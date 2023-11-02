Новый спикер Палаты представителей США Джонсон предлагает объединить помощь Украине и защиту границы с Мексикой
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности поддержать помощь Украине, но отдельно от пакета для Израиля. Вместо этого он предлагает объединить ее с финансированием защиты границы с Мексикой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам республиканца, он считает правильным объединить в одном пакете дополнительное финансирование Украины и защиты границы, "потому что я думаю, что мы получим двухпартийное согласие по этим вопросам".
"У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе", – пояснил Джонсон.
В четверг Палата представителей США будет голосовать за инициированный республиканцами законопроект о предоставлении Израилю дополнительных 14,3 миллиарда долларов помощи – столько же, сколько и просил Белый дом.
Это финансирование Джонсон и его коллеги предлагают выделить отдельно от других потребностей национальной безопасности. Кроме того, они хотят взять деньги из другой федеральной программы для финансирования Службы доходов и сборов США.
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З наближенням суворих зимових місяців погляди американців на https://zn.ua/ukr/war/vtorhnennja-rosiji-v-ukrajinu-rik-vijni-u-foto.html війну РФ проти України змінилися, і тепер частина громадськості США вважає, що Вашингтон робить занадто багато для допомоги Києву.
Згідно з результатами опитування https://news.gallup.com/poll/513680/american-views-ukraine-war-charts.aspx Gallup , опублікованими у четвер, 2 листопада, 41% американців вважають, що США роблять "занадто багато" для допомоги Україні, порівняно з 29%, які дотримувалися такої думки в червні.
Частка американців, які вважають, що підтримка Києва з боку США є "недостатньою", знизилася до 25% з 28% у червні. 33% респондентів, порівняно з 43% у червні, кажуть, що США роблять достатньо, тоді як 25% вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Києву.
Як республіканці (62%), так і незалежні (44%) дедалі частіше вважають, що США роблять занадто багато для підтримки України, порівняно з тим, коли Gallup почав ставити це питання в серпні 2022 року.
Як має закінчитися війна
Ще одне ключове питання - як закінчиться війна. У серпні 2022 року більшість (66%) американців вважали, що США повинні підтримати Україну у поверненні тимчасово окупованої території, навіть якщо це призведе до затяжної війни. Підтримка цієї думки послабилася, але не змінилася повністю, оскільки 54% американців дотримуються цієї точки зору. 43% тепер виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко закінчити війну, навіть якщо це означає, що Україна поступиться територією Росії.
У питанні про те, як закінчити війну, відбулися значні партійні зрушення: більшість республіканців (55%) тепер віддають перевагу якнайшвидшому завершенню війни. Незалежні також помітно змінили свою позицію з цього питання і показники розділені порівну між тими, хто підтримує затяжну війну з поверненням Україні всіх тимчасово окупованих територій, і тими, хто хотів би, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Демократи продовжують виступати за те, щоб допомогти Україні повернути тимчасово окуповані території.
Фінансова допомога та її межі
Хоча країни Європи зробили свій внесок у військову підтримку України, США надали левову частку допомоги, що стало гарячою політичною темою серед низки лідерів Конгресу, які закликають до обмеження обсягу коштів, що виділяються Києву. Сьогодні 61% американців вважають, що фінансова допомога, яку Україна отримує від Вашингтона, повинна бути обмежена, причому понад вісім із десяти республіканців поділяють цю думку. 38% відсотків американців, у тому числі 65% демократів, вважають, що США повинні продовжувати надавати допомогу доти, доки Україна про неї проситиме.
Хто перемагає у війні
І, нарешті, питання, яке Gallup почав ставити в червні цього року, - хто, якщо взагалі хтось, перемагає у війні? Сьогодні 64% американців вважають, що жодна зі сторін не виграє - це на сім відсоткових пунктів більше, ніж влітку, коли світ очікував українського контрнаступу. Цікаво, але думка про те, що жодна зі сторін наразі не перемагає у війні, є єдиним питанням, в якому спостерігається хоч якась узгодженість між прихильниками різних політичних таборів у США, з майже повною відсутністю відмінностей між демократами, незалежними та республіканцями. Однак демократи значно частіше, ніж республіканці та незалежні, вважають, що перемагає Україна, а не Росія.
А чому не з оновленням системи каналізації чи водогону?
Рейган вертиться пропелером в труні дивлячись на сьогоднішніх республіканців...
Ахмад, Вагнер, і Шторм-Z у складі армії вторгнення є?
Джонсон має побоювання, що Палата окремо за допомогу Україні не проголосує (не наберуть достатньо голосів саме республіканців).
А так обєднанням він вбиває двох зайців одним голосуванням - допомога Україні (підтримують демократи та притомні республіканці) та стіна із Мексикою (республіканці, у першу чергу трампісти, які опиняться на розтяжці, не зможуть відмовити).
Тримаємо кулаки. Пан Джонсон діло пропонує
Дуже сподіваюся та вірю, що пан Джонсон це розуміє та усвідомлює, розуміє це і більшість республіканців, а тому не будуть зважати на вибрики Трампа, якому необхідно готуватися до судів.
Тримаймо кулаки
В кінці кінців вони-то можуть проголосувати, але і Байден вже сказав що не підпише нічого, де не буде допомоги Україні.
А щодо Мексики, то місяць-другий-третій дебатів нічого не вирішують, можно і потягнути... а потім не приняти, і таки розділити на два окремих питання.
А яка Ваша думка - заради чого оце перенесення з одного пакету до іншого, окрім як дитяче і дурне "Назло Байдену зроблю інакше?
Значить сподіваються один з них не проголосувати.
Отже - мою думку і Ви підтверджуєте - сподіваються не прийняти.
І це при тому, що виділені за півтора роки гроші від Америки на 60% в Америці же і залишаються!
В любому випадку - поживемо - побачимо, але на відміну від Вас, я в цій грі з перенесенням допомоги Україні з одного пакету, нагального, у інший, який може зачекати, вбачаю виключно бажання трампістів добитись невиділення коштів Україні, і мене це непокоїть. Хоча зробити, звісно, я нічого не можу.
Але маєте те що маєте.
Нам надзвичайно важлива ваша думка.
Гуляйте побільше на свіжому повітрі, краще в безлюдному місці - може ще не все втрачено.
тоді допомоги ми й не побачимо дуже-дуже довго.
колись перед виборами Президента було ТВ шоу яке називалось "Гарний популізм", його ведучий всіх політиків називав популістами, бо популізм і є їхнім фахом