ВСУ отразили 18 атак на Марьинском направлении, контрнаступательная операция на юге продолжается, - Генштаб ВСУ
ВСУ отразили 18 атак на Марьинском направлении, контрнаступательная операция на Мелитопольском направлении продолжается. На Бахмутском направлении ведутся штурмовые действия.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты из территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Противник нанес авиационный удар неподалеку от Могрицы Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Волфино, Могрица, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Терновая Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Здесь наши воины отразили 5 атак.
Противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки и Спорного Донецкой области.
От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Пивденного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищиевки и Пивденного Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Нанес авиационные удары неподалеку от Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки.
Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Водяного и Старомайорского.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Работино Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Чаривное, Работино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Антоновка, Новокаиры, Приднепровское, Тягинка Херсонской области.
Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Станислав, Берислав, Веселое, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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а орки ібашуть по всій лінії фронту з усьго що послало їм *****..
а ***** за допомогою ИНА та власному виробництву прислало докуя чого
і ложка меду до бочки дьогтю в останньому абзаці.
на мелітопольському напрямку ЗСУ ведуть контрнаступальні дії....
звісно, СДАВА ЗСУ, Залужному та Шапталі!!!!!!
а до ЗЕ питання...
тобі казали що не перестанете красти, зброї не дадуть, грошей не дадуть????
казали.
отримай і підпишись...
а що буде завтра, через тиждень, зимою????