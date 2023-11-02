ВСУ отразили 18 атак на Марьинском направлении, контрнаступательная операция на юге продолжается, - Генштаб ВСУ

ВСУ отразили 18 атак на Марьинском направлении, контрнаступательная операция на Мелитопольском направлении продолжается. На Бахмутском направлении ведутся штурмовые действия.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты из территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар неподалеку от Могрицы Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Волфино, Могрица, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Терновая Харьковской области.

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На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Здесь наши воины отразили 5 атак.

Противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки и Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Пивденного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищиевки и Пивденного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Часов Яр Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Нанес авиационные удары неподалеку от Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Водяного и Старомайорского.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Чаривное, Работино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Антоновка, Новокаиры, Приднепровское, Тягинка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Станислав, Берислав, Веселое, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.