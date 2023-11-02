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Блинкен посетит Сеул для обсуждения поставок оружия из КНДР в россию

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить столицу Южной Кореи Сеул, где он обсудит поставки оружия из КНДР в россию.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap News Agency.

"В Сеуле Блинкен проведет встречи с президентом Юн Сок Йолем, министром иностранных дел Пак Джином и советником по национальной безопасности Чо Тэ Йоном", - говорится в заявлении.

Отмечается, что они обсудят способы реагирования на войну в Украине и растущее военное сотрудничество россии с Северной Кореей.

В целом Блинкен совершит девятидневную поездку. Он посетит Израиль, Иорданию, Японию и Индию.

Вашингтон стремится предотвратить эскалацию войны между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС, сохраняя при этом свою стратегическую ориентацию на Индию и Тихоокеанский регион.

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Автор: 

КНДР (1226) россия (96184) Южная Корея (340) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Две вещи, дающие определенные представления о современном мироустройстве, случились за последние 24 часа.

Первая: Представитель Рф в ООН Небензя заявил, что Израиль «не имеет права на самооборону». То есть фактически подтвердил легитимность зверских убийств израильтян, запретив нам защищаться. Небензя - свинья, но это мало утешает. Тут большой привет израильской власти, которая так долго твердила про «особые отношения», «свободу действий в Сирии» и прочую херню, втыкая повсюду плакаты, где наш премьер ручкается с кремлевским фюрером. Даже сейчас министр стратегического планирования (есть такой, оказывается) Рон Дермер повторяет эту мантру - нам придется поддерживать нормальные отношения с Россией и все такое. Министр, конечно, кретин и все его «стратегическое планирование», как мы все убедились 7 октября, коту под хвост, но отражает настроения в нашей, так называемой «элите». На изрядную долю состоящей из некомпетентных и ограниченных людей.

Вторая: Иран занял пост председателя форума ООН по правам человека. Еще раз, медленно - ИРАН - председатель форума по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. Тот самый Иран, где практикуют публичные казни через повешение (например за то, что человек - гей), где насмерть забили 16-летнюю девочку, которая не так надела хиджаб и где при подавлении протестов убили 400 человек. Тех самых, о правах которых Иран сейчас будет докладывать.

Что-то сломалось в этом мире и пора уже что-то поменять. Например, свое отношение. Раздолбать Иран (даром что-ли американцы сюда прислали такую силищу), стереть Хамас и Хезболлу и пусть потом обвиняют в чем угодно. Лучше получать ноты протеста, чем соболезнования, сказала когда-то Голда Меир.
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02.11.2023 18:26 Ответить
+4
Шановний пане Блінкене! Вам вдачі та наснаги!
Південна Корея гарний союзник України, тим більше якщо спільно із США візьме на себе "виховання" КНДР
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02.11.2023 18:04 Ответить
+3
ООН - абсолютно не потрібна організація, яку треба докорінно змінити або розігнати к х...м.
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02.11.2023 18:33 Ответить
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02.11.2023 18:01 Ответить
От якби Північна Корея зараз здуру напала на Гаваї... Це був-би Перл-Харьор-2...
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02.11.2023 18:02 Ответить
Шановний пане Блінкене! Вам вдачі та наснаги!
Південна Корея гарний союзник України, тим більше якщо спільно із США візьме на себе "виховання" КНДР
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02.11.2023 18:04 Ответить
Поки ці голуби миру не почнуть топити кораблі, збивати літаки та знищувати поїзди, на яких кацапам постачають зброю, нічого не буде. Так, почнеться вереск і погрози, але НІХТО з цих мавп НІКОЛи не наважиться розпочати першими війну проти США.

А так вони просто їх беруть на понт. Лякають, а ці слабаки (моральні) на це ведуться...
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02.11.2023 18:17 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Две вещи, дающие определенные представления о современном мироустройстве, случились за последние 24 часа.

Первая: Представитель Рф в ООН Небензя заявил, что Израиль «не имеет права на самооборону». То есть фактически подтвердил легитимность зверских убийств израильтян, запретив нам защищаться. Небензя - свинья, но это мало утешает. Тут большой привет израильской власти, которая так долго твердила про «особые отношения», «свободу действий в Сирии» и прочую херню, втыкая повсюду плакаты, где наш премьер ручкается с кремлевским фюрером. Даже сейчас министр стратегического планирования (есть такой, оказывается) Рон Дермер повторяет эту мантру - нам придется поддерживать нормальные отношения с Россией и все такое. Министр, конечно, кретин и все его «стратегическое планирование», как мы все убедились 7 октября, коту под хвост, но отражает настроения в нашей, так называемой «элите». На изрядную долю состоящей из некомпетентных и ограниченных людей.

Вторая: Иран занял пост председателя форума ООН по правам человека. Еще раз, медленно - ИРАН - председатель форума по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. Тот самый Иран, где практикуют публичные казни через повешение (например за то, что человек - гей), где насмерть забили 16-летнюю девочку, которая не так надела хиджаб и где при подавлении протестов убили 400 человек. Тех самых, о правах которых Иран сейчас будет докладывать.

Что-то сломалось в этом мире и пора уже что-то поменять. Например, свое отношение. Раздолбать Иран (даром что-ли американцы сюда прислали такую силищу), стереть Хамас и Хезболлу и пусть потом обвиняют в чем угодно. Лучше получать ноты протеста, чем соболезнования, сказала когда-то Голда Меир.
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02.11.2023 18:26 Ответить
ООН - абсолютно не потрібна організація, яку треба докорінно змінити або розігнати к х...м.
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02.11.2023 18:33 Ответить
Раз Свинтус Х..... продає, то Сеул уже ніщо не стримує ?
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02.11.2023 18:45 Ответить
без кулеби марна трата часу
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02.11.2023 19:24 Ответить
Після обговорення, учасники перемовин прийняли рішення про зустрічні поставки зброї у промислових товарних кількостях з Південної Кореї до України.
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02.11.2023 19:39 Ответить
Це жарт чи комедія? США, разом з Південною Кореєю, можуть лише подрочити на терористів і окупантів. Чим 3,14.діти, краще дайте зброю ЗСУ!
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02.11.2023 20:11 Ответить
 
 