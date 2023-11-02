Украинцы направили 10 тыс. заявлений о пособниках оккупантов в чат-бот "єВорог"

Украинцы направили более 10 тысяч заявлений в чат-бот "єВорог" о лицах, сотрудничающих с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал портала "Дія".

"Работа народной разведки - это сохраненные жизни украинцев. Теперь Служба безопасности Украины имеет более 10 тысяч заявлений в отношении лиц, корректирующих удары врага, сдающих позиции наших бойцов, поддерживающих войну против Украины", - говорится в сообщении.

Также украинцев призывали передавать данные о людях, работающих на врага.

"Кто такой коллаборант:

участвует в боевых действиях на стороне России;

сдает оккупантам стратегически важные локации, местных активистов и предпринимателей;

подрывает доверие к местным властям, помогает оккупантам;

организует выборы на временно оккупированных территориях;

публично отрицает агрессию России и призывает к свержению независимости Украины", - напомнили в "Дії", кого можно считать пособником оккупантов.

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