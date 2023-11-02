Блинкен посетит Сеул для обсуждения поставок оружия из КНДР в россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить столицу Южной Кореи Сеул, где он обсудит поставки оружия из КНДР в россию.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap News Agency.
"В Сеуле Блинкен проведет встречи с президентом Юн Сок Йолем, министром иностранных дел Пак Джином и советником по национальной безопасности Чо Тэ Йоном", - говорится в заявлении.
Отмечается, что они обсудят способы реагирования на войну в Украине и растущее военное сотрудничество россии с Северной Кореей.
В целом Блинкен совершит девятидневную поездку. Он посетит Израиль, Иорданию, Японию и Индию.
Вашингтон стремится предотвратить эскалацию войны между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС, сохраняя при этом свою стратегическую ориентацию на Индию и Тихоокеанский регион.
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Південна Корея гарний союзник України, тим більше якщо спільно із США візьме на себе "виховання" КНДР
А так вони просто їх беруть на понт. Лякають, а ці слабаки (моральні) на це ведуться...
Две вещи, дающие определенные представления о современном мироустройстве, случились за последние 24 часа.
Первая: Представитель Рф в ООН Небензя заявил, что Израиль «не имеет права на самооборону». То есть фактически подтвердил легитимность зверских убийств израильтян, запретив нам защищаться. Небензя - свинья, но это мало утешает. Тут большой привет израильской власти, которая так долго твердила про «особые отношения», «свободу действий в Сирии» и прочую херню, втыкая повсюду плакаты, где наш премьер ручкается с кремлевским фюрером. Даже сейчас министр стратегического планирования (есть такой, оказывается) Рон Дермер повторяет эту мантру - нам придется поддерживать нормальные отношения с Россией и все такое. Министр, конечно, кретин и все его «стратегическое планирование», как мы все убедились 7 октября, коту под хвост, но отражает настроения в нашей, так называемой «элите». На изрядную долю состоящей из некомпетентных и ограниченных людей.
Вторая: Иран занял пост председателя форума ООН по правам человека. Еще раз, медленно - ИРАН - председатель форума по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. Тот самый Иран, где практикуют публичные казни через повешение (например за то, что человек - гей), где насмерть забили 16-летнюю девочку, которая не так надела хиджаб и где при подавлении протестов убили 400 человек. Тех самых, о правах которых Иран сейчас будет докладывать.
Что-то сломалось в этом мире и пора уже что-то поменять. Например, свое отношение. Раздолбать Иран (даром что-ли американцы сюда прислали такую силищу), стереть Хамас и Хезболлу и пусть потом обвиняют в чем угодно. Лучше получать ноты протеста, чем соболезнования, сказала когда-то Голда Меир.