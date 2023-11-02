Граждане стран-кандидатов должны получить преимущества уже в процессе вступления в ЕС, - МИД Словении

Для большинства стран Западных Балкан процесс вхождения в ЕС длится более 20 лет, чтобы сохранить доверие людей, нужно изменить его сущность и обеспечить, чтобы граждане стран-кандидатов чувствовали преимущества от сближения с ЕС до приобретения полноправного членства.

Об этом в Берлине во время конференции министерского уровня по расширению ЕС заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Весь процесс расширения, если смотреть на него с точки зрения граждан, очень техничен. Открытие и завершение переговоров о вхождении стали темой для политиков и правительств, которую мы обсуждаем много лет. Но нужно сделать этот процесс расширения более эффективным, и постепенная секторальная интеграция имеет большой смысл… Важно, чтобы мы сделали этот процесс гораздо более ощутимым для граждан... Если сегодня спросить граждан на Западных Балканах, насколько они верят в расширение ЕС, ответ может шокировать, поскольку уровень такого доверия действительно низкий", - подчеркнула глава МИД Словении.

При этом она отметила, что процесс расширения приобретает ключевое геополитическое значение для всех стран региона в сложных условиях, когда вокруг продолжаются войны и конфликты. Диалог между ЕС и странами Западных Балкан продолжается уже 20 лет, в условиях после завершения войны в этом регионе такая европейская перспектива являлась основой для воссоединения и восстановления. Поэтому сейчас нужно воспользоваться моментом, чтобы это действительно произошло и чтобы ЕС вышел из этих испытаний более сильным и объединенным.

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"За эти годы мы сделали многое для расширения. Было и много ошибок – с обеих сторон. Сейчас мы уже на расстоянии 20 лет после начала, но говорим о том же политическом моменте, во времена жестокой российской агрессии против Украины, - как привести Украину, Грузию и Молдову в ЕС. Я решительно поддерживаю расширение ЕС, несмотря на предыдущие ошибки и невыполненные обязательства. Сейчас пришло время дать толчок тем странам, которые хотят присоединиться", - отметила Файон.