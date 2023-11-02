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Украинцы направили 10 тыс. заявлений о пособниках оккупантов в чат-бот "єВорог"

єворог

Украинцы направили более 10 тысяч заявлений в чат-бот "єВорог" о лицах, сотрудничающих с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал портала "Дія".

"Работа народной разведки - это сохраненные жизни украинцев. Теперь Служба безопасности Украины имеет более 10 тысяч заявлений в отношении лиц, корректирующих удары врага, сдающих позиции наших бойцов, поддерживающих войну против Украины", - говорится в сообщении.

Также украинцев призывали передавать данные о людях, работающих на врага.

"Кто такой коллаборант:

  • участвует в боевых действиях на стороне России;
  • сдает оккупантам стратегически важные локации, местных активистов и предпринимателей;
  • подрывает доверие к местным властям, помогает оккупантам;
  • организует выборы на временно оккупированных территориях;
  • публично отрицает агрессию России и призывает к свержению независимости Украины", - напомнили в "Дії", кого можно считать пособником оккупантов.

Читайте также: Смелые украинцы с ВОТ продолжают сообщать в чат-бот "єВорог" о перемещении российской техники, - Минцифра

Автор: 

коллаборационизм (883) чат-бот (22) Дія (426)


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Топ комментарии
+16
Надеюсь Арестовича не забыли.
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02.11.2023 17:49 Ответить
+13
СБУ записуйте - Єрмак, Татаров, Гетьманцев, Бойко - коли їх арештуєте ще напишу
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02.11.2023 17:55 Ответить
+8
Интересно, сколько раз упоминались Слуги народа и лично товарисчь ZЕ с окружением?
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02.11.2023 17:53 Ответить
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Надеюсь Арестовича не забыли.
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02.11.2023 17:49 Ответить
І купує яки по 17 UAH
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02.11.2023 17:51 Ответить
А оце - чудове діло!
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02.11.2023 17:51 Ответить
Интересно, сколько раз упоминались Слуги народа и лично товарисчь ZЕ с окружением?
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02.11.2023 17:53 Ответить
Я особисто надіслав повідомлення про зрадника зеЛоха, але не відповіли.
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02.11.2023 19:47 Ответить
СБУ записуйте - Єрмак, Татаров, Гетьманцев, Бойко - коли їх арештуєте ще напишу
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02.11.2023 17:55 Ответить
це натяк, що тилових мєнтів не вистачає. треба збільшити фінансування?
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02.11.2023 17:57 Ответить
И тещ всех сдали.
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02.11.2023 18:47 Ответить
І де 10 тис. підозр і кримінальних справ? ДБР і СБУ нероби?
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02.11.2023 18:47 Ответить
Мало. дуже мало заяв!!
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02.11.2023 18:49 Ответить
Я бы опасался, вдруг сосед напишет или жена
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02.11.2023 20:02 Ответить
 
 