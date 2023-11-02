Украинцы направили 10 тыс. заявлений о пособниках оккупантов в чат-бот "єВорог"
Украинцы направили более 10 тысяч заявлений в чат-бот "єВорог" о лицах, сотрудничающих с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал портала "Дія".
"Работа народной разведки - это сохраненные жизни украинцев. Теперь Служба безопасности Украины имеет более 10 тысяч заявлений в отношении лиц, корректирующих удары врага, сдающих позиции наших бойцов, поддерживающих войну против Украины", - говорится в сообщении.
Также украинцев призывали передавать данные о людях, работающих на врага.
"Кто такой коллаборант:
- участвует в боевых действиях на стороне России;
- сдает оккупантам стратегически важные локации, местных активистов и предпринимателей;
- подрывает доверие к местным властям, помогает оккупантам;
- организует выборы на временно оккупированных территориях;
- публично отрицает агрессию России и призывает к свержению независимости Украины", - напомнили в "Дії", кого можно считать пособником оккупантов.
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