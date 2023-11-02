Информация о вспышках гепатита А в различных областях и внедрении карантина является фейком, - Минздрав
Вспышка гепатита А зарегистрирована только в Винницкой области, единичные случаи этого заболевания в других регионах не имеют эпидемиологической связи. Информация в соцсетях о вспышках гепатита А в различных областях и внедрение карантина является фейком.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"На территории Ивано-Франковской области нет вспышки гепатита А. Все случаи, зарегистрированные в регионе, – единичны и не имеют общей эпидемиологической связи. Что важно понять каждому из нас: случаи гепатита А постоянно регистрируются на территории Украины", - отметил главный государственный санврач.
По словам Кузина в Винницкой области с 16 октября за медицинской помощью обратились 262 человека. В настоящее время в больницах остается 111 пациентов, 87 – выписали. В области вакцинируют медиков и предлагают прививки для круга контактных лиц: родных или близких, которые делят общий быт с заболевшими. В настоящее время источник вспышки гепатита А в Винницкой области не установлен.
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Лежав в мене колись товариш в Інфекційці з тою гадістю. Розповідав, що в нього сусід по палаті тяжкий - як лікарі не старались, нічого не виходило, він все рівно залишався жовтим.
Тільки через тиждень зрозуміли, що то був в'єтнамець!
А щодо періоду мого перебування у лікарні, то залишились тільки приємні спогади. Можливо вам просто не повезло.