи каналізації чи водогону?
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02.11.2023 17:32 Ответить
А потому что для "простого" американца та Стена на границе намного важнее Украины, которой сша вообще ничего не должны. Если спросить американцев стена или Украина, то я думаю выиграет стена, поэтому разклад как по мне офигенный.
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02.11.2023 17:59 Ответить
Ну звичайно не винні. Ядерну зброю відали замість неї всунули папірець-меморандум нам в руки, як колись конкіскодори скельця індіанцям за золото.
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02.11.2023 19:52 Ответить
Ну ты его почитай, они вообще в случае чего должны давать не оружие а консультации, так что они его исполнили на 10000%
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02.11.2023 21:52 Ответить
Це гра на тих республиканців, котрі можуть завалити голосування з допомоги Ізраїлю, наполягаючи на голосуванню за пропозицію Байдена
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02.11.2023 18:01 Ответить
Потому, что американца в первую очередь заботит граница США , а не Украины. Нас, украинцев, в Штатах меньше миллиона, остальным 350 миллионам Украина в основном до лампочки, а вот бардак который творится на южном кордоневолнует почти всех.
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02.11.2023 18:48 Ответить
вышлите им для охраны границы тро чопа с колей котлетой во главе а нам бабло....и все в шоколаде
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02.11.2023 17:32 Ответить
Кордон з мексикою це фетіш трампа. Просто тупо тролять.
Рейган вертиться пропелером в труні дивлячись на сьогоднішніх республіканців...
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02.11.2023 17:32 Ответить
І багато до Вас танків і артилерії зайшло з Мексики?

Ахмад, Вагнер, і Шторм-Z у складі армії вторгнення є?
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02.11.2023 17:32 Ответить
Просто більшість республіканців за фінансування т.зв. стіни між США та Мексикою, особливо Мага, для них це пріоритет № 1. Це був пріоритет у їх виборчій програмі.
Джонсон має побоювання, що Палата окремо за допомогу Україні не проголосує (не наберуть достатньо голосів саме республіканців).
А так обєднанням він вбиває двох зайців одним голосуванням - допомога Україні (підтримують демократи та притомні республіканці) та стіна із Мексикою (республіканці, у першу чергу трампісти, які опиняться на розтяжці, не зможуть відмовити).
Тримаємо кулаки. Пан Джонсон діло пропонує
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02.11.2023 17:38 Ответить
жирний плюс. )
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02.11.2023 17:40 Ответить
Формується ще один Джонсонюк?
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02.11.2023 17:44 Ответить
США (демократи та республіканці) вже не в змозі покинути Україну. Україна життєвоважлива для США, для перемоги Західного світу та цінностей над диктаторами та терористами. США чудово розуміють, що якщо Україна з якихось причин припинить воювати, то тоді вже воювати доведеться самим США, своїми громадянами. Саме для США (демократів та республіканців) вигідно допомагати та забезпечувати Україну усім необхідним для Перемоги України. Усі інші склоки та чвари між демократами та республіканцями відходять на другий план.
Дуже сподіваюся та вірю, що пан Джонсон це розуміє та усвідомлює, розуміє це і більшість республіканців, а тому не будуть зважати на вибрики Трампа, якому необхідно готуватися до судів.
Тримаймо кулаки
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02.11.2023 17:53 Ответить
бальзам на душу
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02.11.2023 18:20 Ответить
"... якщо Україна ... припинить воювати, то тоді вже воювати доведеться самим США..." Ствердження спірне як мінімум.
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02.11.2023 19:18 Ответить
Та я про це все знаю, я про пріоритети говорю...

В кінці кінців вони-то можуть проголосувати, але і Байден вже сказав що не підпише нічого, де не буде допомоги Україні.
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02.11.2023 17:50 Ответить
Вот и остается верить. Верить несмотря на то, что зеледент так и не собирается отдать свою бородатую бабушку в руки американского правосудия. Байден не говорит про это, как и не говорит что зеледент, в угоду его главного политического оппонента Трампа, начал прессовать сына Байдена... Причем без оснований и доказательств... Вот что значит политический лидер мировой державы! А зеля украинских патриотов, своих сограждан, в СИЗО держит и пытается срок побольше повесить...
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02.11.2023 18:08 Ответить
Я вам плюс поставил, тому что все логично расписали. Но на самом деле, очень трудно сказать, какая у него настоящая цель. Демократы сильно отпираются от закрытия границы, и принудить их к выбору или поступиться своими принципами или отказать Украине в помощи, это такая иезуитская тактика.Короче говоря, скоро увидим
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02.11.2023 18:55 Ответить
та не треба ніяких танків. там достатньо наркоти і нелегалів з різними інфекційними хворобами.
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02.11.2023 17:39 Ответить
давайте кидайте Украину на хрен - у вас же куча внутренних проблем -дегенераты - 10 лет не пройдет будут российские базы стоять прямо по периметру границы -и проблем вам парашка внутрь страны накидает большой лопатой вместе с гавном - дебилы
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02.11.2023 17:35 Ответить
У такому випадку на той час і українці також будуть стояти разом з кацапами навкруги кордонів цивілізації. Бо, нажаль, така історична доля завойованих народів - бути на стороні завойовників.
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02.11.2023 17:38 Ответить
Так все і йде до заморозки конфлікту, все про це говорить, по крайній мірі з тією допомогою,що є зараз буде топтання на місці на фронті, а на більше захід не погоджується щось надавати, тому вони будуть схиляти Україну до переговорів, бо вкидувати сюди сотні мілярдів без результаті ніхто не збирається
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02.11.2023 17:40 Ответить
та хоч з дідьком лисим можете об'єднати, лиш би проголосували. а оскільки практично всі республіканці топлять за те, щоб посилити кордон з Мексикою, і це правильно, бо в Штати через той кордон, як до себе додому, ходять від контрабандистів з наркокур'єрами до різного роду нелегалів, то таке об'єднання не буде мати перешкод для голосування. і на спікера менше будуть гарчати трампісти. як на мене дуже слушний компроміс.
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02.11.2023 17:38 Ответить
100% підтримую. Написав вище
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02.11.2023 17:39 Ответить
почему бы не объединить с прорывом канализации в Огайо - трамписты начинают делать какой то треш им уже по хрен на Европу - они думают что оно само в мире все как то уляжется по тихоньку и Иран уже звериным чутьем почуял слабость Америки и Северная Корея и скоро Китай начнет выкидывать и выжимать США со всех геополитических полей
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02.11.2023 17:45 Ответить
я ж написав вище - хоч з дідьком лисим. лиш би був ефект.
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02.11.2023 17:50 Ответить
тільки скільки там буде грошей для України і скільки для кордону , ось в чому питання ? щоб не виявилось що на мексиканський кордон поїдуть Абрамси , а Україні дадуть колючий дріт і каску .
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02.11.2023 17:45 Ответить
не виявиться.
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02.11.2023 17:49 Ответить
Якщо вони не проголосують у парі з Ізраілем, то у парі з Мексикою вони точно не проголосують!
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02.11.2023 17:52 Ответить
точно? звідки така обізнаність? ) вони можуть і не голосувати. голосів притомних республіканців і демократів буде більше, ніж достатньо. головне - тільки поставити це питання на голосування. а це залежить уже від особистої позиції спікера. захоче - поставить, не захоче - буде і далі воду мутити, шукати компроміси.
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02.11.2023 17:57 Ответить
Тому що в Америці дуже сильне проізраільське лоббі, та й найближчий союзник Ізраіль для Америки вже давно, тому за допомогу євреям проголосують якомога швидше.

А щодо Мексики, то місяць-другий-третій дебатів нічого не вирішують, можно і потягнути... а потім не приняти, і таки розділити на два окремих питання.

А яка Ваша думка - заради чого оце перенесення з одного пакету до іншого, окрім як дитяче і дурне "Назло Байдену зроблю інакше?
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02.11.2023 18:08 Ответить
моя думка така: хай спочатку голосують допомогу для Ізраїлю. потім нехай голосують допомогу Україні разом з витратами на укріплення кордону з Мексикою. якщо проголосують цей пакет, тоді Байден підпише попередньо прийнятий пакет по Ізраїлю, якщо не проголосують український пакет, то Байден заветує попередньо проголосований. це вже питання компромісів. В будь-якому випадку в Білому домі і в Конгресі точно краще знають що і як зробити в порівнянні з форумчанами з Цензора. )
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02.11.2023 18:17 Ответить
Ну це Ваша думка, але погодьтесь - вона ні на що не спирається, навіть на банальну логіку, бо нема її в тому, щоби два питання, які так чи інакше проголосуються, розносити по різним пакетам.

Значить сподіваються один з них не проголосувати.
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02.11.2023 18:22 Ответить
нижче прочитайте на що вона спирається.
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02.11.2023 18:26 Ответить
Дякую, прочитав.

Отже - мою думку і Ви підтверджуєте - сподіваються не прийняти.

І це при тому, що виділені за півтора роки гроші від Америки на 60% в Америці же і залишаються!
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02.11.2023 18:30 Ответить
попередні кошти виділялися, коли спікером була демократка Пелосі. а після проміжних виборів в республіканців невеличка більшість. тому спікер уже від них. і ще вчора чи позавчора в мережі гуляла інформація, що Байден може накласти вето на той закон, який приймуть без допомоги Україні. тобто з цього слідує, що там тривають закулісні ігри і кожна із сторін хоче перестрахуватись. республіканці хочуть протягнути виділення коштів на стіну з Мексикою і посилити контроль і підзвітність виділеної економічної допомоги Україні, натомість Білий дім хоче протягнути свій пакет - військову допомогу Ізраїлю і Україні. і тут суперечки. тому потрібен компроміс. і якщо новий спікер говорить, що таким компромісом буде виділення допомоги Україні разом з ухваленням витрат на ту стіну, то ми, українці, маємо це лише вітати, а не фиркати, як ви тут почали вище робити, в сторону республіканців чи в сторону демократів. не варто фиркати. це не допоможе, а навпаки, тільки затягне цей процес. навіть на форумі тут не треба цього робити, я вже взагалі мовчу про наших дипломатів.
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02.11.2023 19:35 Ответить
Ви вже не вперше повторюєте те, про що я писав декількома коментарями вище. Не знаю, правда, для чого.

В любому випадку - поживемо - побачимо, але на відміну від Вас, я в цій грі з перенесенням допомоги Україні з одного пакету, нагального, у інший, який може зачекати, вбачаю виключно бажання трампістів добитись невиділення коштів Україні, і мене це непокоїть. Хоча зробити, звісно, я нічого не можу.
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02.11.2023 19:54 Ответить
не можете нічого зробити, то і нити не треба. все там проголосують.
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02.11.2023 20:11 Ответить
Були б Ви розумнішим - ви б такої дурні ніколи б не написали.

Але маєте те що маєте.
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02.11.2023 20:12 Ответить
та навпаки. ви би цього не написали - "Якщо вони не проголосують у парі з Ізраілем, то у парі з Мексикою вони точно не проголосують!" - оце і є дурня повна. особливо з твердженням точно.
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02.11.2023 20:20 Ответить
Дякую, що звернулись.

Нам надзвичайно важлива ваша думка.

Гуляйте побільше на свіжому повітрі, краще в безлюдному місці - може ще не все втрачено.
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02.11.2023 20:30 Ответить
добре, що ви не працюєте послом України в США. )
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02.11.2023 20:48 Ответить
тепер заради чого: бо в пакеті для Ізраїлю стоїть виключно військова допомога, а в пакеті для Україні все разом - військова, економічна, гуманітарна. і в республіканців є багато питань до економічної допомоги, бо вона реально у вигляді грошей піде в Україну, тоді як військова в Україну піде вже у вигляді зброї (там уже не буде можливості гроші пиляти, на відміну від економічної). і не треба бути трампістом, республіканцем, тут навіть добродушним ліваком соціаліст задасть питання - навіщо вам економічна допомога, коли ви витрачаєте дуже багато грошей на вітер - перекладання бруківки, будівництво стадіонів, доріг між Буковелями і так далі.. будь-яка притомна людина скаже - припиніть витрачати кошти на хер зна шо, обмежте свої видатки "не на часі" і не буде вам потреби в економічній допомозі. а якщо і буде потреба, то вона буде значно менша за рахунок економії і правильного витрачання коштів.
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02.11.2023 18:25 Ответить
Смотрю на коменты а тупни коментаторы этого не понимают, что это очень круто если обьеденят со Стеной, потому что тогда проголосуют 2 партии, даже трамписты.
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02.11.2023 18:01 Ответить
или не проглосуют
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02.11.2023 20:08 Ответить
Аби як, лише не так, як каже Байден
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02.11.2023 17:41 Ответить
...і це буде ПОВНА ДУПА!!!
тоді допомоги ми й не побачимо дуже-дуже довго.
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02.11.2023 17:42 Ответить
ілон маск (отой поц у чорному стетсоні) допомогає охороняти кордон з Месикою. Ігл-Пасс, штат Техас, 28 вересня 2023 року.
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02.11.2023 17:49 Ответить
Джонсон расставляет трампоновско-ху#ловские приоритеты.

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02.11.2023 17:50 Ответить
Кордон з Мексикою, чи Ізраїль?...це для нас має якесь значення?
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02.11.2023 17:50 Ответить
Це теж саме, що запропонувати "Допомогу Україні об'єднати з виборами трампа у президенти" - Срака повна гівна
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02.11.2023 17:56 Ответить
Очень очень очень круто! Это означает что можно расчитывать на голоса от 2 партий сразу. И я думаю что если бы американцы выбирали стена или Украина, то выиграла б Стена. А это именно деньги налогоплатильщиков. Кто этого не понимает, купите себе мозги.
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02.11.2023 18:03 Ответить
Хто б міг подумати що в партії Рейгена потім будуть такі дебіли
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02.11.2023 18:21 Ответить
торгуються з демократами

колись перед виборами Президента було ТВ шоу яке називалось "Гарний популізм", його ведучий всіх політиків називав популістами, бо популізм і є їхнім фахом
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02.11.2023 18:22 Ответить
Тобто мексиканці і рашисти отримали однаковий фінансовий статус. Будемо відбиватись від обох по одній фінансовій програмі. Але Ізраїль іде окремо. В ідеалі допомога Україні не має об'єднуватись ні з ким , має бути самостійною пргограмою хоч по ленд-лізу хоч як завгодно.
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02.11.2023 18:24 Ответить
Стіна...і Джонсон в окулярах...і вигляда, як Яценюк...Стіна так Стіна!
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02.11.2023 18:45 Ответить
Схоже спікер любить переливати з пустого в порожнє та створювати видимість, бурхливої роботи
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02.11.2023 19:32 Ответить
+++
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02.11.2023 19:47 Ответить
А потом эту допомогу запретят как нецелевое использование и обвинят Украину в коррупции.
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02.11.2023 21:13 Ответить
 
 