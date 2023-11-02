Блинкен посетит Сеул для обсуждения поставок оружия из КНДР в россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить столицу Южной Кореи Сеул, где он обсудит поставки оружия из КНДР в россию.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap News Agency.

"В Сеуле Блинкен проведет встречи с президентом Юн Сок Йолем, министром иностранных дел Пак Джином и советником по национальной безопасности Чо Тэ Йоном", - говорится в заявлении.

Отмечается, что они обсудят способы реагирования на войну в Украине и растущее военное сотрудничество россии с Северной Кореей.

В целом Блинкен совершит девятидневную поездку. Он посетит Израиль, Иорданию, Японию и Индию.

Вашингтон стремится предотвратить эскалацию войны между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС, сохраняя при этом свою стратегическую ориентацию на Индию и Тихоокеанский регион.

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