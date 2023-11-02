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Информация о вспышках гепатита А в различных областях и внедрении карантина является фейком, - Минздрав

фейк

Вспышка гепатита А зарегистрирована только в Винницкой области, единичные случаи этого заболевания в других регионах не имеют эпидемиологической связи. Информация в соцсетях о вспышках гепатита А в различных областях и внедрение карантина является фейком.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Ивано-Франковской области нет вспышки гепатита А. Все случаи, зарегистрированные в регионе, – единичны и не имеют общей эпидемиологической связи. Что важно понять каждому из нас: случаи гепатита А постоянно регистрируются на территории Украины", - отметил главный государственный санврач.

По словам Кузина в Винницкой области с 16 октября за медицинской помощью обратились 262 человека. В настоящее время в больницах остается 111 пациентов, 87 – выписали. В области вакцинируют медиков и предлагают прививки для круга контактных лиц: родных или близких, которые делят общий быт с заболевшими. В настоящее время источник вспышки гепатита А в Винницкой области не установлен.

Читайте также: Вспышка гепатита А в Винницкой области признана чрезвычайной ситуацией областного уровня, противоэпидемические меры усиливают, - Минздрав

Автор: 

гепатит (68) Минздрав (4903) фейк (684) Игорь Кузин (284)


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Топ комментарии
+5
Інкубаційний період складає від 15 до 50 днів, так що не кажи "Гоп".

Лежав в мене колись товариш в Інфекційці з тою гадістю. Розповідав, що в нього сусід по палаті тяжкий - як лікарі не старались, нічого не виходило, він все рівно залишався жовтим.

Тільки через тиждень зрозуміли, що то був в'єтнамець!
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02.11.2023 19:07 Ответить
+2
Паличкою обрежненько потикали і побачили - нє, перелицьований цовід не проканає, копійчини вже не заробиш.
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02.11.2023 19:02 Ответить
+1
порохоботи і агенти Кремля ,як завжди
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02.11.2023 19:04 Ответить
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Паличкою обрежненько потикали і побачили - нє, перелицьований цовід не проканає, копійчини вже не заробиш.
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02.11.2023 19:02 Ответить
якщо людина не зовсім бараніна, вона собі робить щеплення від гепатіту А заздалегідь і її ця вся історія зовсім не пипчить.
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02.11.2023 19:21 Ответить
1600 грн не у всіх є
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02.11.2023 19:24 Ответить
Ну от на Вінничині зараз мобільні бригади безкоштовно роблять. А загалом якщо планувати витрати грамотно - 1600 грн знайдеться. Тому що перехворіти гепатитом А набагато дорожче вийде, ніж 1600 грн.
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02.11.2023 19:34 Ответить
І 1400-1600 це А+Б. Просто А буде 800грн.
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02.11.2023 19:35 Ответить
порохоботи і агенти Кремля ,як завжди
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02.11.2023 19:04 Ответить
Інкубаційний період складає від 15 до 50 днів, так що не кажи "Гоп".

Лежав в мене колись товариш в Інфекційці з тою гадістю. Розповідав, що в нього сусід по палаті тяжкий - як лікарі не старались, нічого не виходило, він все рівно залишався жовтим.

Тільки через тиждень зрозуміли, що то був в'єтнамець!
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02.11.2023 19:07 Ответить
Ну, не знаю, але, як на мене, нині постійно роздувають істерику при абсолютно рядових ситуаціях. Я у дитинстві, ще за часів СРСР хворів жовтяницею, лежав в лікарні. Зі мною поруч купа таких же пацанів лежало. У дорослому корпусі так само було досить народу, але ніхто з цього в ті часи не робив трагедіїї.
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02.11.2023 19:22 Ответить
В совкові часи лікарі ні бєльмєса не рубили в медицині взагалі, їм просто пох було. Мені разом із переливанням крові в совку залили і Б і Ц. Б вилікували з горем навпіл, а Ц мені залишили на пам'ять, бо навіть дупля не били, що такий буває. Хорошо хоч Супрун ліки пролобіювала свого часу і в Україні з'явився софосбувір та аналоги, через десятки років вилікував тільки.
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02.11.2023 19:28 Ответить
А зараз мабуть суцільні профі навкруги, так? Мова ж не про професійність лікарів йде, й не про ліки тих часів й нинішніх, а про інше.

А щодо періоду мого перебування у лікарні, то залишились тільки приємні спогади. Можливо вам просто не повезло.
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02.11.2023 19:43 Ответить
Суцільні не суцільні, а хоча б якісь профі є, на відміну від обісцяного совка, в якому прикладати треба було подорожник і молитися, щоб "повєзло"
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02.11.2023 19:59 Ответить
Мова йшла про те, що совкові лікарі взагалі дупля не відбивали, яка була сітуація, тому і не було в них ніяких істерік.
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02.11.2023 20:01 Ответить
не мели дурниць
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02.11.2023 20:06 Ответить
А ти припиняй свій тупий совкодр0ч
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02.11.2023 20:28 Ответить
Ти таки дурень. Тобі, радянські лікарі, окрім печінки, ще й мізки пошкодили.
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03.11.2023 06:26 Ответить
 
 