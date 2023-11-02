россия заводит на оккупированные территории своих военных и мобилизует украинцев, - мэр Мелитополя Федоров

На временно оккупированную территорию Запорожской области враг завозит своих солдат и мобилизует остающихся в оккупации украинцев в росармию.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим тенденцию последних недель. Особенно это обострилось после проведения 10 сентября фейковых выборов. Враг начал всех наших жителей ставить на учет в фейковые военкоматы. Сегодня это происходит на каждом предприятии, которое продолжает работать, а также в больницах. Это делается, чтобы понимать мобилизационный потенциал", - сказал Федоров.

По его словам, есть случаи, когда после такой постановки на учет местных жителей забирают рыть окопы и строить укрепсооружения.

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"Мы понимаем, что их будут забирать и бросать на передовую. С одной стороны террорист путин выдает приказы, что вроде бы мобилизация в Запорожской и Херсонской области не должна проводиться, с другой - гауляйтер Балицкий говорит, что точно будет мобилизация", - добавил мэр.

Федоров также отметил, что враг насыщает территории своими приезжими военными и мобилизует жителей захваченных территорий.

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